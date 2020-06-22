Общество
News.ruВ Белоруссии рассказали о многомиллионном состоянии сына Лукашенко
Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около $840 млн. Данная сумма примерно равна 1,5% ВВП страны. Об этом журналист Степана Путило сообщил в своём Telegram-канале NEXTA.
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Шоу-бизнес
Анджелина Джоли раскрыла причину развода с Брэдом Питтом
Взгляд.ру вчера в 04:54
Общество
Россиянам готовят новую выплату в размере 10 тысяч рублей от ПФР
С 1 июня единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей начали получать россияне на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
ФАН 08:22
Общество
В России напомнили о четырехдневной рабочей неделе
Российских граждан ожидает четырехдневная рабочая неделя в связи с внеочередным выходным 24 июня.
Lenta.ru 10:49
Здоровье
Простой популярный продукт поможет снизить сахар в крови
Медики считают, что яблоки позволяют контролировать уровень сахара в крови людей, но для этого фрукт лучше всего включать в рацион регулярно.
ToDay News Ufa 12:35
Общество
Путин подписал указ о награждении медиков за борьбу с коронавирусом
Российский президент Владимир Путин подписал указ о награждении медицинских работников орденами Пирогова и медалями Луки Крымского, а также о присвоении звания Героев Труда пяти врачам за вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией.
RT на русском 03:15
Экономика
России предрекли новую пенсионную реформу до 2025 года
Эксперт по негосударственным пенсионным фондам Дмитрий Александров заявил, что до 2025 года российскому правительству придётся реформировать систему пенсионных накоплений, чтобы избежать дефицита после 2030 года.
News.ru 15:45
Авто
Китай запустил продажи аналога «Гелендвагена»
Китайский производитель BAIC объявил о начале продаж своего нового автомобиля Beijing BJ80.
NewInform вчера в 00:19
Общество
Жители Чувашии простились с экс-главой республики Михаилом Игнатьевым
Проститься с Игнатьевым пришли врио главы республики Олег Николаев, представители правительства Чувашии.
ТАСС 08:42
Общество
Россияне оценили снятие введенных из-за коронавируса ограничений
Россияне оценили снятие ограничений, введенных из-за коронавируса.
Lenta.ru 21:23
Культура
Федор Добронравов назвал причины своего ухода из Театра сатиры
Народный артист России Федор Добронравов в беседе с обозревателем газеты «Московский комсомолец» назвал причины своего ухода из Театра сатиры.
Известия 21:14
Политика
Путин допустил, что будет баллотироваться на новый президентский срок
Президент России Владимир Путин не исключил, что будет баллотироваться в президенты на новый срок, если соответствующая поправка в Конституцию страны будет принята.
Известия 12:31
Общество
Краснодарская «золотая судья» Хахалева отказалась раскрыть доходы
Скандально известная судья Елена Хахалева не предоставила сведения о доходах за прошлый год.
Профиль вчера в 09:21
Музыка
У Билана на онлайн-голосовании отняли победу на «Евровидении-2008»
Фанаты конкурса «Евровидение» «лишили» российского певца Диму Билана победы в музыкальном фестивале 2008 года.
Известия 15:58
Армия и оружие
Британские ВМС сопроводили БПК «Вице-адмирал Кулаков» через Ла-Манш
Российская газета 19:13
Футбол
Селюк заподозрил Гончаренко в расизме. ЦСКА ответил на обвинения
Московский ЦСКА выступил с официальным заявлением по поводу высказываний футбольного агента Дмитрия Селюка, который заподозрил белорусского тренера армейцев в расизме.
BetOn 16:47
Футбол
В Британии обратили внимание на 17-летнего голкипера «Ростова»
Газета.Ru вчера в 07:22
Общество
ПФР назвал категории граждан, которые смогут выйти на пенсию досрочно
Граждане России, имеющие длительный трудовой стаж, смогут выйти на пенсию раньше установленного срока и получить право на дополнительную льготу.
ТК Звезда 03:15
Футбол
Эвертон — Ливерпуль 0:0
Футболисты «Эвертона» в домашнем матче 30-го тура чемпионата Англии сыграли вничью с «Ливерпулем».
ProstoProSport 15:51
Футбол
РФС и РПЛ сделали заявление по ситуации с чемпионатом
РФС, РПЛ и клубы заявляют о готовности обеспечить безопасность в ходе оставшихся матчей сезона, который был возобновлен 19 июня после паузы из-за коронавируса.
BFM.ru 12:48
Наука
Ученые предложили использовать уникальное свойство чешуи карпа в разработке новых синтетических материалов
Американские ученые обнаружили уникальное свойство чешуи карпа, которая может использоваться в разработке новых синтетических материалов.
Дни24 08:11
Единоборства
Волков прокомментировал поражение от Блейдса
Российский боец Ulimate Fighting Championship Александр Волков прокомментировал поражение от американца Кёртиса Блейдса на турнире в Лас-Вегасе.
News.ru 01:38
Происшествия
Утечка топлива произошла на электростанции в Якутии
Утечка топлива из емкости произошла на дизельной электростанции в селе Аргахтах в Якутии.
Известия 16:20
Музыка
«Маленькая»: как экс-солистка Little Big стала жертвой буллинга
Радио Комсомольская правда 11:58
Общество
Актера Михаила Ефремова вырежут из сериала «Вампиры средней полосы»
Москва, 21 июня 2020, 19:46 — REGNUM Михаила Ефремова, сыгравшего роль вожака в комедийном сериале «Вампиры средней полосы», вырежут из фильма.
REGNUM 12:46
Политика
Юрий Дудь назвал «позором» голосование по поправкам в Конституцию
Юрий Дудь в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовал пост, в котором назвал предстоящее голосование по поправкам в Конституцию России «позором».
Salt Mag вчера в 05:08
Общество
Популярная российская блогер разбилась на мотоцикле на Бали
Девушка разбилась на мотоцикле на Бали, передает РИА Новости. Настя Тропицель вела популярный блог, посвященный фрилансу.
Российская газета 11:59
Общество
Созданная в России вакцина даст защиту от коронавируса на два года
Вакцина, разработанная Минобороны России и Научно-исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, обеспечит иммунитет от коронавирусной инфекции минимум на два года.
RT на русском 18:12
Экономика
Сбербанк ввел комиссию в 1% для всех переводов через банкоматы
По расчетам газеты, доход в 2019 г. у банка от переводов мог составить 13,4 млрд руб. До конца этого года только на переводах через банкоматы банк сможет заработать более 1,5 млрд руб. По словам руководителя проекта ОНФ "За права заемщиков" Евгении Лазаревой, переводы через банкомат ‒ единственная финансовая услуга, доступная самым бедным россиянам без компьютеров и смартфонов.
Ведомости 19 июня в 00:28
Общество
В Иркутской области продлили режим самоизоляции до 28 июня
Режим самоизоляции в Иркутской области, где выявлено более 5,6 тыс. случаев заражения коронавирусом, продолжит действовать до 28 июня, говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.
ТАСС 10:47