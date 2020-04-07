Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъСостояние заболевшего коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона перевели в отделение интенсивной терапии после ухудшения его состояния из-за коронавируса COVID-19, сообщает Reuters со ссылкой на заявление пресс-секретаря премьера.
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с чего всё началось
Состояние британского премьера Бориса Джонсона, заболевшего COVID-19, серьезно ухудшилось, его перевели в реанимацию, сообщает
 Би-би-си со ссылкой на пресс-секретаря главы правительства Великобритании.
РБКвчера в 15:45

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Заболевшего COVID-19 Бориса Джонсона перевели в реанимацию

РБКвчера в 16:10

Главные новости к утру 7 апреля

Коммерсантъ00:00

Самочувствие премьер-министра Британии резко ухудшилось

Российская газета00:40

Королеву Великобритании проинформировали о состоянии Джонсона

RT на русскомвчера в 17:55

Источник сообщил, что состояние Бориса Джонсона не изменилось

РИА Новости01:50

Бориса Джонсона поместили в отделение интенсивной терапии. Его заменит глава МИД

ТАССвчера в 15:16

Борис Джонсон помещен в отделение интенсивной терапии

Комсомольская правдавчера в 15:40
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В России выявлен рост числа банкротств граждан

За январь — март этого года банкротами стали 22,4 тыс. россиян, что на 68% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, пишет РБК со ссылкой на статистику Федресурса — Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
RT на русском 01:23
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Мировые цены на нефть снижаются

Мировые цены на нефть снижаются. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском вчера в 01:21
Шоу-бизнес

Надежду Бабкину ввели в искусственную кому

Певицу Надежду Бабкину ввели в искусственную кому. Об этом сообщает «Московский Комсомолец» с ссылкой на источники.
Lenta.ru вчера в 18:16
Общество

Власти Екатеринбурга разрешили бизнесу временно не платить за аренду

Сегодня, 7 апреля, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский объявил, что из-за пандемии коронавируса временно не оплачивать аренду.
Уральский меридиан 02:07
Энергетика

Саудовская Аравия поставила России ультиматум по нефти

Причиной затруднений в переговорах по ограничению добычи нефти между странами ОПЕК и Россией стал ультиматум, который Саудовская Аравия поставила Москве.
Lenta.ru 02:00
Энергетика

РБК сообщил о планах правительства запретить импорт дешевого бензина

Правительство решило ввести запрет на импорт нефтепродуктов в Россию, чтобы предотвратить поставки дешевого иностранного бензина на внутренний рынок, сообщает РБК со ссылкой на одного из участников топливного рынка и трех чиновников.
РИА Новости вчера в 19:27
Здоровье

Обнаружено влияние популярной прививки на заражение коронавирусом

Группа эпидемиологов из Техасского университета (США) обнаружила влияние популярной прививки на вероятность заражения коронавирусом.
Lenta.ru вчера в 21:11
Общество

Проведение ЕГЭ могут отменить в этом году

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин выступил с инициативой отменить проведение единых государственных экзаменов в этом году на фоне пандемии коронавируса.
Газета.Ru 01:28
Религия

Благовещение Пресвятой Богородицы отмечают 7 апреля

Телепорт вчера в 20:03
Общество

Мишустин обратился к застрявшим за границей россиянам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе оперативного совещания со своими вице-премьерами обратился к застрявшим за границей россиянам.
Свободная Пресса вчера в 05:12
Общество

В Китае за сутки не зафиксировали ни одной смерти от коронавируса

За все время распространения коронавирусной инфекции в 31 провинции Китая зафиксированы 81 740 подтвержденных случаев заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 1242 человека (211 человек находятся в тяжелом состоянии), 77 167 человек выписаны из больниц, 3331 скончался.
Известия вчера в 22:34
Единоборства

