Политика Путин бросил ручку во время совещания Президент России Владимир Путин бросил на стол ручку во время совещания по борьбе с паводками и пожарами. 2,9K

Общество Коронавирус выявили у кошки в России Анализы кошки в России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2, возбудителя заболевания COVID-19. 866

Финансы Россияне продолжили забирать валюту из банков четвертый месяц подряд Почему россияне продолжают забирать валюту из банков Отток средств населения с депозитов в марте (без разделения на рублевые и валютные) Банк России объяснял ростом потребительской активности.

Хоккей Александр Овечкин в девятый раз стал лучшим снайпером чемпионата НХЛ Российский хоккеист Александр Овечкин, выступающий за клуб "Вашингтон", в девятый раз в карьере стал обладателем приза "Морис Ришар Трофи".

Экология H2O - друг и враг Сколько регионов остается подтопленными сейчас и хватит ли воды населению и АПК летом, в интервью "Российской газете" рассказал руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

Политика Майора обвинили в вымогательстве взяток за командировки в Сирию Гарнизонный военный суд Санкт-Петербурга рассматривает уголовное дело в отношении майора Вооруженных сил России Николая Заикина, который обвиняется в получении взяток. 103

Армия и оружие Сверхзвуковое пузырение F‑35 оказалось невидимым Возможное пузырение стелс-покрытия истребителей пятого поколения F-35B Lightning II и F-35C Lightning II после сверхзукового полета незаметно невооруженному глазу, сообщил Defense News летчик-испытатель Lockheed Martin Билли Флинн. 5

Происшествия Россиянка умерла после многочисленных звонков в скорую Россиянка четырежды обращалась в скорую: первый раз — ночью 17 апреля, потом еще три раза — днем 18-го.

Шоу-бизнес Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени. 489

Энергетика «Газпром» остался без транзита через Польшу Российский монополист экспорта трубопроводного газа остался без поставок газа по газопроводу «Ямал — Европа» на фоне рекордного обрушения цен и падения спроса. 2,1K

Технологии Россиянам посоветовали не оставлять смартфон на зарядке на ночь Аккумулятор смартфона может износиться, если оставлять его на зарядке на всю ночь. Лучше следить за зарядом батареи.

Космос SpaceX Илона Маска вот-вот отправит астронавтов в космос Если миссия окажется успешной, это станет большим достижением не только для Маска и его компании, но и для американского космического агентства NASA, чьи астронавты сейчас могут попасть в космос только на российских космических кораблях. 3

Общество Опрошенные россияне оценили «страховку от кризиса» в 350 тысяч рублей В среднем по стране показатель составляет 350 тысяч рублей, в зависимости от города – от 240 до 580 тысяч рублей, пишут «Известия» со ссылкой на итоги опроса компании «Сбербанк Управление Активами». 14

Политика Марш «Бессмертного полка» пройдёт 26 июля Марш акции памяти «Бессмертный полк» проведут после парада Военно-морских сил (ВМФ) 26 июля из-за того, что сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию. 16

Происшествия Автомобиль мэра Магаса попал в ДТП На въезде в столицу Ингушетии Магас служебный автомобиль мэра города Руслана Арсамакова попал в аварию.