Общество
Lenta.ruСостояние сына Лукашенко оценили в сотни миллионов долларов
Состояние старшего сына президента Белоруссии Александра Лукашенко Виктора в 2012 году составляло около 840 миллионов долларов. Об этом пишет Telegram-канал NEXTA оппозиционного журналиста Степана Путило.
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Общество
Мишустин продлил электронные больничные для работающих пенсионеров
Россияне старше 65 лет, вынужденные соблюдать карантин, введенный из-за коронавируса на региональном уровне, могут продлить электронные больничные.
Известия 20 июня в 03:43
Финансы
Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов
Москва, 19 июня 2020, 13:35 — REGNUM Центральный Банк России снизил ключевую ставку на 1% — с 5,5% до 4,5%.
REGNUM 19 июня в 06:35
Экономика
Ведомости: для IT-отрасли бессрочно снизят налоги
Реализуя налоговой маневр для IT-отрасли, правительство снизит страховые взносы и налог на прибыль, а также отменит НДС с рекламы разработок на иностранных площадках, пишет "Ведомости" со ссылкой на двух федеральных чиновников.
Газета.Ru 03:48
Политика
Путин допустил, что вновь будет баллотироваться в президенты России
Президент Владимир Путин не исключил, что вновь выставит свою кандидатуру на пост главы государства, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 07:36
Происшествия
СК возбудил дело после наезда электрички на детей в Подмосковье
В Московской области следователи возбудили уголовное дело после гибели мальчика и травмирования девочки электропоездом на Павелецком направлении МЖД.
Известия вчера в 20:24
Общество
В России на 21 июня выявлено 7 728 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявлено 7 728 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них 30,2% не имели клинических проявлений болезни.
Глас Народа вчера в 03:45
Общество
Главврачу нижегородской больницы присвоено звание Героя Труда
Главврачу нижегородской больницы № 29 Юлии Гаревской присвоили звание Героя Труда РФ.
В Городе N вчера в 08:59
Общество
В Турции разъяснили судьбу туристов с подозрением на коронавирус
В Турции разъяснили судьбу туристов, у которых по приезде в страну заподозрят наличие коронавирусной инфекции.
Lenta.ru 03:26
Здоровье
Врачи из Москвы отправляются в Забайкалье для борьбы с коронавирусом
Врачи московских поликлиник отправляются в Забайкальский край для помощи коллегам в организации лечения на дому пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщает Департамент здравоохранения Москвы.
RT на русском 20 июня в 13:56
Шоу-бизнес
Анджелина Джоли рассказала о разводе с Брэдом Питтом
Американская актриса Анджелина Джоли рассказала о причинах расставания с Брэдом Питтом в ходе интервью журналу «Vogue».
Культуромания 20 июня в 03:23
Здоровье
Самарским врачам могут разрешить приватизировать служебное жилье
Медикам-работникам первичного звена - могут разрешить приватизировать служебное жилье. Для этого нужно внести поправки в Жилищный кодекс.
КП - Самара 19 июня в 05:43
Здоровье
В Пермском крае выявлено еще 66 случаев коронавируса
За минувшие сутки в регионе выявлено 66 новых случаев заражения COVID-19 - заболели 25 мужчин, 40 женщин и один ребёнок.
Рифей-Пермь 03:39
Здоровье
В челябинском онкоцентре коронавирусом заразились 83 человека
Челябинск, 22 июня 2020, 10:40 — REGNUM В Челябинском областном клиническом центре онкологии и ядерной медицины 83 гражданина заразились коронавирусом.
REGNUM 03:40
Общество
ВОЗ сообщила о рекордном числе случаев коронавируса за сутки
За сутки в мире зарегистрировано рекордное количество случаев коронавируса 183 020, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
ИжевскИнфо.РУ 02:28
Политика
Путин возложил цветы к монументу «Матерям победителей» в Кубинке
Президент России Владимир Путин во время посещения парка "Патриот" осмотрел музейный комплекс "Дорога памяти" и возложил цветы к скульптурной композиции "Матерям победителей".
РИА Новости 03:55
Общество
Россияне смогут получить новую выплату 10 тыс.рублей от ПФР
С 1 июня единовременная выплата в сумме 10 тысяч рублей выплачивается россиянам на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет.
Общественная служба новостей вчера в 13:18
Общество
В России за сутки выявили 7600 случаев коронавируса
За минувшие сутки в России выявлено 7600 подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 22 июня, сообщил операштаб.
Известия 03:33
Политика
Президент Египта назвал вторжение в Ливию легитимным
«Любое прямое вмешательство Египта в Ливии теперь рассматривается в качестве шага, который наделен международной легитимностью», — передает его слова телеканал Sky News Arabia.
REGNUM вчера в 02:03
Футбол
Тренер ЦСКА Гончаренко подал в отставку после поражения от «Зенита»
Главный тренер московского футбольного клуба ЦСКА Виктор Гончаренко написал заявление об увольнении по собственному желанию после поражения команды в матче против «Зенита».
Известия вчера в 22:51
Политика
Партия президента Вучича побеждает на выборах в парламент Сербии
Известия вчера в 16:11
Экономика
Пенсионеры России смогут получить перерасчёт выплат за 2 года
Законопроект внесён на рассмотрение в Госдуму Российские пенсионеры благодаря нововведению, смогут получить перерасчет пенсионных выплат за два года, за период с 2016 по 2018 года, сообщает ИА DEITA.RU.
Deita.ru 20 июня в 04:45
Политика
Путин заявил, что отношения России и Украины могут ухудшиться
Заявления президента Украины Владимира Зеленского о Великой Отечественной войне могут ухудшить отношения с Россией, заявил глава РФ Владимир Путин в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru вчера в 04:43
Экономика
Раскрыты потери российских сотовых операторов из-за пандемии
По данным экспертов, с марта по май российские сотовые операторы "большой четверки" (МТС, "МегаФон", "Вымпелком", Tele2) в сумме недополучили из-за пандемии и введенных из-за нее ограничительных мер около 30 млрд рублей.
Вести.Ru 03:52
Общество
Бизнес Валерии и Пригожина прогорел
Lenta.ru вчера в 10:59
Общество
Часть россиян сможет выйти на пенсию раньше срока
Воспользоваться льготой — выйти на пенсию на 2 года раньше своих сверстников — смогут те, чей стаж составляет не меньше 42 лет для мужчин и 37 лет для женщин, опубликовал Nation News.
Стерлеград 01:00
Здоровье
Число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 5 440 человек
ЮГ Times вчера в 04:07
Общество
Еще два пациента тульских больниц скончались от коронавируса
Два пациента с подтвержденным COVID-19 скончались в Тульской области. Это жители Дубны и Тулы в возрасте 69 и 44 лет.
Тульская пресса 03:42
Наука
Подтверждена связь между группой крови и смертностью от коронавируса
Люди со второй группой крови чаще других умирают от вызванных коронавирусом осложнений, считают иранские ученые.
РИА Новости вчера в 08:33
Общество
В Крыму за сутки зарегистрировано 5 случаев коронавируса
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 613 случаев новой коронавирусной инфекции.
КИА 02:56