Гэтжи заменит Хабиба в бою с Фергюсоном

Лезги газет вчера в 17:32
Политика

Германия обвиняет США в конфискации медицинских масок

Германия закупила 200 тысяч масок FFP2, FFP3. Ранее сообщалось, что в США объяснили покупку санкционного медоборудования у РФ.
ToDay News Ufa 04 апреля в 06:48
Кино

Появился трейлер нового мультсериала автора «Времени приключений»

Netflix опубликовал полноценный трейлер нового мультсериала «Полуночная проповедь» (The Midnight Gospel), соавтором которого выступил создатель «Времени приключений» Уорд Пенделтон.
Игромания.ру вчера в 12:56
Политика

Трамп заявил о праве США на использование ресурсов Луны

В документе отмечается, что США должны иметь право «вести коммерческое исследование, добычу и использование ресурсов в космическом пространстве».
REGNUM вчера в 16:46
Происшествия

Потушен один из лесных пожаров в Чернобыльской зоне отчуждения

REGNUM вчера в 10:37
Общество

В Приморье с сегодняшнего дня начали работать электронные пропуска

В Приморском крае пропускная система официально начала действовать сегодня.
Первый канал 02:05
Происшествия

Глава Удмуртии рассказал о новых случаях COVID-19 в республике

Четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксировано в Удмуртии, среди них - семья, контактировавшая с больным из Великобритании, сообщил глава региона Александр Бречалов.
РИА Новости 01:35
Армия и оружие

Самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Корейским полуостровом

ТАСС 01:55
Общество

В МЧС рассказали, как защитить себя после прогулок

Мыть руки в МЧС советуют с мылом под теплой водой не менее 20 секунд. Кроме того, следует умыть лицо и глаза.
РИА Новости вчера в 22:21
Кино

Сальма Хайек рассказала, какими будут супергерои в фильме «Вечные»

РИА Новости вчера в 22:36
Политика

Кадыров ответил на критику Мишустина о закрытии границ в регионах

Глава Чечни Рамзан Кадыров был удивлен реакцией премьер-министра Михаила Мишустина на закрытие границ некоторых регионов.
Газета.Ru вчера в 14:57
Общество

Минпромторг проведёт проверку из-за инцидента с замминистра в Ижевске

«В Министерстве промышленности и торговли России будет проведено внутреннее расследование в связи с инцидентом, произошедшим в аэропорту города Ижевск с участием заместителя главы Минпромторга России Дмитрия Овсянникова», — заявили в пресс-службе.
RT на русском вчера в 08:28
Политика

Евросоюз не видит причин для отмены санкций против России

Евросоюз не видит веских причин, чтобы отменить санкции против России, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 10:18
Экономика

Порог для ипотечных каникул может быть повышен для ряда регионов

Полуторамиллионный порог для ипотечных каникул соответствует среднему размеру жилищного займа в большинстве регионов.
Вести.Ru 00:37
Общество

Австрия намерена смягчить карантинные меры

Глава правительства - федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц анонсировал смягчение распоряжений, введенных в связи с пандемией коронавируса.
Деловое.ТВ вчера в 09:54
Происшествия

Из больницы в Коммунарке за сутки выписан 41 пациент

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко заявил, что за сутки в медучреждение поступили 29 человек, 41 пациент был выписан.
RT на русском 01:57
Здоровье

«Инвитро» не рискнула тестировать пациентов на коронавирус

Руководство «Инвитро» решило тестировать на коронавирус в централизованной лаборатории.
ФедералПресс 01:33
Шоу-бизнес

Виктория Боня извинилась перед Аленой Шишковой

Напоминаем, что телеведущая критиковала неестественную внешность Шишковой, за что получила негативную реакцию в ответ.
Gazeta.SPb 04 апреля в 18:16
Здоровье

Российские военные врачи начали принимать больных в Белграде

Российские военные врачи после дезинфекции медицинского центра имени "Драгиша Мишовича" в Белграде начали прием пациентов с подозрением на коронавирус, сообщило Министерство обороны.
РИА Новости 00:31
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