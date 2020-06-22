Общество

Lenta.ruLenta.ruСостояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов

Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около 840 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило.
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Состояние сына Лукашенко оценивается в $840 млн — СМИ

Украина.ру02:50

В сотни миллионов долларов оценили состояние сына Лукашенко

Live2402:13

Telegram-канал: состояние сына Лукашенко оценивается в $840 млн

Московский Комсомолецвчера в 19:46

В Белоруссии рассказали о многомиллионном состоянии сына Лукашенко

News.ruвчера в 20:36

Состояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов

Lenta.ruвчера в 19:26

У сына Лукашенко нашли на счетах почти 1 млрд долларов или 1,5% ВВП Беларуси. Минск вышел на улицу

Столица С19 июня в 13:53
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Автоматически обработано 7236 источников, обновлено в 04:01, Ашберн
Общество

Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров

Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 20 июня в 03:43
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Финансы

Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов

Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM 19 июня в 06:35
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Экономика

Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги

Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
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Политика

Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России

Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:36
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Происшествия

СК возбудил дело после наезда электрички на детей в Подмосковье

В Московской области следователи возбудили уголовное дело после гибели мальчика и травмирования девочки электропоездом на Павелецком направлении МЖД.
Известия вчера в 20:24
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Общество

В России на 21 июня выявлено 7 728 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 7 728 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа вчера в 03:45
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Общество

Главврачу нижегородской больницы присвоено звание Героя Труда

Главврачу нижегородской больницы № 29 Юлии Гаревской присвоили звание Героя Труда РФ.
В Городе N вчера в 08:59
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Общество

В Турции разъяснили судьбу туристов с подозрением на коронавирус

В Турции разъяснили судьбу туристов, у которых по приезде в страну заподозрят наличие коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:26
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Здоровье

Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом

Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 20 июня в 13:56
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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом

Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом в ходе интервью журналу «Vogue».
Культуромания 20 июня в 03:23
3
Здоровье

Самарским врачам могут разрешить приватизировать служебное жилье

Медикам-работникам первичного звена - могут разрешить приватизировать служебное жилье. Для этого нужно внести поправки в Жилищный кодекс.
КП - Самара 19 июня в 05:43
9
Здоровье

В Пермском крае выявлено еще 66 случаев коронавируса

За минувшие сутки в регионе выявлено 66 новых случаев заражения COVID-19 - заболели 25 мужчин, 40 женщин и один ребёнок.
Рифей-Пермь 03:39
19
Здоровье

В челябинском онкоцентре коронавирусом заразились 83 человека

Челябинск, 22 июня 2020, 10:40 — REGNUM В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины 83 гражданина заразились коронавирусом.
REGNUM 03:40
8
Общество

ВОЗ сообщила о рекордном числе случаев коронавируса за сутки

За сутки в мире зарегистрировано рекордное количество случаев коронавируса 183 020, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ИжевскИнфо.РУ 02:28
32
Политика

Путин возложил цветы к монументу «Матерям победителей» в Кубинке

Президент России Владимир Путин во время посещения парка "Патриот" осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти" и возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".
РИА Новости 03:55
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Общество

Россияне смогут получить новую выплату 10 тыс.рублей от ПФР

С 1 июня единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей выплачивается россиянам на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Общественная служба новостей вчера в 13:18
215
Общество

В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса

За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб.
Известия 03:33
5
Политика

Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным

«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM вчера в 02:03
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Футбол

Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»

Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об увольнении по собственному желанию после поражения команды в матче против «Зенита».
Известия вчера в 22:51
4
Политика

Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии

Известия вчера в 16:11
10
Экономика

Пенсионеры России смогут получить перерасчёт выплат за 2 года

Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму Российские пенсионеры благодаря нововведению, смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года, за период с 2016 по 2018 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 20 июня в 04:45
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Культура

Ширвиндт прокомментировал уход Добронравова из Театра сатиры

Neva.Today 01:40
238
Политика

Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 04:43
292
Экономика

Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии

По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
Вести.Ru 03:52
1
Общество

Бизнес Валерии и Пригожина прогорел

Lenta.ru вчера в 10:59
64
Общество

Часть россиян сможет выйти на пенсию раньше срока

Воспользоваться льготой — выйти на пенсию на 2 года раньше своих сверстников — смогут те, чей стаж составляет не меньше 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, опубликовал Nation News.
Стерлеград 01:00
169
Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 5 440 человек

ЮГ Times вчера в 04:07
1,8K
Общество

Еще два пациента тульских больниц скончались от коронавируса

Два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Тульской области. Это жители Дубны и Тулы в возрасте 69 и 44 лет.
Тульская пресса 03:42
Наука

Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса

Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости вчера в 08:33
771
Общество

В Крыму за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавируса

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:56
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Виктор Александрович Лукашенко
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко. Помощник Президента Беларуси по национальной безопасности, член Совета Безопасности Беларуси.
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