Экономика

Lenta.ruLenta.ruСостояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов

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Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около 840 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило.
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Telegram-канал: состояние сына Лукашенко оценивается в $840 млн

Московский Комсомолец19:46

Состояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов

Lenta.ru19:26
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