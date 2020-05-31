Общество

РБКРБКСостояние владельца Louis Vuitton вновь превысило $100 млрд

Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно за неделю увеличил свое состояние на $8,1 млрд, после чего оно вновь превысило $100 млрд.
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Амансио Ортега
Испанский предприниматель
Испанский предприниматель, миллиардер, основатель и экс-президент Inditex; компании принадлежит 6750 магазинов в 88 странах мира. Кроме того, Ортега инвестировал в недвижимость во Флориде, Мадриде, Лондоне и Лиссабоне, газовую промышленность, туризм и банки. Владеет долей в футбольной лиге и конкурным полем. В конце 2009 года Министерство иностранных дел и международного сотрудничества Испании наградило Амансио Ортега орденом «За гражданские заслуги».
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