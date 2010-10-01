Коронавирус
Soccer.ruСостояние заразившегося коронавирусом Погребняка улучшилось
Состояние форварда «Урала» Павла Погребняка, заразившегося коронавирусом, улучшилось.
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Состояние здоровья заразившегося коронавирусом нападающего футбольного клуба "Урал" Павла Погребняка улучшилось. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе екатеринбургского клуба. 22 мая "Урал" объявил о том, что в ходе тестирования команды у 36-летнего Погребняка была выявлена коронавирусная инфекция.ТАСС Спорт11:59
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Общество
Собянин рассказал о мерах поддержки бизнеса Москвы
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во вторник, 26 мая, рассказал о своих первых эмоциях, когда узнал о положительном результате на коронавирус, а также о своем опыте борьбы с заболеванием.
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Политика
Трамп недоволен Китаем. В Вашингтоне заявили о «захвате» Гонконга
Вашингтон, 26 мая 2020, 22:02 — REGNUM Президент США Дональд Трамп недоволен мероприятиями Китая в Гонконге, заявила 26 мая журналистам пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинани.
REGNUM 15:02
Авто
Mercedes-Benz показал новый тизер грядущего S-Class
Компания Mercedes-Benz показала тизер нового поколения флагманского седана S-Class, премьера которого состоится в 2020 году.
Коммерсантъ вчера в 09:26
Политика
Михаил Игнатьев подал в суд на президента Путина
29 января президент России Владимир Путин уволил Игнатьева с поста главы республики с формулировкой «в связи с утратой доверия».
REGNUM 15:58
Общество
Росстат заявил о росте безработицы в апреле
«В апреле 2020 года, по оценке с использованием предварительных итогов выборочного обследования рабочей силы, 4,3 млн человек в возрасте 15 лет и старше, или 5,8% рабочей силы, классифицировались как безработные», — говорится в документе.
RT на русском 15:35
Общество
Мишустин призвал россиян не планировать отдых за границей
Глава российского правительства Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться планировать поездки за рубеж из-за рисков развития пандемии, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 16:48
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Депутат озвучила план возврата прежнего пенсионного возраста
Бывший федеральный министр и экс-депутат Госдумы Оксана Дмитриева подготовила законопроект, отменяющий пенсионную реформу и возвращающий возраст выхода на заслуженный отдых в 60 и 55 лет для мужчин и женщин соответственно.
Московский Комсомолец 07:23
Армия и оружие
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РИА Новости 08:06
Экономика
На Украине с 1 августа банкоматы станут ненужными
Владельцы банковских карт на Украине с 1 августа смогут снимать наличные в магазинах, которые используют кассовые аппараты РРО.
Украина.ру вчера в 09:20
Происшествия
В Пензе мужчина признался в убийстве девочки-подростка
В Пензе мужчина, обвиняемый в убийстве 14-летней девочки, дал признательные показания, пишет ТАСС.
Газета.Ru 12:47
Политика
США допустили скорое введение санкций против «Северного потока — 2»
Посол США в Германии Ричард Гренелл, заявил, что конгресс может принять новые санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости 12:57
Космос
Ракете Илона Маска впервые доверят жизни астронавтов
Совместная миссия с НАСА станет прецедентом, ранее многоразовым ракетам SpaceX жизни астронавтов не доверяли.
Вести.Ru 02:20
Киберспорт
Xzibit озвучил новый трейлер Call of Duty: Warzone
Activision представила трейлер набора «Мародер» королевской битвы Call of Duty: Warzone.
Матч ТВ 14:37
Шоу-бизнес
Пригожин в трусах высказался об угрозах Шнурову
Продюсер Иосиф Пригожин высказался об угрозах, опубликованных в соцсетях музыкантом Сергеем Шнуровым якобы от его имени.
Lenta.ru 07:14
Армия и оружие
«Ясеням» и «Бореям» предрекли поражение от США у берегов России
Российские атомные подводные лодки проектов 885 «Ясень» и 955 «Борей» в гипотетическим конфликте с Соединенными Штатами могут не успеть покинуть свои прибрежные базы, будучи уничтоженными противолодочными силами противника, пишет «Военно-промышленный курьер».
Lenta.ru 17:15
Общество
В России у кошки обнаружили коронавирус
Ранее в мире были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек (домашних кошек и тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми.
РИА Новости 12:01
Политика
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Президент России Владимир Путин указал на серьезность ситуации с пожарами и паводками в стране и бросил на стол ручку во время совещания с главой МЧС Евгением Зиничевым, министром транспорта Евгением Дитрихом, главой Минприроды Дмитрием Кобылкиным и руководителями ряда регионов.
Известия 16:08
Фигурное катание
Видео с «неловким моментом» Загитовой набрало 22 млн просмотров
Известия вчера в 14:25
Экономика
Агрокомплекс Ткачёва поднялся в рейтинге землевладельцев
Станица Выселки, Краснодарский край, 26 мая 2020, 19:02 — REGNUM Третье место в рейтинге крупнейших владельцев российских сельскохозяйственных земель занял Агрокомплекс им. Н. И. Ткачёва, сообщает 26 мая составитель рейтинга компания BEFL.
REGNUM 12:02
Армия и оружие
США обвинили Россию в переброске боевой авиации в Ливию
Новые обвинения США 26 мая на фоне новостей об отступлении Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует Халифа Хафтар, Африканское командование вооруженных сил США (Africom) заявило о том, что Россия перебросила в Ливию для поддержки ЛНА истребители МиГ-29 и Су-35, а также бомбардировщики Су-24, входящие в состав ее Воздушно-космических сил.
РБК 17:00
Общество
Встреча итальянского мальчика и медведя попала на видео
Как сообщает Life, в Сети появилось видео, снятое в итальянской провинции Тренто. Семья отправилась полюбоваться красотой Доломитовых Альп.
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Шоу-бизнес
Светлана Лобода показала рождение своей дочери Тильды в новом клипе
Светлана Лобода выпустила в свет новый видеоклип "Мой".
ИА InterMedia 09:05
Авто
В РФ подорожали автомобили с пробегом
Например, трехлетняя LADA Granta, средний ценник которой по итогам четырех месяцев 2020 года почти не изменился (346 600 руб.), в Уфе подорожала на 14% – с 292 200 рублей в январе до 333 700 в апреле.
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Шоу-бизнес
Надеть корону. Как британская королевская семья переживает пандемию
Опрос, проведенный в апреле газетой Daily Express, показал, что 60% из опрошенных нескольких тысяч британцев считают королеву Елизавету наиболее вдохновляющим публику на фоне вызовов коронавируса членом королевской семьи.
Forbes 02:00
Экономика
Накопительные пенсии с августа повысят на 9,13%
С 1 августа накопительные пенсии увеличат на 9,13%. Об этом сообщили в пресс-службе Пенсионного фонда России во вторник, 26 мая.
Известия 10:47
Спорт
Состоялся релиз Minecraft Dungeons
Inc-news.ru 15:39