Общество
Live24В сотни миллионов долларов оценили состояние сына Лукашенко
Как сообщает Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило, денежное состояние старшего сына белорусского президента Александра Лукашенко Виктора только за 2012 год было равно почти 840 миллионам долларов.
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Происшествия
Под Орлом найден колодец, в который нацисты сбрасывали детей
Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
Газета.Ru 07:45
Общество
ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму
В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Происшествия
Родные убитой девушки не подадут гражданский иск к историку Соколову
Российская газета 09:28
Футбол
Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА
REGNUM вчера в 10:30
Политика
Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент
Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича одерживает победу на парламентских выборах с 61,24% поддержки избирателей по данным с 68% избирательных участков, сообщил избирком.
РИА Новости 05:18
Политика
Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа
Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
Общество
Гособвинение запросило для Серебренникова 6 лет колонии
Коммерсантъ 05:38
Армия и оружие
Forbes: российские Су-30 и МиГ-29 не помогут Индии в войне с Китаем
Давид Акс, эксперт в военной области из издания Forbes, уверен, что приобретенные у России Су-30 и МиГ-29 не помогут Индии в возможном конфликте с КНР.
Discover24 06:46
Происшествия
Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену
Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
Интерфакс 08:02
Общество
Голикова сообщила, что носить маски придется и осенью
Сегодня нет проблем с обеспеченностью россиян средствами индивидуальной защиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.
Российская газета 09:11
Авто
В Беларуси стартовало производство кроссоверов Changan для России
На белорусском предприятии "Юнисон" стартовало производство кроссоверов Changan CS35 Plus.
За рулем Кубань вчера в 16:12
Экономика
Эльвира Набиуллина выступит с отчетом в Госдуме
Комитет Госдумы по экономической политике опубликовал заключение на годовой отчет ЦБ, где обратил внимание на политику управления валютными активами, в частности вопросы комитета вызвало увеличение доли российского регулятора в японских ценных бумагах.
REGNUM 09:26
Экономика
Авиакомпания Utair переживает четвертый по счету дефолт по кредитам
Авиакомпания Utair приняла решение не выплачивать семилетние и двенадцатилетние кредиты в связи с кризисом.
Countryscanner 06:55
Общество
ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей
Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
NewInform вчера в 11:02
Политика
Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина
Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Происшествия
Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына
РИА Новости вчера в 07:40
Происшествия
В Москве мать оставила четверых детей в запертой квартире без еды
Столичная полиция проводит проверку в отношении женщины, которая на несколько дней уехала на дачу, закрыв детей в квартире без еды, сообщает ТАСС.
Москва 24 09:34
Фигурное катание
Евгения Медведева: «Когда я выиграла первый чемпионат мира, у меня в голове были одни мультики»
Напомним, первый титул чемпионки мира Медведева завоевала в Бостоне в 2016 году. Через год Евгения снова взяла золото на ЧМ в Хельсинки.
Матч ТВ 09:48
Происшествия
В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям
РИА Новости 03:30
Общество
Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали
Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
Интерфакс 05:50
Здоровье
В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса
Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
РИА Новости 03:35
Общество
Жители края смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу
Жители края смогут сдать бесплатный тест на антитела к COVID-19, причем вне зависимости от того, был ли у них коронавирус или нет.
ТВ-Енисей 06:31
Игры
Бывший продюсер из Rockstar рассказал, почему на презентации PS5 анонсировали переиздание GTA V, а не GTA VI
«Если делать предположение, — продолжил бывший продюсер из Rockstar, — то я бы сказал так: GTA VI не готова, а GTA V обеспечит хорошую доходность и увлекательные развлечения в стиле Grand Theft Auto через год, когда выйдет на PlayStation 5».
3DNews 05:34
Политика
В ПНС Ливии считают заявление президента Египта объявлением войны
Триполи, 21 июня 2020, 18:34 — REGNUM В Правительстве национального согласия (ПНС) Ливии считают, что заявление президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси может рассматриваться в качестве объявления войны.
REGNUM вчера в 11:34
Общество
В Тюменской области возобновят работу торговые центры
Торговые центры смогут возобновить работу в Тюменской области с 25 июня, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки, сообщил в понедельник журналистам глава региона Александр Моор.
РИА Новости 09:22
Общество
В Минкомсвязи рассказали о причинах разблокировки Telegram
«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — сказал Волин.
REGNUM 09:30