Коронавирус
Lenta.ruСостояние заразившегося коронавирусом Бориса Джонсона ухудшилось
5 апреля Джонсона госпитализировали по совету лечащего врача. Как отмечалось, симптомы коронавируса сохранялись спустя десять дней после того, как тест дал положительный результат. Премьер-министр был подвергнут кислородотерапии, поступив в больницу в Лондоне.
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Шоу-бизнес
Надежду Бабкину ввели в искусственную кому
Космос
Изучение земных бактерий позволит лучше узнать Марс
Порода бралась из вулканических трещин.
Экономика
В Италии утвердили план антикризисной поддержки экономики
Правительство Италии приняло новую программу поддержки экономики на €400 млрд из-за ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Армия и оружие
В США готовят реформу морской пехоты для противостояния с Китаем
Как сообщается, Китай в том, что касается военных возможностей, представляет самую большую угрозу, и если бы США бездействовала, то они оказались бы уже позади.
Здоровье
В Бурятии умерла пожилая пациентка с коронавирусом
В Бурятии ушла из жизни 73-летняя женщина, у которой ранее подтвердися коронавирус.
Общество
Способное достроить «Северный поток-2» судно направилось в Европу
Происшествия
В российском регионе умер еще один пациент с коронавирусом
В Приморье умер еще один пациент с коронавирусом, сообщили власти российского региона.
Общество
Мишустин прокомментировал ситуацию с вывозом россиян из-за рубежа
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия предпринимает все усилия для того, чтобы вернуть находящихся за рубежом россиян на родину.
Общество
Минпросвещения опубликовало новое расписание ЕГЭ
Министерство просвещения подготовило проект расписания Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Общество
Reuters назвал условие для согласия ОПЕК+ на сокращение добычи
На будущем заседании участники ОПЕК+, скорее всего, смогут договориться о сокращении добычи нефти, если на это пойдут и США, сообщили три источника Reuters в организации.
Политика
Кадыров отказался открыть границы Чечни для жителей других регионов
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале ответил на требование премьер-министра Михаила Мишустина снять ограничения на передвижение между регионами.
Авто
Новые Toyota Land Cruiser 70 и FJ Cruiser продает «Toyota»
Как оказалось, новые внедорожники продаются на рынках ОАЭ и в Африке. В ЮАР доступны пикап и универсал Land Cruiser 76 и 79.
Происшествия
Арестованных генералов юстиции заподозрили в других преступлениях
Двух заместителей начальника следственного департамента МВД России генералов юстиции Александра Краковского и Александра Бирюкова, арестованных по делу о злоупотреблении должностными полномочиями, заподозрили в других преступлениях.
Кино
Умерла сыгравшая девушку Бонда актриса Онор Блэкман
Наибольшую известность актрисе принесла роль девушки Джеймса Бонда - руководителя труппы профессиональных пилотов "Летающий цирк" Пусси Галор - в третьем фильме франшизы о британском суперагенте "Голдфингер" (Goldfinger, 1964).
Технологии
Mail.ru Group перезапустила ICQ
Версии для десктопа позволяют делиться изображением на своем экране - например, во время презентации или обсуждения рабочих вопросов.В новой ICQ можно создавать групповые чаты на десятки тысяч собеседников.
Экономика
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса
Fashion-ритейл может не выжить после пандемии коронавируса Представители fashion-ритейла, не вошедшего в список пострадавших на фоне борьбы с COVID-19 отраслей, просят федеральные власти включить их в число тех, кому требуется господдержка.
Происшествия
Юг областного центра остался без света из-за аварии
Аварийное отключение электроэнергии на сетях ФРС ПАО "Сахалинэнерго" 7 апреля произошло в южной части областного центра.
Космос
Гигантская озоновая дыра над Арктикой закроется через пару недель
Общество
Росстат сообщил о подорожании сахара и гречки
Стоимость сахара и гречки в марте в России выросла на 13,5% и 6,2% соответственно. Об этом сообщается в материалах Росстата.
Энергетика
Кабмин планирует ввести эмбарго на ввоз дешевого бензина
Чтобы предотвратить поставки дешевого бензина на российский рынок, кабмин может ввести временный запрет на импорт нефтепродуктов.
Политика
США признали террористической организацию националистов из России
Власти США внесли сообщество националистов "Русское имперское движение", действующее в РФ, в список террористических организаций за пропаганду превосходства белой расы, сообщает ТАСС со ссылкой на координатора Госдепартамента США по вопросам борьбы с терроризмом Нейтана Сейлса.
Общество
В Приморье ввели электронные пропуска для передвижения
"С 7 апреля в Приморском крае начнет действовать система пропусков для тех жителей, которым необходимо во время режима самоизоляции попасть на рабочее место и обратно", — говорится в сообщении.
Политика
В Кремле допустили перенос дня голосования на зиму или на год
В Кремле допускают перенос единого дня голосования (ЕДГ), запланированного на сентябрь 2020 года, на более поздний срок в случае, если не удастся стабилизировать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.
Экономика
Сроки представления отчетности продлены на 3 месяца
Срок представления, налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, обязанность по представлению которых приходится на период март-май 2020 года, «сдвигается» на 3 месяца.
Общество
В России выявили 954 новых случая заражения коронавирусом
За последние сутки в России было выявлено 954 новых случая заражения коронавирусом в 49 регионах.
Финансы
Курс доллара опустился ниже 76 рублей
В последний раз курс доллара находился ниже уровня в 76 рублей 18 марта, а курс евро опускался ниже 82 рублей 17 марта текущего года.
Наука
Разработали новый способ измерения уровня сахара у диабетиков
Группа ученых из Кильского университета и биомедицинской инженерии технического университета Молдовы придумала новый способ измерения уровня сахара у людей с сахарным диабетом, сообщает Shraibikus News.
Общество
В Забайкалье отменили полный запрет на продажу алкоголя
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов отменил введенный ранее полный запрет на продажу алкоголя, говорится в сообщении на официальном портале региона.
Общество