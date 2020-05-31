Общество
РБКСостояние владельца Louis Vuitton вновь превысило $100 млрд
Глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно за неделю увеличил свое состояние на $8,1 млрд, после чего оно вновь превысило $100 млрд.
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Хоккей
Назаров — о протестах и беспорядках в США: «Очень удивлен, почему молчат наши энхаэловские правдорубы»
Первый русский тафгай в НХЛ Андрей Назаров высказался относительно массовых беспорядков, охвативших США после инцидента в Миннеаполисе.
Sport24.ru 16:48
Общество
В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:57
Авто
В Сети появились первые изображения Mercedes-Benz G500 4×4²
Новая версия Mercedes-Benz G500 4x4², кроме все прочего, обзаведётся расширенными колёсными арками, козырьком над лобовым стеклом со встроенной светотехникой и защитными перекладинами под задним бампером.
Тарантас Ньюс 11:34
Общество
Пригожин ответил на гуманитарную помощь в виде «Доширака»
Москва, 31 мая 2020, 08:36 — REGNUM Провокацией назвал продюсер Иосиф Пригожин отправку ему гуманитарной помощи в виде лапши быстрого приготовления «Доширак», передает «Пятый канал».
REGNUM 01:36
Здоровье
Новый препарат от коронавируса не поступит в открытую продажу в России
Первый зарегистрированный в России препарат для лечения коронавирусной инфекции «Авифавир» не поступит в аптеки в свободную продажу, а будет применяться в больницах под медицинским наблюдением, заявил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).
RT на русском 04:34
Политика
США намерены признать движение «Антифа» террористической организацией
Президент США Дональд Трамп заявил, что США признают движение "Антифа" террористической организацией.
РИА Новости 12:36
Политика
МИД РФ отверг обвинения США в изготовлении фальшивой валюты для Ливии
«Приток контрафактной ливийской валюты, напечатанной в России, в последние годы усугубил экономические проблемы Ливии»,— отметили в Госдепартаменте.
Коммерсантъ вчера в 11:40
Технологии
Эксперт оценил возможность заражения от смартфона
Перчатки снижают риск заражения коронавирусом от другого человека, но повышают риск при использовании смартфона.
РИА Новости 20:00
Происшествия
На Кубани выявили еще 80 новых случаев коронавируса
На Кубани было зафиксировано 80 заболевших коронавирусом и одна смерть за последние сутки, сообщает оперативный штаб.
Газета.Ru 06:38
Космос
Илон Маск по-русски ответил Рогозину
Газета.Ru 14:33
Наука
Учёные открыли особенность размножения раковых клеток
Новое исследование учёных из Англии показало особенность размножения раковых клеток.
HotGeo вчера в 05:36
Единоборства
Джон Джонс пригрозил Уайту уходом из UFC
Газета.Ru 05:59
Космос
В Роскосмосе оценили запуск Crew Dragon
Газета.Ru вчера в 16:39
Происшествия
Губернатор Миннесоты извинился перед пострадавшими журналистами
Губернатор штата Миннесота в США Тим Уолц принес извинения журналистам, которые пострадали от действий сотрудников правоохранительных органов в ходе протестных акций, организованных из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия 11:48
Авто
Acura представила седан Acura TLX нового поколения
Компания Acura представила спортивный седан TLX нового поколения.
Автоновости дня 29 мая в 10:45
Общество
Нарколог рассказал, что поможет бросить курить
Если есть такой ресурс и готовность к тому, чтобы понять и изменить себя, тогда ты способен бросить курить, - считает нарколог.
Вслух.Ру 01:19
Происшествия
В Петербурге задержали подозреваемых в совращении несовершеннолетних
Полицейские задержали жителей Санкт-Петербурга, которых подозревают в преступлениях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, совершенных на территории города в течение шести лет.
ТАСС 15:19
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в России в июне
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какая погода ожидается в России в июне.
RT на русском 20:15
Происшествия
Землетрясение магнитудой 5,8 зафиксировано на севере Японии
NEWS.ru писал, что у побережья Филиппин произошло землетрясение магнитудой 5,5. Очаг толчков находился на глубине 42 километров.
News.ru вчера в 14:58
Происшествия
СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном
"Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Политика
Жириновский считает, что в США может произойти революция
По мнению лидера ЛДПР Владимира Жириновского, массовые беспорядки в США могут привести к революции.
Московский Комсомолец 19:46
Происшествия
В Оренбуржье проверят изъятие детей из многодетной семьи
Российская газета 10:00
Авто
Украинский автобус Torsus Praetorian награжден за дизайн и инновации
Полноприводные автобусы Torsus Praetorian престижные награды получили от немецких журналистов, которые высоко оценили не только инновации, применяемые в автобусах, но также и дизайн.
Любимый город 15:03
Общество
Попова перечислила правила пляжного отдыха
Известия 04:56
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Общество
Попова рассказала о выходе России из режима ограничений
Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений.
News.ru 11:02
Шоу-бизнес
Брэд Питт и Анджелина Джоли примирились ради дочери
Бред Питт и Анджелина Джоли ради 14-летней дочери Шайло позабыли о конфликте и объединились.
Gazeta.SPb вчера в 14:15
Кино
У «Соника в кино» появится сиквел
Компании Paramount и Sega Sammy подтвердили, что у фильма «Соник в кино» появится продолжение.
RT на русском 29 мая в 10:59
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13