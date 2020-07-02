Экономика

Российская газетаРоссийская газетаСостояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

Состояние самого богатого человека в мире снова изменилось. Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло $171,6 млрд.
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Состояние самого богатого человека в мире достигло исторического рекорда

Москва 2403:36

Состояние богатейшего человека в мире, главы Amazon, Джефа Безоса, приближается к 172-м миллиардам долларов

Эхо Москвы03:34

Состояние богатейшего в мире человека побило новый рекорд

Lenta.ruвчера в 21:52

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

РИА Новости02:18

Состояние богатейшего в мире бизнесмена Джеффа Безоса рекордно увеличилось после развода

Комсомольская правда02:06

Богатейший человек мира за сутки стал богаче на 3,9 миллиарда долларов

РЕН ТВвчера в 22:43

Bloomberg: cостояние Джеффа Безоса достигло рекордных $172 млрд

ТАСС03:34
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Автоматически обработано 7247 источников, обновлено в 05:59, Ашберн
Происшествия

СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске

RT на русском 04:33
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Общество

Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.
Российская газета 05:43
Политика

Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале

Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова.
РИА Новости 05:49
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Политика

Мэр Якутска проголосовала против поправок

Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании.
Pravda.Ru вчера в 07:51
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Общество

Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.
Интерфакс 05:20
Происшествия

Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских

Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции.
Lenta.ru 30 июня в 12:39
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Экономика

В России начались переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Российские банки начали денежные переводы от юрлиц гражданам по номеру телефона в системе быстрых платежей (СБП).
Вести.Ru 04:10
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Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
335
Политика

Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане.
RT на русском вчера в 20:06
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Политика

Статус собора Святой Софии в госсовете Турции обсудили за 17 минут

Заседание по вопросу изменения статуса собора Айя-София состоялось в госсовете Турции, 2 июля сообщает телеканал CNN Turk.
ИА Красная Весна 05:04
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Религия

Захвативший монастырь опальный священник выдвинул условие РПЦ

Lenta.ru 05:55
Интернет

WhatsApp выпустил первый набор анимированных стикеров

Команда популярного мессенджера WhatsApp начала распространение своего первого набора анимированных стикеров.
iXBT.com 30 июня в 07:29
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Общество

На Пушкинской площади в Москве проходит акция против поправок к Конституции

Коммерсантъ вчера в 11:51
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Футбол

Футболисты «Барселоны» поддержали увольнение Сетьена

По информации источника, игроки каталонского клуба отдалились от главного тренера Кике Сетьена и поддерживают решение руководства о его увольнении.
ProstoProSport 05:29
Здоровье

Онколог назвала единственный способ обнаружить рак на ранних стадиях

Хотя немало людей, которые по разным причинам выступают против такого исследования, тем не менее, в ряде случаев оно очень важно.
Shraibikus News 05:33
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Происшествия

В России в небе едва не столкнулись Airbus A320 и Boeing 777

В небе над Ростовом-на-Дону едва не столкнулись два пассажирских самолета — Airbus A320 и Boeing 777. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Lenta.ru 05:24
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Баскетбол

«Барселона» объявила о назначении Ясикявичюса главным тренером команды

Спорт-Экспресс 05:27
Общество

В Петербурге подтверждены смерти 25 мужчин и 20 женщин от коронавируса

В Северной столице 2 июля зарегистрировано еще 45 случаев смерти от коронавируса.
Петербургский дневник 05:02
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Футбол

Глушаков: температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА

Команда Шалимова одержала две победы после паузы и один раз сыграла вничью. «Ахмат» сыграет с ЦСКА в субботу, 4 июля.
Чемпионат 05:35
Происшествия

Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»

Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости вчера в 19:50
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Общество

Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских

Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»).
ФАН вчера в 02:00
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Технологии

Российские специалисты создадут прибор для ИВЛ-терапии на дому

Ученые Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников при Институте проблем химической физики (ИПХФ) РАН работают над созданием уникальных мобильных электрохимических генераторов гипероксических газовых смесей.
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Авто

Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4

Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года.
Автоновости дня 02:45
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Энергетика

Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.
ТАСС 01:32
Шоу-бизнес

Актриса Марго Робби рассказала о работе в кино

Марго отметила, что во все времена ее любимым режиссером был и остается Квентин Тарантино.
RuNews24.ru 03:58
Общество

Названы самые высокооплачиваемые в России профессии в период пандемии

В топ-5 самых высокооплачиваемых специальностей вошли медицинские работники, средняя зарплата которых составила 45,2 тыс. руб. в месяц.
Газета.Ru 02:08
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Политика

Лидеры ряда стран поздравили Путина с успешным проведением голосования

Лидеры Индии, Таджикистана, Азербайджана, Казахстана и Узбекистана поздравили президента России Владимира Путина с успешным проведением голосования по конституции, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
РИА Новости 05:52
Происшествия

В Петербурге группа молодых людей осуществила сожжение флага России

Инцидент случился в Кировском районе Санкт-Петербурга. Молодые люди в количестве нескольких человек сожгли флаг России.
ИнфоСМИ 05:50
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Политика

ЦИК: Явка на голосовании по Конституции составила 55,22% за шесть дней

Общероссийское голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ указом президента РФ Владимира Путина было назначено на 1 июля.
Российская газета вчера в 03:30
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 30 июня в 09:33
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Американский предприниматель
Американский предприниматель, основатель и глава интернет-компании Amazon.com, основатель и владелец аэрокосмической компании Blue Origin и владелец издательского дома The Washington Post. В 2018 году стал богатейшим человеком мира по версии Forbes, заняв первую строчку с состоянием $150,7 млрд. По данным на май 2020 года его состояние составляло $143,2 млрд.
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