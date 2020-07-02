Состояние самого богатого человека в мире снова изменилось. Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло $171,6 млрд.

Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

Политика NYT назвала имя главного посредника между Россией и талибами Главным посредником между Россией и движением «Талибан» (запрещено в России) является Рахмат Азизи, который ранее был контрабандистом наркотиков, сообщили источники The New York Times (NYT). 628

Авто Россияне стали активнее покупать машины Во время карантина, напомним, продажи новых автомобилей упали до рекордного уровня, но похоже в июне ситуация стабилизировалась. 187

Происшествия Пропавшая в Саратове девушка нашлась в Челябинской области Шестнадцатилетняя девушка, которая ушла из дома в Саратове шесть дней назад и пропала, найдена живой в Челябинской области, сообщило в четверг управление СК РФ по Саратовской области. 8

Кино Актриса Марго Робби рассказала о работе в кино Марго отметила, что во все времена ее любимым режиссером был и остается Квентин Тарантино.

Политика Госсовет Турции принял решение о соборе Святой Софии за 20 минут Госсовет (Высший административный суд) Турции на заседании 2 июля вынес вердикт, что решение о том, будет ли собор Святой Софии (Айя-София) в Стамбуле превращен из музея в мечеть, вынесут в течение максимум 15 дней. 49

Политика В Финляндии через сто лет убрали свастику с эмблемы ВВС Использование знака свастики в финских ВВС началось в 1918 году, когда шведский граф Эрик фон Розен отдал в дар молодой Финляндской республике самолет, на котором был нарисован голубой краской этот знак, в то время он не носил отрицательной коннотации и был талисманом удачи. 1

Здоровье В Калужской области открыли поликлиники для планового приема пациентов В калужском регионе разрешили посещать поликлиники и возобновили плановую госпитализацию в стационар По сообщению врио губернатора Калужской области Владислава Шапши, с сегодняшнего дня все врачи поликлиник региона принимают пациентов в плановом порядке. 3

Общество Россия начала экспортировать препарат от коронавируса Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и группа компаний «Химрар» начали экспортировать препарат для лечения коронавируса авифавир. 252

Энергетика Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский. 979

Авто Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4 Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года. 9