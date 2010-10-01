Коронавирус
Soccer.ruСостояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось
Состояние форварда «Урала» Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом, улучшилось.
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Политика
Назван «единственный способ» остановить «Северный поток — 2»
"Из-за санкций швейцарская судоходная компания Allseas остановила работу своего судна, а концы трубопровода просто опустили на дно моря рядом с Борнхольмом", — пишет газета.
РИА Новости 10:05
Экономика
Минфин перечислил в ПФР 222 млрд рублей для выплат семьям с детьми
Минфин перечислил в Пенсионный фонд России (ПФР) 222,1 млрд руб. для единовременных выплат на детей до 16 лет.
Коммерсантъ 11:40
Политика
Путин бросил ручку во время совещания
Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами.
Lenta.ru 16:42
Наука
В Австралии установлен новый рекорд скорости интернета
МонаВиста вчера в 06:00
Общество
Коронавирус выявили у кошки в России
Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19.
Известия 13:47
Общество
Черногория открывает границы для туристов
Газета.Ru 11:54
Финансы
Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд
Почему россияне продолжают забирать валюту из банков Отток средств населения с депозитов в марте (без разделения на рублевые и валютные) Банк России объяснял ростом потребительской активности.
РБК 17:02
Хоккей
Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ
Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".
РЕН ТВ 17:08
Экология
H2O - друг и враг
Сколько регионов остается подтопленными сейчас и хватит ли воды населению и АПК летом, в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.
Российская газета 12:00
Политика
Майора обвинили в вымогательстве взяток за командировки в Сирию
Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга рассматривает уголовное дело в отношении майора Вооруженных сил России Николая Заикина, который обвиняется в получении взяток.
Труд 08:06
Армия и оружие
Сверхзвуковое пузырение F‑35 оказалось невидимым
Возможное пузырение стелс-покрытия истребителей пятого поколения F-35B Lightning II и F-35C Lightning II после сверхзукового полета незаметно невооруженному глазу, сообщил Defense News летчик-испытатель Lockheed Martin Билли Флинн.
Lenta.ru 08:21
Происшествия
Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую
Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.
Lenta.ru 07:22
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Здоровье
Минздрав направил в Забайкалье специалистов из-за роста числа заразившихся коронавирусом
Сводная группа специалистов Минздрава РФ направляется в Забайкальский край в связи с ростом числа заразившихся коронавирусом, сообщается на официальном портале региона.
ТАСС 20:27
Космос
Десятки тысяч конусов. Ученые раскрыли тайну загадочных структур на Марсе
Внутри создали два вида атмосферного давления: 7 миллибар – как на Марсе и 1000 миллибар – характерное для Земли.
ГТРК Южный Урал вчера в 11:12
Политика
В США рассказали о подготовке второй партии аппаратов ИВЛ для России
21 мая американский военный самолёт С-17 с 50 аппаратами искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) из США приземлился в московском аэропорту Внуково-3.
RT на русском 18:02
Энергетика
«Газпром» остался без транзита через Польшу
Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса.
Lenta.ru 01:57
Технологии
Россиянам посоветовали не оставлять смартфон на зарядке на ночь
Аккумулятор смартфона может износиться, если оставлять его на зарядке на всю ночь. Лучше следить за зарядом батареи.
ФедералПресс 20:03
Здоровье
Минздрав зафиксировал рост смертности трудоспособного населения
Смертность населения трудоспособного возраста в России превысила показатели аналогичного периода 2019 года.
Общественное телевидение России 08:28
Футбол
Аяз Гулиев переведен в «Спартак-2»
Metaratings вчера в 12:06
Футбол
Киммих установил рекорд «Баварии» по пробегу за игру
Газета.Ru 15:35
Космос
SpaceX Илона Маска вот-вот отправит астронавтов в космос
Если миссия окажется успешной, это станет большим достижением не только для Маска и его компании, но и для американского космического агентства NASA, чьи астронавты сейчас могут попасть в космос только на российских космических кораблях.
Ведомости 09:38
Общество
Опрошенные россияне оценили «страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей
В среднем по стране показатель составляет 350 тысяч рублей, в зависимости от города – от 240 до 580 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на итоги опроса компании «Сбербанк Управление Активами».
Давыдов.Индекс 07:08
Политика
Марш «Бессмертного полка» пройдёт 26 июля
Марш акции памяти «Бессмертный полк» проведут после парада Военно-морских сил (ВМФ) 26 июля из-за того, что сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию.
News.ru 08:10
Происшествия
Автомобиль мэра Магаса попал в ДТП
На въезде в столицу Ингушетии Магас служебный автомобиль мэра города Руслана Арсамакова попал в аварию.
Известия 19:15
Общество
Власти Москвы отказались отключать «Социальный мониторинг»
Власти Москвы не намерены пока отказываться от использования приложения «Социальный мониторинг», которое устанавливается на мобильных устройствах у заболевших людей из-за пандемии COVID-19.
РБК 06:40
Общество
Роспотребнадзор подготовил новые правила работы фитнес-клубов
Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по работе фитнес-клубов, бассейнов и других учреждений физической культуры.
Газета.Ru 12:04
Авто
Шесть автомобилей, которые подешевели в кризис в России
Тарантас Ньюс 24 мая в 06:30
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25