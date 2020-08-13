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Lenta.ru
Lenta.ru

Сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку и спели

Сотрудники Белорусской государственной филармонии вышли на забастовку. Видеозапись опубликована в Telegram-канале оппозиционного журналиста Сергея Путило Nexta Live. Работники выстроились у здания Белгорфилармонии в Минске с плакатами «У меня украли голос» и спели.В источнике
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Piter.tv

Сотрудники Белгосфилармонии вышли на забастовку и спели

Piter.tv06:43
Lenta.ru

Скандирующие «Уходи!» работники БелАЗа попали на видео

Lenta.ru06:04
РЕН ТВ

Сотрудники БелАЗа на фоне протестов объявили о забастовке

РЕН ТВ05:43
Ёлдаш

Работники БелАЗ вышли на забастовку

Ёлдаш05:39
ФедералПресс

Сотни работников БелАЗа вышли на забастовку

ФедералПресс05:27
Znak.com

NEXTA сообщает о забастовке на БелАЗе

Znak.com05:10
Ореанда-Новости

Сотрудники Белорусского автомобильного завода присоединились к забастовке

Ореанда-Новости05:59

Власти Башкирии прокомментировали высказывание чиновницы о безработных

Напомним, замдиректора Центра занятости Нефтекамска Ирина Семенихина во время оперативного совещания с мэром заявила, что пособия по безработице большие, из-за чего жители, состоящие на учете, не хотят идти работать.
Горобзор.ру00:58
1K

Подразделение BMW М планирует производство универсала

Совсем недавно в интернете появились новости о том, что руководство BMW дало зеленый свет выпуску универсала на базе седана М3, а накануне производитель опубликовал первое тизерное фото нового «заряженного» универсала.
Тарантас Ньюс03:23
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Белорусские военные выбросили форму и поддержали протестующих

Бывшие военные выкладывают в социальных сетях видео, на которых выбрасывают свою военную форму в качестве протеста в отношении силовиков, которые применяют силу к протестующим в белорусских городах.
Известия23:38
4,6K

Пилот «Рейсинг Пойнт» Перес сдал отрицательный тест на коронавирус

Пилот команды "Рейсинг Пойнт" Серхио Перес сдал отрицательный тест на коронавирусную инфекцию и сможет принять участие в Гран-при Испании "Формулы-1", сообщается в микроблоге британской команды в Twitter.
РИА Новости04:32