Сотни человек были задержаны в ходе воскресных массовых акций протеста в Минске, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на белорусский правозащитный центр «Весна». По подсчетам центра, всего задержали около 200 человек. Среди задержанных есть двое граждан России, один из них — блогер Алексей Романов.