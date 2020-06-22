Экономика
Lenta.ruСостояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов
Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около 840 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило.
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Культура
Федор Добронравов объяснил свой уход из Театра сатиры
Rambler News Service 07:42
Общество
Раскрыт минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса
Директор Национального исследовательского центра (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург раскрыл минимальный срок действия российской вакцины от коронавируса в интервью газете «Красная звезда».
Lenta.ru 17:34
Космос
Инопланетяне и феерическое зрелище: космический репортаж «Вестей в субботу»
Одни волны накладываются на другие, — вспоминает Сергей Крикалев, космонавт, Герой СССР, исполнительный директор гокорпорации "Роскосмос" по пилотируемым космическим программам.
Вести.Ru вчера в 15:09
Шоу-бизнес
Волочкова пришла на службу в храм в шубе и декольте
Ведь Волочкова пришла на службу в храм в шубе и с декольте.
ВладТайм 05:22
Политика
Путин назвал неприличным выпячивание чиновниками своего благосостояния
Президент России Владимир Путин назвал неприличными ситуации, когда чиновники, которые призваны служить людям, выпячивают свое благосостояние.
Lenta.ru 06:35
Наука
Ученые предложили использовать уникальное свойство чешуи карпа в разработке новых синтетических материалов
Американские ученые обнаружили уникальное свойство чешуи карпа, которая может использоваться в разработке новых синтетических материалов.
Дни24 08:11
Общество
Россияне увидят кольцеобразное затмение Солнца
BFM.ru вчера в 17:30
Общество
В сети сообщили о смерти блогера Анастасии Тропицель
Российская 18-летняя блогер-миллионник Анастасия Тропицель погибла на индонезийском острове Бали.
Газета.Ru 11:10
Футбол
Зинедин Зидан: «Обсуждается только судейство, словно „Реал“ ничего не сделал на поле»
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан прокомментировал победу в матче с клубом «Реал Сосьедад» (2:1) в 30-м туре чемпионата Испании.
Матч ТВ 19:19
Футбол
Карпин раскритиковал РПЛ после матча с «Сочи»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение своей команды от «Сочи» (1:10) в матче 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
RT на русском вчера в 10:47
Экономика
В СП сообщили, что Минкавказ использовал средства по назначению
Министерство РФ по делам Северного Кавказа в 2019 году использовало полученные из федерального бюджета средства целевым образом, однако доходы от деятельности ведомства составили лишь 11% от ожидаемого.
ТАСС 17:11
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru 14:00
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Футбол
Пресс-атташе «Спартака» Лисин покинул свой пост
Директор департамента по связям с общественность футбольного клуба «Спартак» (Москва) Антон Лисин покинул свой пост.
News.ru 17:28
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости 08:33
Шоу-бизнес
Татьяна Буланова располнела на питании в больнице
Российская певица Татьяна Буланова пытается прийти в форму после набранных лишних килограммов за время самоизоляции и нахождения в больнице, пишет StarHit.
Слово и Дело 02:30
Политика
ЦТАК: В КНДР готовят листовки для распространения в Южной Корее
Российская газета 19 июня в 20:44
Космос
Планеты формируются в протопланетном диске раньше, чем считалось
Изучение дисков возрастом от 1 до 3 миллионов лет показало, что в материале этих зрелых дисков присутствует лишь относительно небольшое количество пыли, настолько малое, что из нее невозможно получить даже один газовый гигант размером с Юпитер, не говоря уже о более крупных планетах или о нескольких газовых гигантах сразу, как в случае нашей Солнечной системы.
AstroNews.ru 19 июня в 11:53
Общество
Пушков назвал новый китайский коронавирус странным
Член Совета Федерации Алексей Пушков заявил, что появление нового китайского коронавируса очень странное.
Lenta.ru 18:49
Происшествия
Петра Верзилова задержала полиция
Издатель "Медиазоны" Петр Верзилов задержан полицией и доставлен в отделение.
Pravda.Ru 08:28
Здоровье
Этот натуральный продукт спасет от гипертонии
Натуральный йогурт богат кальцем, магнием и калием, которые понидают кровяное давление и укрепляют кости.
Сайт интересных новостей 19:59
Армия и оружие
Египетский президент предупредил о возможном вторжении в Ливию
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о легитимности любого возможного вмешательства в Ливию. Об этом сообщает Sky News Arabia.
Газета.Ru 00:40
Политика
Сыну претендента в президенты Белоруссии Бабарико предъявили обвинение
18 июня Виктор Бабарико был задержан вместе с сыном Эдуардом, когда поехал в ЦИК сдавать часть собранных в его поддержку подписей.
Коммерсантъ 10:13
Единоборства
Кертис Блэйдс ответил на критику после победы над Александром Волковым
FightTime.ru 01:54
Общество
Пять тысяч зараженных и стабильные 2-3 смерти: как Новосибирск переживает последние дни самоизоляции
Наступила новая рабочая неделя, которую мы, увы, проведём в самоизоляции.
НГС 20:00
Происшествия
В Липецкой области шесть человек погибли в ДТП
Шесть человек погибли при столкновении двух легковых автомобилей в Липецкой области, сообщает МЧС России.
РИА Новости 06:21
Шоу-бизнес
Адвокат Ефремова объяснил, почему его подзащитный сел за руль пьяным
Адвокат Михаила Ефремова, Эльман Пашаев, рассказал, почему актер, изрядно выпив в баре, решил сесть за руль.
Что происходит 12:32