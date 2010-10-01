Состояние здоровья заразившегося коронавирусом нападающего футбольного клуба "Урал" Павла Погребняка улучшилось. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба. 22 мая "Урал" объявил о том, что в ходе тестирования команды у 36-летнего Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция.

с чего всё началось

Общество Песков рассказал о своих эмоциях от положительного теста на COVID-19 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 26 мая, рассказал о своих первых эмоциях, когда узнал о положительном результате на коронавирус, а также о своем опыте борьбы с заболеванием. 109

Политика Трамп недоволен Китаем. В Вашингтоне заявили о «захвате» Гонконга Вашингтон, 26 мая 2020, 22:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп недоволен мероприятиями Китая в Гонконге, заявила 26 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.

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Экономика Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно. 15

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Армия и оружие «Ясеням» и «Бореям» предрекли поражение от США у берегов России Российские атомные подводные лодки проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» в гипотетическим конфликте с Соединенными Штатами могут не успеть покинуть свои прибрежные базы, будучи уничтоженными противолодочными силами противника, пишет «Военно-промышленный курьер».

Общество В России у кошки обнаружили коронавирус Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми. 731

Политика Путин бросил ручку на стол во время совещания Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов. 2,4K

Экономика Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL. 55

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Авто В РФ подорожали автомобили с пробегом Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле. 20

Шоу-бизнес Надеть корону. Как британская королевская семья переживает пандемию Опрос, проведенный в апреле газетой Daily Express, показал, что 60% из опрошенных нескольких тысяч британцев считают королеву Елизавету наиболее вдохновляющим публику на фоне вызовов коронавируса членом королевской семьи.