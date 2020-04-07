Коронавирус
КоммерсантъСостояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
Читать в источнике
Оценить607
с чего всё началось
Состояние британского премьера Бориса Джонсона, заболевшего COVID-19, серьезно ухудшилось, его перевели в реанимацию, сообщает Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Великобритании.РБКвчера в 15:45
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7133 источника, обновлено в 02:18, Ашберн
Общество
В России выявлен рост числа банкротств граждан
За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
Энергетика
Мировые цены на нефть снижаются
Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Общество
Власти Екатеринбурга разрешили бизнесу временно не платить за аренду
Сегодня, 7 апреля, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявил, что из-за пандемии коронавируса временно не оплачивать аренду.
Энергетика
Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти
Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Энергетика
РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина
Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.
Здоровье
Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом
Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Общество
Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году
Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Религия
Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля
Общество
Мишустин обратился к застрявшим за границей россиянам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими вице-премьерами обратился к застрявшим за границей россиянам.
Общество
В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса
За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Единоборства
Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном
Политика
Германия обвиняет США в конфискации медицинских масок
Германия закупила 200 тысяч масок FFP2, FFP3. Ранее сообщалось, что в США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ.
Кино
Появился трейлер нового мультсериала автора «Времени приключений»
Netflix опубликовал полноценный трейлер нового мультсериала «Полуночная проповедь» (The Midnight Gospel), соавтором которого выступил создатель «Времени приключений» Уорд Пенделтон.
Политика
Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны
В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
Происшествия
Потушен один из лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения
Общество
В Приморье с сегодняшнего дня начали работать электронные пропуска
В Приморском крае пропускная система официально начала действовать сегодня.
Происшествия
Глава Удмуртии рассказал о новых случаях COVID-19 в республике
Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Удмуртии, среди них - семья, контактировавшая с больным из Великобритании, сообщил глава региона Александр Бречалов.
Общество
В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок
Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
Кино
Сальма Хайек рассказала, какими будут супергерои в фильме «Вечные»
Политика
Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах
Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Общество
Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске
«В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.
Политика
Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России
Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Экономика
Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов
Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Общество
Австрия намерена смягчить карантинные меры
Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Происшествия
Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
Здоровье
«Инвитро» не рискнула тестировать пациентов на коронавирус
Руководство «Инвитро» решило тестировать на коронавирус в централизованной лаборатории.
Шоу-бизнес
Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой
Напоминаем, что телеведущая критиковала неестественную внешность Шишковой, за что получила негативную реакцию в ответ.
Здоровье
Российские военные врачи начали принимать больных в Белграде
Российские военные врачи после дезинфекции медицинского центра имени "Драгиша Мишовича" в Белграде начали прием пациентов с подозрением на коронавирус, сообщило Министерство обороны.