Сотни жителей Саратова в воскресенье пришли проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой, передает корреспондент РИА Новости. Девятилетняя девочка в Саратове утром 9 октября ушла из дома в школу и по пути пропала.

с чего всё началось

Сотни людей в Саратове пришли проститься с девятилетней девочкой, которая была найдена убитой, сообщает РИА "Новости". 13 октября в Саратове проходит церемонией прощания. На обряд отпевания, который проходит в храме апостолов Петра и Павла, не смогли попасть все желающие.

Сотни людей пришли проститься с убитой в Саратове девочкой

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