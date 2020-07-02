Коронавирус
РБКСостояние Безоса достигло рекордных $172 млрд
Как отмечает агентство, это рекордный показатель для бизнесмена. Предыдущий максимум в $167,7 млрд, согласно рейтингу, был установлен 4 сентября 2018 года. Рост состояния Безоса произошел за счет повышения акций Amazon: на торгах в среду, 1 июля, она поднялась на 4,4%, до рекордных $2878,7 за штуку.
Читать в источнике
Оценить89
Подробнее о событии
Показать все источники
Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода
Комсомольская правда02:06
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 10:31, Ашберн
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском 06:32
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости 08:04
Общество
В России инвалидам упростили правила парковки
Людям с инвалидностью в России больше не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку.
Lenta.ru 10:11
Футбол
Дубль Влашича принес ЦСКА победу над «Спартаком» в столичном дерби
РЕН ТВ 30 июня в 17:11
Шоу-бизнес
«Спасибо недоброжелателям»: Карпович впервые прокомментировала роман с Прилучным
"Спасибо недоброжелателям за мою популярность", — отметила Мирослава Карпович.
Вести.Ru 08:11
Общество
В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов
В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
РБК 07:20
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Вместе со снижением ставок по базовым вкладам Сбербанк запустил промо-вклад «Лето Онлайн» с максимальной ставкой 4%. Вклад можно открыть до 2 августа на срок до 6 месяцев.
Коммерсантъ 10:01
Финансы
Международные резервы России за неделю выросли на $0,5 млрд
Международные резервы РФ на 26 июня увеличились по сравнению с показателем на 19 июня на 0,1% (или на $0,5 млрд) и составили $568,3 млрд.
ТАСС 09:02
Технологии
Microsoft официально представила новый дизайн Windows 10
Деловое.ТВ 06:04
Авто
Появились фото нового седана Kia Optima для рынка России
Новый Kia K5 прошел сертификацию в нашей стране.
Evo-rus.com 08:34
Энергетика
В России спрогнозировали влияние пандемии на экономику
Пандемия коронавируса принесет новые проблемы экономике России, поскольку спрос на нефть и газ в мире будет снижаться быстрее, чем предполагалось.
Lenta.ru 10:00
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Политика
Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам
Президент России Владимир Путин поблагодарил граждан за голосование по конституционным поправкам. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".
Газета.Ru 08:10
Энергетика
Оптовая цена бензина Аи-95 на бирже вновь обновила рекорд
Оптовая цена автомобильного бензина марки "Премиум-95" (Аи-95) на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) в третий раз за неделю обновила рекорд и достигла 58,445 тыс. рублей за тонну, что на 1,1% выше предыдущего значения, следует из данных торгов.
ТАСС 07:17
Происшествия
Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских
Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что статус собора Святой Софии в Стамбуле может быть изменен указом главы государства Реджепа Тайипа Эрдогана, передает греческое издание Оrthodox Times.
Газета.Ru 07:12
Политика
Депутат Рады заявил, что Порошенко готовит «кровавый» переворот
Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Илья Кива заявил, что бывший президент Украины Петр Порошенко совместно с националистами якобы готовит "кровавый" переворот в стране, который "закончит президентство" Владимира Зеленского.
РИА Новости 08:36
Армия и оружие
Минобороны Индии одобрило закупку 21 истребителя МиГ-29 у России
Совет по оборонным закупкам Индии одобрил закупку у России 21 истребителя МиГ-29 и модернизацию имеющихся в ВВС страны 59 таких истребителей на сумму более 984 миллионов долларов, говорится в заявлении минобороны Индии.
РИА Новости 09:23
Общество
В Минобрнауки заявили о праве вузов перенести начало учебного года
Если в регионе к сентябрю не стабилизируется ситуация с коронавирусом, то российские вузы могут самостоятельно перенести начало учебного года на срок до двух месяцев, пока ситуация с распространением инфекции не нормализуется.
Газета.Ru 10:26
Авто
Обновленный Volkswagen Tiguan представили официально
В подкапотном пространстве обновленного Volkswagen Tiguan появился двухлитровый турбодвигатель мощностью 187 л.с. и крутящим моментом 299 Нм.
Evo-rus.com вчера в 07:46
Происшествия
В Москве из-за пожара перекрыли движение по Тверской улице
В центре Москвы из-за пожара в одном из зданий перекрыли движение по Тверской улице, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
РБК 08:42
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
Шоу-бизнес
21-летняя дочь Сергея Бодрова-младшего дебютировала в качестве ведущей
Единственная дочь актера и режиссера Сергея Бодрова-младшего Ольга выступила в качестве ведущей на международном кинофестивале «Зеркало».
iReactor 09:43
Политика
ЦБ Венесуэлы опротестует решение суда Лондона по золоту на €930 млн
Как уточняется, в споре между Банком Венесуэлы и Банком Англии о возвращении золота на сумму €930 млн Высокий суд Лондона признал законность президентства Хуана Гуаидо, провозгласившего себя главой государства.
RT на русском 09:23
Наука
В Западной Австралии нашли следы древних затопленных поселений
Группа археологов обнаружила в Западной Австралии несколько древних археологических объектов, ныне полностью покрытых водой.
МИР 24 02:12
Армия и оружие
Украина начинает работу над созданием ударного беспилотника
Украинское конструкторское бюро «Луч» занято разработкой ударного беспилотника «Сокол-200», сообщил гендиректор КБ Олег Коростелев.
Взгляд.ру 10:08