Как сообщает Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило, денежное состояние старшего сына белорусского президента Александра Лукашенко Виктора только за 2012 год было равно почти 840 миллионам долларов.

В сотни миллионов долларов оценили состояние сына Лукашенко

Здоровье В «Список памяти» включили 3 врачей из Калужской области Имена троих врачей из Калужской области значатся в «Списке памяти» по состоянию на утро понедельника, 22 июня.

Политика Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин. 260

Политика Нарышкин сожалеет об осквернении памятника Черчиллю в Лондоне Москва, 20 июня 2020, 01:20 — REGNUM Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с произошедшим в Лондоне осквернением памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю. 3

Космос Наша Галактика может вмещать до 36 инопланетных цивилизаций Британские астрономы университета в Ноттингеме рассчитали вероятность существования в галактике Млечный путь до 36 инопланетных цивилизаций. 120

Здоровье В Орле проверяют информацию о дефиците мест в больницах Прокуратура Орловской области организовала проверку после появления сообщений главного внештатного инфекциониста о том, что в городских больницах наблюдается дефицит мест для пациентов. 117

Экономика ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка. 1

Общество 118 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки На 20 июня в Саратовской области у 5335 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 2595 человек, в том числе 88 за сутки. 1,1K

Происшествия Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5 Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.

Общество Власти Индонезии проверят возможную утечку данных 230 тысяч заболевших COVID Ранее в СМИ появилась информация, что хакер взломал базу правительства с данными 230 тысяч человек, прошедших тест на COVID-19, и выставил ее на продажу на платформе Raid Forums за $300.

Общество ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет. 195

Политика Путин прокомментировал выход республик из состава СССР Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России. 8

Энергетика Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.

Политика Клишас объяснил «поправку Терешковой» необходимостью отвлечь чиновников В марте в ходе обсуждения изменений в Конституции в Госдуме депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку о президентских сроках. 217