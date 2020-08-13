Сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку и спели
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Сотрудники Белорусской государственной филармонии вышли на забастовку. Видеозапись опубликована в Telegram-канале оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live. Работники выстроились у здания Белгорфилармонии в Минске с плакатами «У меня украли голос» и спели.В источнике
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