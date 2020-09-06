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Lenta.ru
Lenta.ru

Сотни протестующих были задержаны в Минске

Сотни человек были задержаны в ходе воскресных массовых акций протеста в Минске, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на белорусский правозащитный центр «Весна». По подсчетам центра, всего задержали около 200 человек. Среди задержанных есть двое граждан России, один из них — блогер Алексей Романов.В источнике
Подробнее о событии
Lenta.ru

Сотни протестующих были задержаны в Минске

Lenta.ru19:07
НГС

В Минске на митинг вышло сто тысяч человек, сотни людей задержаны

НГСвчера в 14:56
КузПресс

Минск. Протесты. Идет видеотрансляция

КузПрессвчера в 06:42
НГС55

В Минске на митинг вышло сто тысяч человек, сотни людей задержаны

НГС55вчера в 14:56
Екатеринбург Онлайн

В Минске на митинг вышло сто тысяч человек, сотни людей задержаны

Екатеринбург Онлайнвчера в 14:53
Уфа1.ру

В Минске на митинг вышло сто тысяч человек, сотни людей задержаны

Уфа1.рувчера в 14:56
Rusvesna.su

Белорусский протест, насилие, неофашисты и война на Донбассе

Rusvesna.suвчера в 23:00

Глава Минобороны Сербии осудил пост Захаровой о визите делегации в США

Министр обороны Сербии Александр Вулин резко высказался о посте официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которая прокомментировала визит сербской госделегации в Вашингтон.
РИА Новостивчера в 04:04
3,8K

«Уральские авиалинии» раскритиковали план Red Wings создать хаб с SSJ100

Планы авиакомпании Red Wings открыть транзитный хаб в аэропорту Екатеринбурга Кольцово с использованием самолетов Sukhoi Superjet 100 для полетов в другие российские города — «возможно, иллюзия успеха», заявил РБК Сергей Скуратов, крупнейший совладелец и гендиректор базирующихся в Кольцово «Уральских авиалиний».
РБК23:00

Рязанский учитель совершал действия сексуального характера на уроке

Единственная ученица седьмого класса Ключанской средней школы Кораблинского района Рязанской области сняла на видео 54-летнего преподавателя, занимавшегося во время урока самоудовлетворением.
РИА Новостивчера в 13:54
1,4K

Вильфанд пообещал «супервысокую» температуру в северных регионах РФ

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что в ближайшие дни в регионах на севере европейской части России, а также в Западной Сибири и Уральском федеральном округе будет наблюдаться аномально высокая температура, передает ТАСС.
Газета.Ru22:59
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Экипаж из Бурятии стал победителем танкового биатлона

Экипаж танкистов из Кяхты поставили на первый этап финальной эстафеты Танковый экипаж из Бурятии в составе команды Вооружённых Сил России стал победителем танкового биатлона на шестых Армейских международных играх.
Байкал-Dailyвчера в 22:25
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