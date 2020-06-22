Общество

Live24Live24В сотни миллионов долларов оценили состояние сына Лукашенко

Как сообщает Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило, денежное состояние старшего сына белорусского президента Александра Лукашенко Виктора только за 2012 год было равно почти 840 миллионам долларов.
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Почти в миллиард долларов оценивают состояние Лукашенко

Соловей.Инфо04:33

У сына Лукашенко нашли на счетах почти 1 млрд долларов или 1,5% ВВП Беларуси. Минск вышел на улицу

Столица С19 июня в 13:53

В сотни миллионов долларов оценили состояние сына Лукашенко

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В Белоруссии рассказали о многомиллионном состоянии сына Лукашенко

News.ruвчера в 20:36

Telegram-канал: состояние сына Лукашенко оценивается в $840 млн

Московский Комсомолецвчера в 19:46

Состояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 19:26

Состояние сына Лукашенко оценивается в $840 млн — СМИ

Украина.ру02:50
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Автоматически обработано 7237 источников, обновлено в 09:51, Ашберн
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В ДНР заявили, что предупреждали Киев о планах открыть КПП «Еленовка»

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Происшествия

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Колодец с фрагментами человеческих останков был найден поисковиками МПО "Костер" в поселке Крутовском.
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ФСБ рассекретила преступления нацистов в Крыму

В Крыму ФСБ рассекретила и передала в Государственный архив республики документы о фактах нацистских преступлений против мирного населения полуострова в годы Великой Отечественной войны.
Lenta.ru 06:09
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Происшествия

Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова

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Гончаренко может покинуть пост главного тренера ФК ЦСКА

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Партия президента Сербии побеждает на выборах в парламент

Правящая Сербская прогрессивная партия (СПП) президента Александра Вучича одерживает победу на парламентских выборах с 61,24% поддержки избирателей по данным с 68% избирательных участков, сообщил избирком.
РИА Новости 05:18
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Политика

Украина предупредила о возможном прекращении транзита газа

Транзит российского газа в Европу через Украину может прекратиться из-за активности Юлии Тимошенко.
Lenta.ru 07:00
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Общество

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Армия и оружие

Forbes: российские Су-30 и МиГ-29 не помогут Индии в войне с Китаем

Давид Акс, эксперт в военной области из издания Forbes, уверен, что приобретенные у России Су-30 и МиГ-29 не помогут Индии в возможном конфликте с КНР.
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Происшествия

Ученый Ковалев получил 7 лет колонии за госизмену

Мособлсуд в понедельник приговорил к 7 годам колонии строгого режима бывшего начальника Центра теплообмена и аэрогазодинамики (ЦТА) Центрального научно-исследовательского института машиностроения (ЦНИИМаш) Романа Ковалева, признав его виновным в государственной измене.
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Сегодня нет проблем с обеспеченностью россиян средствами индивидуальной защиты, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в понедельник в интервью программе "Познер" на Первом канале.
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Авто

В Беларуси стартовало производство кроссоверов Changan для России

На белорусском предприятии "Юнисон" стартовало производство кроссоверов Changan CS35 Plus.
За рулем Кубань вчера в 16:12
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Экономика

Эльвира Набиуллина выступит с отчетом в Госдуме

Комитет Госдумы по экономической политике опубликовал заключение на годовой отчет ЦБ, где обратил внимание на политику управления валютными активами, в частности вопросы комитета вызвало увеличение доли российского регулятора в японских ценных бумагах.
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Экономика

Авиакомпания Utair переживает четвертый по счету дефолт по кредитам

Авиакомпания Utair приняла решение не выплачивать семилетние и двенадцатилетние кредиты в связи с кризисом.
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Общество

ПФР готовит новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей

Выплаты в размере 10 тысяч рублей получат семьи с детьми в возрасте от 17 до 18 лет.
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Политика

Грузинский журналист Георгий Габуния снова оскорбил Владимира Путина

Скандально известный журналист Георгий Габуния снова резко высказался о президенте России Владимире Путине.
РИА Новости 09:34
Политика

Владимир Путин посетил главный храм Вооруженных сил

Вести.Ru 03:21
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Происшествия

Суд арестовал астраханку, подозреваемую в убийстве сына

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Происшествия

В Москве мать оставила четверых детей в запертой квартире без еды

Столичная полиция проводит проверку в отношении женщины, которая на несколько дней уехала на дачу, закрыв детей в квартире без еды, сообщает ТАСС.
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Напомним, первый титул чемпионки мира Медведева завоевала в Бостоне в 2016 году. Через год Евгения снова взяла золото на ЧМ в Хельсинки.
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В Ленинградской области задержали подозреваемого в стрельбе по людям

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Общество

Популярный Instagram-блогер погибла в ДТП на Бали

Девушка рассказывала в Instagram о работе на фрилансе, вдохновляла подписчиков преодолевать себя.
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Политика

Россия откажется от РЛС «Балхаш» в Казахстане

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Здоровье

В челябинском онкоцентре выявили очаг коронавируса

Более 80 человек в Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины получили положительные результаты на COVID-19, закрыты несколько отделений центра, сообщила в понедельник пресс-служба минздрава региона.
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Общество

Жители края смогут бесплатно сдать тест на антитела к коронавирусу

Жители края смогут сдать бесплатный тест на антитела к COVID-19, причем вне зависимости от того, был ли у них коронавирус или нет.
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Бывший продюсер из Rockstar рассказал, почему на презентации PS5 анонсировали переиздание GTA V, а не GTA VI

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Политика

В ПНС Ливии считают заявление президента Египта объявлением войны

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В Тюменской области возобновят работу торговые центры

Торговые центры смогут возобновить работу в Тюменской области с 25 июня, также фитнес-центрам разрешено проводить индивидуальные тренировки, сообщил в понедельник журналистам глава региона Александр Моор.
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Общество

В Минкомсвязи рассказали о причинах разблокировки Telegram

«Решение было принято Роскомнадзором и прокуратурой в отношении судебного решения, что в настоящий момент в связи с невозможностью технической блокировки Telegram и в связи с тем, что представители Telegram начали активно сотрудничать по борьбе с терроризмом и наркоманией в своей среде, можно было отменить решение о блокировке с чисто технической точки зрения», — сказал Волин.
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Виктор Александрович Лукашенко
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси.
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