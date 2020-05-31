Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно за неделю увеличил свое состояние на $8,1 млрд, после чего оно вновь превысило $100 млрд.

Общество В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда. 1

Авто В Сети появились первые изображения Mercedes-Benz G500 4×4² Новая версия Mercedes-Benz G500 4x4², кроме все прочего, обзаведётся расширенными колёсными арками, козырьком над лобовым стеклом со встроенной светотехникой и защитными перекладинами под задним бампером.

Общество Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака» Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал». 1,3K

Здоровье Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России Первый зарегистрированный в России препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» не поступит в аптеки в свободную продажу, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Технологии Эксперт оценил возможность заражения от смартфона Перчатки снижают риск заражения коронавирусом от другого человека, но повышают риск при использовании смартфона.

Наука Учёные открыли особенность размножения раковых клеток Новое исследование учёных из Англии показало особенность размножения раковых клеток.

Происшествия Губернатор Миннесоты извинился перед пострадавшими журналистами Губернатор штата Миннесота в США Тим Уолц принес извинения журналистам, которые пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов в ходе протестных акций, организованных из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. 6

Общество Нарколог рассказал, что поможет бросить курить Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить, - считает нарколог. 185

Происшествия В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних Полицейские задержали жителей Санкт-Петербурга, которых подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет. 1

Происшествия СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном "Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы", - говорится в сообщении. 2

Происшествия В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.

Авто Украинский автобус Torsus Praetorian награжден за дизайн и инновации Полноприводные автобусы Torsus Praetorian престижные награды получили от немецких журналистов, которые высоко оценили не только инновации, применяемые в автобусах, но также и дизайн. 22