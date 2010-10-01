Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruСостояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось

Состояние форварда «Урала» Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом, улучшилось.
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«Чемпионат»: Погребняк идет на поправку после обнаружения у него коронавируса

Матч ТВ12:57

Состояние заболевшего коронавирусом Погребняка улучшилось

Metaratings12:31

Состояние заразившегося коронавирусом Павла Погребняка улучшилось

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Состояние Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом, улучшилось

Спорт БИЗНЕС Online11:55

СМИ: Состояние заболевшего коронавирусом Погребняка улучшилось

RT на русском11:40

Погребняк идет на поправку после заражения коронавирусом

Sports.ru11:35

Состояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось

Soccer.ru12:21
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Политика

Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны

Телеведущий Владимир Познер высказал свою обеспокоенность политической обстановкой в США, заявив, что эта страна оказалась на пороге гражданской войны.
Ридус 08:59
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Экономика

Ростовская область дополнительно получит 1,7 млрд рублей

Ростовской области выделят из резервного фонда 1 млрд 704 млн 267 тыс рублей для компенсации снижения доходов бюджета.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 14:20
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Политика

Украинские власти поздравили граждан с 77-летием дивизии СС

Власти Львовской области Украины поздравили граждан с 77-летием дивизии войск СС «Галичина».
Lenta.ru 12:50
Общество

Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение

Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
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Политика

Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»

Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
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Здоровье

Офтальмолог оценила влияние коронавируса на зрение

Коронавирус способен поражать слизистую оболочку глаза и приводить в ряде случаев к появлению конъюнктивита, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
Rambler News Service 10:27
Политика

Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
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Происшествия

Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке

Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
Происшествия

В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина

В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.
РБК 08:33
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Армия и оружие

Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию

Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
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Происшествия

Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех

Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Политика

Путин приказал провести парад Победы 24 июня

Коммерсантъ 08:01
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Общество

Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
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Общество

Карантин по коронавирусу снят в одном из районов Саратовской области

"Сегодня согласно предписанию Роспотребнадзора снимаем карантин в Краснокутском районе, где предпринятые меры показали свою эффективность и остановили очаговое распространение инфекции", - сказал Радаев.
Интерфакс - Россия 12:18
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Шоу-бизнес

Возлюбленный Бузовой купил автомобиль за 10 млн рублей

Блогер Давид Манукян, ставший известным благодаря роману с певицей Ольгой Бузовой, заявил в Instagram, что приобрел новую машину.
Московский Комсомолец 02:28
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Происшествия

Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы

Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем троим предполагаемым участникам перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:08
Политика

В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды

Бизнес-газета 03:26
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Шоу-бизнес

Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову

Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
228
Политика

Майора обвинили в вымогательстве взяток за командировки в Сирию

Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга рассматривает уголовное дело в отношении майора Вооруженных сил России Николая Заикина, который обвиняется в получении взяток.
Труд 08:06
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Происшествия

Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
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Киберспорт

Бесплатный Call of Duty WWII ждет всех подписчиков PS Plus

В остальном же подписчики PS+ получили возможность поиграть в Call of Duty WWII бесплатно, при этом можно особо не торопиться, так как раздача будет актуальна до 6 июля.
Faktom 12:24
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Происшествия

В Москве нашли мертвым генерала ФСБ

В своей квартире в центре Москвы был обнаружен мертвым генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев, передает РЕН ТВ.
РБК 09:40
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Спорт

IGN опубликовала расписание своего геймерского фестиваля с анонсами

IGN опубликовала расписание фестиваля «Лето гейминга», который станет своеобразной заменой E3 2020. Мы отметили самые интересные события.
Игромания.ру 12:27
Космос

Опровергнуто существование девятой планеты Солнечной системы

Международная группа астрономов выяснила, что внешние объекты Солнечной системы на самом деле равномерно распределены, а не образуют кластеры, как считалось ранее.
Lenta.ru 09:38
Происшествия

СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп

Российская газета 11:36
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Кино

27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»

Завтра пройдет прямой эфир, на котором будет представлен 1-й трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Родной город 05:34
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Происшествия

В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона

В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
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Энергетика

«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию

"Газпром" прекратил транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа" через Польшу в Германию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:44
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Общество

Кадыров провел совещание по борьбе с коронавирусом в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что лично провел в Грозном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 10:20
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Общество

Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ

Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17
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