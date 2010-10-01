Коронавирус

Soccer.ruSoccer.ruСостояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось

Состояние форварда «Урала» Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом, улучшилось.
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СМИ: Состояние заболевшего коронавирусом Погребняка улучшилось

RT на русском11:40

Состояние заболевшего коронавирусом Погребняка улучшилось

Metaratings12:31

Состояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось

Soccer.ru12:21

Состояние Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом, улучшилось

Спорт БИЗНЕС Online11:55

В «Урале» подтвердили улучшение состояния Погребняка

Матч ТВ14:03

Погребняк идет на поправку после заражения коронавирусом

Sports.ru11:35

Состояние заразившегося коронавирусом Павла Погребняка улучшилось

Чемпионат11:17
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Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
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Почему россияне продолжают забирать валюту из банков Отток средств населения с депозитов в марте (без разделения на рублевые и валютные) Банк России объяснял ростом потребительской активности.
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Армия и оружие

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Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
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Десятки тысяч конусов. Ученые раскрыли тайну загадочных структур на Марсе

Внутри создали два вида атмосферного давления: 7 миллибар – как на Марсе и 1000 миллибар – характерное для Земли.
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В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России

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Россиянам посоветовали не оставлять смартфон на зарядке на ночь

Аккумулятор смартфона может износиться, если оставлять его на зарядке на всю ночь. Лучше следить за зарядом батареи.
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Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения

Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
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Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»

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Если миссия окажется успешной, это станет большим достижением не только для Маска и его компании, но и для американского космического агентства NASA, чьи астронавты сейчас могут попасть в космос только на российских космических кораблях.
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Опрошенные россияне оценили «страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей

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Марш «Бессмертного полка» пройдёт 26 июля

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Автомобиль мэра Магаса попал в ДТП

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Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
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Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
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