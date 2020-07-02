Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСостояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

Состояние самого богатого человека в мире снова изменилось. Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло $171,6 млрд.
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Состояние самого богатого человека в мире достигло исторического рекорда

Москва 2403:36

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

РИА Новости02:18

Bloomberg: cостояние Джеффа Безоса достигло рекордных $172 млрд

ТАСС03:34

Состояние богатейшего человека в мире, главы Amazon, Джефа Безоса, приближается к 172-м миллиардам долларов

Эхо Москвы03:34

Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода

Комсомольская правда02:06

Богатейший человек мира за сутки стал богаче на 3,9 миллиарда долларов

РЕН ТВвчера в 22:43

Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Lenta.ruвчера в 21:52
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 07:40, Ашберн
Происшествия

На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение

RT на русском 07:31
Политика

NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами

Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) является Рахмат Азизи, который ранее был контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
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Авто

Россияне стали активнее покупать машины

Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась.
Tvoe-avto.com 30 июня в 13:02
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Происшествия

Столкновения самолетов удалось избежать в небе над Ростовом-на-Дону

В небе над Ростовом-на-Дону удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates.
Газета.Ru 07:26
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Общество

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
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Политика

В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию

В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
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Наука

Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была обнаружена

МедиаПоток 30 июня в 00:21
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Футбол

Тульский «Арсенал» отправил в отставку главного тренера Черевченко

Газета.Ru 03:27
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Происшествия

Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области

Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
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Кино

Актриса Марго Робби рассказала о работе в кино

Марго отметила, что во все времена ее любимым режиссером был и остается Квентин Тарантино.
RuNews24.ru 03:58
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Политика

Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут

Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
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Киберспорт

Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление

REGNUM 30 июня в 02:53
Шоу-бизнес

Пригожин сравнил артистов в России с крепостными

Фото: Instagram prigozhin_iosif В интервью изданию «Современник» Йосиф Пригожин сравнил работу артистов в России с крепостными.
ВладТайм 03:19
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Игры

Опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding от Хидэо Кодзимы

Дни24 вчера в 11:36
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Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
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Политика

Лукашенко заявил о победе над эпидемией коронавируса в Белоруссии

ТАСС 06:08
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Политика

В Финляндии через сто лет убрали свастику с эмблемы ВВС

Использование знака свастики в финских ВВС началось в 1918 году, когда шведский граф Эрик фон Розен отдал в дар молодой Финляндской республике самолет, на котором был нарисован голубой краской этот знак, в то время он не носил отрицательной коннотации и был талисманом удачи.
Российская газета 05:46
1
Общество

Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»

Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
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Общество

В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов

В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
РБК 07:20
2
Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Здоровье

В Калужской области открыли поликлиники для планового приема пациентов

В калужском регионе разрешили посещать поликлиники и возобновили плановую госпитализацию в стационар По сообщению врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, с сегодняшнего дня все врачи поликлиник региона принимают пациентов в плановом порядке.
SM News 06:27
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Футбол

«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ

«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
3
Общество

Россия начала экспортировать препарат от коронавируса

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
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Общество

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа

В начале июня Росавиация предложила Роспотребнадзору, который регулирует снятие ограничений, связанных с коронавирусом, частично открыть международное авиасообщение 15 июля.
РБК 07:11
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Энергетика

Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн

Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
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Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
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Культура

Кинофестиваль «Кинотавр» пройдет в Сочи с 11 по 18 сентября

Кубань 24 05:34
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Газета.Ru 04:16
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Финансы

Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях

Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
RT на русском 07:00
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Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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