Общество
Live24В сотни миллионов долларов оценили состояние сына Лукашенко
Как сообщает Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило, денежное состояние старшего сына белорусского президента Александра Лукашенко Виктора только за 2012 год было равно почти 840 миллионам долларов.
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Здоровье
В «Список памяти» включили 3 врачей из Калужской области
Имена троих врачей из Калужской области значатся в «Списке памяти» по состоянию на утро понедельника, 22 июня.
Калужские новости 01:11
Политика
Путин негативно оценил заявления Зеленского о Второй Мировой
Ухудшение может ждать российско-украинские отношения из-за позиции Владимира Зеленского по роли СССР во Второй Мировой войне, заявил президент РФ Владимир Путин.
Газета.Ru вчера в 08:30
Кино
Хью Джекман сыграет главную роль в фильме «Феррари»
Культуромания 20 июня в 12:52
Политика
Нарышкин сожалеет об осквернении памятника Черчиллю в Лондоне
Москва, 20 июня 2020, 01:20 — REGNUM Директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин выразил сожаление в связи с произошедшим в Лондоне осквернением памятника бывшему премьер-министру Великобритании Уинстону Черчиллю.
REGNUM 19 июня в 18:20
Космос
Наша Галактика может вмещать до 36 инопланетных цивилизаций
Британские астрономы университета в Ноттингеме рассчитали вероятность существования в галактике Млечный путь до 36 инопланетных цивилизаций.
Yocity12 19 июня в 11:41
Здоровье
В Орле проверяют информацию о дефиците мест в больницах
Прокуратура Орловской области организовала проверку после появления сообщений главного внештатного инфекциониста о том, что в городских больницах наблюдается дефицит мест для пациентов.
РЕН ТВ 20 июня в 06:43
Теннис
Финал Adria Tour отменен из-за коронавируса у одного из теннисистов
Вести.Ru вчера в 14:53
Экономика
ВТБ снижает ставку по ипотеке для семей с детьми
ВТБ с 22 июня запускает собственную ипотечную программу для семей с детьми при покупке квартиры на первичном и вторичном рынках, дисконт по ней составит 1 процентный пункт от базовой ставки банка и доступен до конца текущего года, сообщила пресс-служба банка.
РИА Новости 02:00
Происшествия
Адвокат назвал причину пьяной езды Ефремова
Известия 00:18
Общество
118 человек в Саратовской области заболели коронавирусом за сутки
На 20 июня в Саратовской области у 5335 человек подтверждено заражение коронавирусом COVID-19, из них выздоровели 2595 человек, в том числе 88 за сутки.
Kursk.com 20 июня в 03:05
Игры
Для новых игр про Бэтмена и Отряд самоубийц зарегистрировали домены
Пользователи ResetEra обнаружили, что WB Games зарегистрировала два новых домена для видеоигр — один для «Бэтмена» (Gotham Knights — «Рыцари Готэма»), а другой для «Отряда самоубийц».
Игромания.ру вчера в 06:11
Общество
В Киеве «повесили» флаг ЛГБТ на меч «Родины-матери»
Активисты KyivPride устроили акцию, в рамках которой сняли в Киеве на видео монумент «Родина-мать» с флагом ЛГБТ-сообщества.
Lenta.ru вчера в 14:00
Происшествия
Водитель фуры рассказал, почему не избежал тарана пяти машин на М-5
Водитель грузовика рассказал, почему не избежал жестокой аварии с участием пяти машин на трассе М-5.
РЕН ТВ вчера в 13:51
Происшествия
Подростки избили семью уличных музыкантов у метро «Рыбацкое»
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 03:45
Общество
Спрогнозировано время начала второй волны коронавируса в России
Вторая волна коронавируса в России может начаться осенью. Такой прогноз изданию Ura.ru дал иммунолог Виталий Зверев.
Lenta.ru вчера в 20:48
Общество
Власти Индонезии проверят возможную утечку данных 230 тысяч заболевших COVID
Ранее в СМИ появилась информация, что хакер взломал базу правительства с данными 230 тысяч человек, прошедших тест на COVID-19, и выставил ее на продажу на платформе Raid Forums за $300.
Газета.Ru 02:19
Общество
Экс-директор раскрыл доходы участников «Уральских пельменей»
Бывший участник и директор "Уральских пельменей" Сергей Нетиевский рассказал о доходах участников шоу.
РИА Новости 20 июня в 03:23
Общество
Российские бизнесмены выплатили залог за экс-президента Армении
Залог размером 2 млрд драмов ($4,1 млн) за освобождение из-под стражи экс-президента Армении Роберта Кочаряна дали российские бизнесмены.
РБК 20 июня в 07:07
Политика
Бандеровский тайник 70-летней давности обнаружили на Украине
На Украине кладоискатели обнаружили тайник с документами 70-летней давности.
Газета.Ru 20 июня в 17:49
Шоу-бизнес
У сына Джигана и Самойловой появились проблемы со здоровьем
Как оказалось, проблема со здоровьем имеется у ее маленького четырехмесячного сына Давида.
RuNews24.ru 01:17
Общество
ПФР готовит россиянам новую выплату в размере 10 тысяч рублей
Россияне смогут получить от ПФР новую единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте от 17 до 18 лет.
iReactor вчера в 10:23
Политика
Путин прокомментировал выход республик из состава СССР
Путин назвал причину распада СССР При этом после выхода из состава СССР некоторые республики получили территории, которые раньше принадлежали имперской России.
Sputnik Таджикистан вчера в 08:52
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $42,06 за баррель
Цена на нефть марки Brent показывает отрицательную динамику в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне в понедельник, 22 июня.
Известия 02:06
Авто
В РФ составлен рейтинг самых дешевых автомобилей
Новые автомобили вчера в 12:05
Экономика
Четверть богатства россиян оказалась за рубежом
Частное богатство россиян равняется 90 процентам ВВП за минувший год.
Lenta.ru 01:51
Политика
Лукашенко призвал белорусов не поддаваться на уловки «шарлатанов»
Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал граждан страны беречь и защищать суверенитет страны, не поддаваясь на уловки шарлатанов.
Известия 02:22
Космос
Обнаружены галактики с двумя черными дырами
Ранее было известно, что только два блазара показывают периодические изменения яркости гамма-излучения.
Машины и Механизмы 19 июня в 23:46
Политика
Клишас объяснил «поправку Терешковой» необходимостью отвлечь чиновников
В марте в ходе обсуждения изменений в Конституции в Госдуме депутат от «Единой России» Валентина Терешкова предложила внести поправку о президентских сроках.
РБК 00:30
Космос
На карту нанесли одну пятую часть океанского дна Земли
Ученые-исследователи в рамках проекта Nippon Foundation-GEBCO Seabed 2030 нанесли на карту одну пятую часть океанского дна планеты Земля, сообщает Газета.ru.
РИАМО вчера в 12:34