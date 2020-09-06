Сотни протестующих были задержаны в Минске
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Сотни человек были задержаны в ходе воскресных массовых акций протеста в Минске, сообщает «Эхо Москвы» со ссылкой на белорусский правозащитный центр «Весна». По подсчетам центра, всего задержали около 200 человек. Среди задержанных есть двое граждан России, один из них — блогер Алексей Романов.В источнике
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