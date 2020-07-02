Состояние самого богатого человека в мире снова изменилось. Состояние главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса достигло $171,6 млрд.

Состояние самого богатого в мире человека достигло 172 млрд долларов

Общество Кабмин выделит более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест Более 4 миллиардов рублей правительство предоставит регионам на создание временных рабочих мест.

Политика Памфилова оценила голосование против поправок на Ямале Результаты голосования по поправкам в конституцию в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло максимально прозрачно и достоверно, заявила РИА Новости глава ЦИК Элла Памфилова. 1K

Политика Мэр Якутска проголосовала против поправок Мэр Якутска Сардана Авксентьева до последнего скрывала свое отношение к поправкам в Конституцию, но ей всё-таки пришлось рассказать о голосовании. 171

Общество Первый президент Казахстана Назарбаев вылечился от коронавируса Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев вылечился от коронавируса, сообщил его пресс-секретарь Айдос Укибай.

Происшествия Сотрудника Генпрокуратуры уволили после нападения на полицейских Заместителя начальника одного из управлений Генпрокуратуры уволили после того, как в сети появилась запись с камеры, на которой видно, как он нападет на сотрудников полиции. 769

Политика Спикер палаты представителей США призвала ввести санкции против России Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси призвала ввести санкции в отношении России за якобы причастность к нападениям радикального движения «Талибан»* на американских военных в Афганистане. 76

Футбол Футболисты «Барселоны» поддержали увольнение Сетьена По информации источника, игроки каталонского клуба отдалились от главного тренера Кике Сетьена и поддерживают решение руководства о его увольнении.

Футбол Глушаков: температура повысилась, когда узнал, что не сыграю с ЦСКА Команда Шалимова одержала две победы после паузы и один раз сыграла вничью. «Ахмат» сыграет с ЦСКА в субботу, 4 июля.

Общество Русскоязычные жители США объяснили свои акции в поддержку полицейских Как рассказала жительница Хьюстона, русскоязычная община решила поддержать американскую полицию и организовала страничку на Facebook «Police Lives Matter» («Жизнь полицейских имеет значение»). 3

Технологии Российские специалисты создадут прибор для ИВЛ-терапии на дому Ученые Центра компетенций НТИ по технологиям новых и мобильных источников при Институте проблем химической физики (ИПХФ) РАН работают над созданием уникальных мобильных электрохимических генераторов гипероксических газовых смесей. 3

Авто Новая модель Suzuki Across стала копией Toyota RAV4 Новинка стала перелицованной копией нового Toyota RAV4, а, точнее, его китайского «близнеца» Wildlander, представленного на автосалоне Гуанчжоу в конце 2019 года. 8

Энергетика Запасы нефти в США за неделю сократились на 7,2 млн баррелей Коммерческие запасы нефти в США за прошедшую неделю уменьшились на 7,195 млн баррелей и по состоянию на 26 июня составили 533,527 млн баррелей, сообщило Министерство энергетики США.

Шоу-бизнес Актриса Марго Робби рассказала о работе в кино Марго отметила, что во все времена ее любимым режиссером был и остается Квентин Тарантино.