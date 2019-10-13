Происшествия

Газета.RuГазета.RuСотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости". 13 октября в Саратове проходит церемонией прощания. На обряд отпевания, который проходит в храме апостолов Петра и Павла, не смогли попасть все желающие.
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Тысячи саратовцев пришли проститься с Лизой Киселевой

Взгляд-инфо06:05

В Саратове простились с погибшей Лизой Киселевой. Девочку похоронят на Сторожевском кладбище

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В Саратове отпевают убитую Лизу Киселеву

Радио Комсомольская правда04:16

Руководство Саратовской области простилось с убитой школьницей

News.ru06:50

Лизу Киселеву похоронят на кладбище в Сторожевке

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Сотни жителей Саратова пришли проститься с убитой 9-летней Лизой

Life.ru04:22

В Саратове простились с убитой девочкой

РИА Новости06:02
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Происшествия

Мать подозреваемого в убийстве саратовской школьницы рассказала о сыне

Газета.Ru 11 октября в 16:59
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Дмитрий Бивол победил Ленина Кастильо

Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол 12 октября в Чикаго в очередной раз защитил свой титул, победив единогласным решением судей со счетом 120-107 и 119-108 дважды доминиканца Ленина Кастильо.
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Число жертв тайфуна "Хагибис" в Японии достигло 18 человек, сообщает ТАСС со ссылкой на японское телевидение.
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В случае возникновения глобального военного конфликта немецкий город Бремерхафен, вероятнее всего, станет главной целью российской атомной подлодки проекта "Ясень", предположил экс-сотрудник программы международной безопасности в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Эндрю Метрик.
Газета.Ru 03:46
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