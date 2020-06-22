Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около 840 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило.

Состояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов

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