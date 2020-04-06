Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruСостояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось

5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача. Как отмечалось, симптомы коронавируса сохранялись спустя десять дней после того, как тест дал положительный результат. Премьер-министр был подвергнут кислородотерапии, поступив в больницу в Лондоне.
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