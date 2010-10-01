Коронавирус
Soccer.ruСостояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось
Состояние форварда «Урала» Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом, улучшилось.
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Политика
Познер заявил, что США находятся на грани гражданской войны
Телеведущий Владимир Познер высказал свою обеспокоенность политической обстановкой в США, заявив, что эта страна оказалась на пороге гражданской войны.
Ридус 08:59
Экономика
Ростовская область дополнительно получит 1,7 млрд рублей
Ростовской области выделят из резервного фонда 1 млрд 704 млн 267 тыс рублей для компенсации снижения доходов бюджета.
Панорама Ростова-на-Дону вчера в 14:20
Политика
Украинские власти поздравили граждан с 77-летием дивизии СС
Власти Львовской области Украины поздравили граждан с 77-летием дивизии войск СС «Галичина».
Lenta.ru 12:50
Общество
Советовавшая рожать вместо учебы чиновница получила повышение
Арсенина стала известна по всей России после того, как в июне прошлого года посоветовала девушкам "лучше не учиться, а рожать", поскольку "чем раньше девочка родит, тем здоровее будет и ее поколение, и тем лучше для самой женщины".
РИА Новости 06:00
Политика
Дания назвала условия остановки «Северного потока-2»
Как пишет датская газета Jyllands-Posten, трубопровод привел к конфликту между Россией, США и Германией.
Вестник Кавказа 11:02
Здоровье
Офтальмолог оценила влияние коронавируса на зрение
Коронавирус способен поражать слизистую оболочку глаза и приводить в ряде случаев к появлению конъюнктивита, заявила в эфире радиостанции «Говорит Москва» врач-офтальмолог, профессор, доктор медицинских наук Татьяна Шилова.
Rambler News Service 10:27
Политика
Порошенко рассказал о картинах, фигурирующих в деле о контрабанде
Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что законно приобрел картины, которые фигурируют в уголовном деле о контрабанде, передает ТАСС.
Газета.Ru 06:29
Происшествия
Журналиста Илью Азара задержали у здания МВД на Петровке
Ранее 26 мая Илья Азар в своем Telegram-канале сообщил, что на Петровке, 38, полиция задержала активиста Виктора Немытова, который стоял с одиночным пикетом в поддержку Воронцова.
РБК 12:24
Происшествия
В Кронштадте задержан жаривший на Вечном огне еду мужчина
В полицию доставлен мужчина, который готовил еду на пламени Вечного огня над могилой рабочих и матросов на Якорной площади в Кронштадте, сообщили РБК в пресс-службе регионального главка МВД.
РБК 08:33
Армия и оружие
Пентагон обвинил Россию в переброске авиации в Ливию
Россия направила в Ливию военные самолеты для поддержки действий наемников, участвующих в боях на стороне Ливийской национальной армии Халифы Хафтара, говорится в заявлении Африканского командования Вооруженных сил США (AFRICOM).
РБК 11:08
Происшествия
Число жертв урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех
Количество погибших во время урагана в Екатеринбурге увеличилось до четырех, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.
Газета.Ru 01:39
Политика
Путин приказал провести парад Победы 24 июня
Коммерсантъ 08:01
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Общество
Карантин по коронавирусу снят в одном из районов Саратовской области
"Сегодня согласно предписанию Роспотребнадзора снимаем карантин в Краснокутском районе, где предпринятые меры показали свою эффективность и остановили очаговое распространение инфекции", - сказал Радаев.
Интерфакс - Россия 12:18
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бузовой купил автомобиль за 10 млн рублей
Блогер Давид Манукян, ставший известным благодаря роману с певицей Ольгой Бузовой, заявил в Instagram, что приобрел новую машину.
Московский Комсомолец 02:28
Происшествия
Суд арестовал всех троих фигурантов дела о перестрелке на юге Москвы
Чертановский суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу всем троим предполагаемым участникам перестрелки на Каширском шоссе в Москве, сообщает ТАСС.
RT на русском 10:08
Политика
В США считают, что Украина и Россия могут воевать из-за воды
Бизнес-газета 03:26
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Политика
Майора обвинили в вымогательстве взяток за командировки в Сирию
Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга рассматривает уголовное дело в отношении майора Вооруженных сил России Николая Заикина, который обвиняется в получении взяток.
Труд 08:06
Происшествия
Подозреваемого в убийстве девочки в Пензе задержали
Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве девочки в Пензе.
Известия 02:34
Киберспорт
Бесплатный Call of Duty WWII ждет всех подписчиков PS Plus
В остальном же подписчики PS+ получили возможность поиграть в Call of Duty WWII бесплатно, при этом можно особо не торопиться, так как раздача будет актуальна до 6 июля.
Faktom 12:24
Происшествия
В Москве нашли мертвым генерала ФСБ
В своей квартире в центре Москвы был обнаружен мертвым генерал-майор ФСБ Юрий Бзаев, передает РЕН ТВ.
РБК 09:40
Спорт
IGN опубликовала расписание своего геймерского фестиваля с анонсами
IGN опубликовала расписание фестиваля «Лето гейминга», который станет своеобразной заменой E3 2020. Мы отметили самые интересные события.
Игромания.ру 12:27
Космос
Опровергнуто существование девятой планеты Солнечной системы
Международная группа астрономов выяснила, что внешние объекты Солнечной системы на самом деле равномерно распределены, а не образуют кластеры, как считалось ранее.
Lenta.ru 09:38
Происшествия
СК: Предполагаемые убийцы гражданки Кубы требовали за нее выкуп
Российская газета 11:36
Кино
27 мая выйдет трейлер экранизации комикса «Майор Гром: Чумной Доктор»
Завтра пройдет прямой эфир, на котором будет представлен 1-й трейлер фильма «Майор Гром: Чумной Доктор».
Родной город 05:34
Происшествия
В Петербурге обрушились и повисли на доме четыре балкона
В Санкт-Петербурге в доме №20 по Кирочной улице обрушилось и повисло четыре балкона.
Lenta.ru 07:35
Энергетика
«Газпром» остановил транзит газа через Польшу в Германию
"Газпром" прекратил транзит газа по трубопроводу "Ямал-Европа" через Польшу в Германию, передает РИА "Новости".
Газета.Ru 11:44
Общество
Кадыров провел совещание по борьбе с коронавирусом в Чечне
Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что лично провел в Грозном заседание оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.
Коммерсантъ 10:20
Общество
Рособрнадзор объявил новое расписание ЕГЭ
Рособрнадзор назвал новые даты проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2020 году, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
РБК вчера в 14:17