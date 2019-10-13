Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости". 13 октября в Саратове проходит церемонией прощания. На обряд отпевания, который проходит в храме апостолов Петра и Павла, не смогли попасть все желающие.

Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

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