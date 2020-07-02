Как отмечает агентство, это рекордный показатель для бизнесмена. Предыдущий максимум в $167,7 млрд, согласно рейтингу, был установлен 4 сентября 2018 года. Рост состояния Безоса произошел за счет повышения акций Amazon: на торгах в среду, 1 июля, она поднялась на 4,4%, до рекордных $2878,7 за штуку.

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