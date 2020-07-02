Экономика
Российская газетаСостояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов
Состояние самого богатого человека в мире снова изменилось. Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло $171,6 млрд.
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Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода
Комсомольская правда02:06
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Происшествия
На Тверской улице в Москве из-за пожара ограничено движение
RT на русском 07:31
Политика
NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами
Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) является Рахмат Азизи, который ранее был контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT).
Коммерсантъ вчера в 22:48
Авто
Россияне стали активнее покупать машины
Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась.
Tvoe-avto.com 30 июня в 13:02
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Столкновения самолетов удалось избежать в небе над Ростовом-на-Дону
В небе над Ростовом-на-Дону удалось предотвратить столкновение лайнеров авиакомпаний S7 и Emirates.
Газета.Ru 07:26
Общество
В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
РИА Новости 03:37
Политика
В Кремле назвали триумфом итоги голосования по поправкам в Конституцию
В Кремле считают триумфом результаты завершившегося 1 июля общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Российская газета 05:55
Наука
Причина алмазных дождей на Уране и Нептуне была обнаружена
МедиаПоток 30 июня в 00:21
Происшествия
Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области
Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области.
РИА Новости 06:38
Кино
Актриса Марго Робби рассказала о работе в кино
Марго отметила, что во все времена ее любимым режиссером был и остается Квентин Тарантино.
RuNews24.ru 03:58
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском 04:33
Политика
Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут
Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней.
Российская газета 06:55
Киберспорт
Игра Call of Duty: Modern Warfare получила масштабное обновление
REGNUM 30 июня в 02:53
Шоу-бизнес
Пригожин сравнил артистов в России с крепостными
Фото: Instagram prigozhin_iosif В интервью изданию «Современник» Йосиф Пригожин сравнил работу артистов в России с крепостными.
ВладТайм 03:19
Игры
Опубликован новый трейлер ПК-версии Death Stranding от Хидэо Кодзимы
Дни24 вчера в 11:36
Происшествия
Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене
Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском 06:14
Политика
В Финляндии через сто лет убрали свастику с эмблемы ВВС
Использование знака свастики в финских ВВС началось в 1918 году, когда шведский граф Эрик фон Розен отдал в дар молодой Финляндской республике самолет, на котором был нарисован голубой краской этот знак, в то время он не носил отрицательной коннотации и был талисманом удачи.
Российская газета 05:46
Общество
Путин поручил разобраться в ситуации с бизнесменом из «списка Титова»
Президент России Владимир Путин поручил разобраться в ситуации вокруг ареста экс-главы лизинговой компании "Трансфин-М" Дмитрия Зотова, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:13
Общество
В Twitter МИДа появилось сообщение о продаже базы данных туристов
В Twitter ситуационно-кризисного центра МИДа появилось сообщение, автор которого предлагает купить базу с данными российских туристов, зарегистрировавшихся на портале «Госуслуги».
РБК 07:20
Общество
В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества
С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
Здоровье
В Калужской области открыли поликлиники для планового приема пациентов
В калужском регионе разрешили посещать поликлиники и возобновили плановую госпитализацию в стационар По сообщению врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, с сегодняшнего дня все врачи поликлиник региона принимают пациентов в плановом порядке.
SM News 06:27
Футбол
«Краснодар» и «Ростов» сыграли вничью в матче РПЛ
«Краснодар» сыграл вничью с «Ростовом» в матче 25-го тура чемпионата России по футболу.
Коммерсантъ вчера в 15:16
Общество
Россия начала экспортировать препарат от коронавируса
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир.
Коммерсантъ 07:07
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Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа
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РБК 07:11
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ вчера в 13:16
Авто
Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4
Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
Происшествия
Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
Газета.Ru 04:16
Финансы
Сбербанк снизил ставки по вкладам в рублях
Сбербанк снизил процентные ставки по вкладам в рублях, следует из информации на сайте кредитной организации.
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