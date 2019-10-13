Происшествия
Газета.RuСотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой
Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости". 13 октября в Саратове проходит церемонией прощания. На обряд отпевания, который проходит в храме апостолов Петра и Павла, не смогли попасть все желающие.
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Происшествия
Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне
Единоборства
Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
Общество
В Екатеринбурге выяснят мнение граждан о месте строительства храма
Определена дата проведения опроса горожан Екатеринбурга о месте возведения храма. Опрос пройдет 13 октября, сообщает администрация города.
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Путин ответил на вопрос о новой холодной войне
Президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что второй холодной войны не будет.
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Врач-онколог рассказала, что может помочь Заворотнюк
Врач-онколог Лариса Туркина считает, что к лечению актрисы Анастасии Заворотнюк необходимо привлечь профильных специалистов, которые смогут сделать выводы о состоянии артистки.
Единоборства
Немков и Сидельников победили на Bellator 230
Российские бойцы Вадим Немков и Кирилл Сидельников победили на Bellator 230 в Милане.
Теннис
Медведев обыграл Зверева и выиграл турнир в Шанхае
Российский теннисист Даниил Медведев стал победителем турнира АТР "Мастерс" в Шанхае.
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 18
Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
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BMW продолжит увеличивать решётку радиатора в новых моделях
Фирменная решётка радиатора за последнее время выросла до беспрецедентных размеров, весьма кардинально поменяв облик фронтальной части баварских моделей.
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Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксёра Александра Усика с победным дебютом в тяжёлом весе.
Общество
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Счастливая невеста пообещала взять на себя часть расходов. Свадьбу она хотела провести с шиком, несмотря на то, что денег не было.
Общество
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Овечкин вышел на 3-е место в истории НХЛ по голам в пустые ворота
Шайба в пустые ворота "Далласа" стала для Овечкина 34 голом в пустые ворота за всю карьеру.
Авто
Опубликовали первое фото Lada Vesta с вариатором
В среду «АвтоВАЗ» запустил серийное производство LADA Vesta с бесступенчатой автоматической трансмиссией (вариатором) Jatco JF015E и новым 113-сильным двигателем HR16.
Политика
Зеленский: поведение Порошенко шокирует Европу
Поведение Порошенко шокирует европейских руководителей, заявил Зеленский на видео, опубликованном Офисом президента Украины.
Шоу-бизнес
Бабкина заявила, что испытывает новые чувства к молодому возлюбленному
Малахов признался, что тогда артистки всех повеселили. А Надежда Георгиевна заявила, что никогда не ссорилась с Кадышевой.
Армия и оружие
Спецназ ВСУ уничтожил группу националистов в Донбассе
Экономика
Сбербанк собирается отменить комиссии за переводы внутри банка
Накануне премьер-министр России Дмитрий Медведев потребовал от банков отменить комиссию, которая взимается за межрегиональные переводы внутри кредитной организации.
Здоровье
Врач дал советы, как осенью бороться с болью в суставах
По словам специалиста, восстановить суставы помогут такие вещества, как гидрохлорид коллагена и глюкозамин, которые можно найти в холодце, говядине, желейных конфетах, морепродуктах и красной рыбе, пишут «Аргументы недели».
Происшествия
В Москве женщина 20 минут держала за руку выпавшую из окна соседку
Жительница Москвы 20 минут держала за руку женщину, выпавшую из окна многоэтажного дома, сообщает РЕН ТВ.
Кино
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Актера Федора Добронравова спросили об уходе из сериала "Сваты" снимавшегося в проекте вместе с ним артиста Николая Добрынина.
Армия и оружие
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Беспилотник Соединенных Штатов XQ-58A Valkyrie ("Валькирия"), который проводил испытательный полет, сдуло ветром.
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Даниил Квят: На старте возникла проблема
Спорт
Кениец Кипчоге впервые пробежал марафон быстрее чем за два часа
Кениец Элиуд Кипчоге на соревнованиях в Вене сумел пробежать марафонскую дистанцию быстрее чем за два часа.
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Туристку оштрафовали на пляже за слишком откровенное бикини
Полицейские оштрафовали туристку на филиппинском пляже за слишком откровенное бикини.
Армия и оружие
В США назвали основную цель России в случае глобальной войны
В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
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