Общество
Lenta.ruСотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией
Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390. Об этом в пятницу, 3 января, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Государственный пограничный комитет республики.
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с чего всё началось
Как сообщается на сайте погранкомитета, в преддверии новогодних праздничных дней на границе Белоруссии были зафиксированы ожидаемые колебания пассажиропотока.РИА Новости07:10
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Энергетика
Белоруссия остановила экспорт нефти
Белоруссия временно остановила экспорт нефтепродуктов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в концерне «Белнефтехим».
Авто
Toyota начнет прием заказов на кроссовер Wildlander на базе RAV4
Дилеры Toyota начнут принимать заказы на новый кроссовер Wildlander, который построен на базе модели RAV4, уже 9 января этого года.
Политика
Украина готовится к запуску телевещания в Донбассе
Украинское государственное телевидение с 15 февраля начнёт вещание на неподконтрольные властям территории Донбасса — самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
Общество
Названы АЗС России, где торгуют некачественным топливом
В документе представлен список из 157 автозаправочных станций с некачественным топливом в разных регионах России.
Происшествия
Воспитательница толкнула ребенка на пол во время репетиции утренника
Армия и оружие
Пентагон подтвердил гибель иранского генерала Сулеймани
Пентагон подтвердил, что по распоряжению президента США Дональда Трампа провел операцию против иранского генерала Касема Сулеймани, в результате которой он погиб.
Энергетика
Транзит газа через украинскую ГТС упал в пять раз
В первые дни нового года объём транзита природного газа через ГТС Украины оказался значительно меньше среднесуточного показателя за декабрь прошлого.
Общество
Больной раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Политика
Послы Польши и Израиля оценили ситуацию на Украине
Послы Польши и Израиля Бартош Цихоцкий и Йоэль Лион выразили обеспокоенность в связи с ситуацией на Украине, связанной с чествованием Степана Бандеры и других нацистских коллаборантов.
Футбол
Экс-футболист ЦСКА Тошич: русские пьют виски, как воду
Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич, ныне выступающий на родине за «Партизан», высказался о популярных в России напитках и блюдах.
Музыка
«Ленинград» воссоединится ради фестиваля в Калифорнии
Происшествия
Напавший на прохожих с ножом в пригороде Парижа застрелен полицией
Четыре человека были ранены, один тяжело. Затем нападавший попытался скрыться, но был застрелен полицейским патрулем.
Гаджеты
Samsung продала гораздо больше 5G-смартфонов, чем планировала
Ранее на Международной выставке потребительской электроники IFA в Берлине в сентябре 2019 года Samsung заявил, что компания продала суммарно 2 миллиона устройств 5G.
Происшествия
На Украине завершили расследование дела о драке Ляшко с депутатом
Прокуратура Киевской области завершила досудебное расследование по делу о драке экс-депутата Верховной рады Украины Олега Ляшко и главы комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса в аэропорту "Борисполь", сообщила в пятницу пресс-служба полиции.
Футбол
Стали известны номинанты на приз лучшему игроку декабря в АПЛ
Английская Премьер-лига объявила имена восьми футболистов, претендующих на звание лучшего игрока декабря в АПЛ.
Финансы
Рубль начал расти по отношению к доллару и евро
На открытии торгов 3 января рубль начал расти по отношению к доллару и евро.
Политика
Кравчук поведал Савченко о трех маленьких Украинах
"Нацией без ДНК" назвал бывший президент Украины Леонид Кравчук своих соотечественников. Заявление прозвучало в эфире телеканала ZIK.
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»
Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
Кино
В прокат вышел российский фантастический блокбастер «Вторжение»
Картину снимали в Москве, Калининграде, на Камчатке и в Венгрии. 1 января фильм вышел на широкий экран.
Шоу-бизнес
Дочь Абрамовича показала свои пышные формы
В СМИ сообщили, что на странице Софии Абрамович преобладают комментарии с положительным характером, так как есть версия, что девушка чистит негативные отзывы.
Армия и оружие
США пытались помешать военно-морским учениям России, Ирана и Китая
Контр-адмирал рассказал, что в ходе совместных военно-морских учений России, Ирана и Китай американцы и их сателлиты провели экстренное совещание с целью помешать проведению совместных военно-морских учений трех стран.
Политика
Gazeta Wyborcza: президент Польши не поедет на форум памяти холокоста
Польский лидер Анджей Дуда не поедет на Всемирный форум памяти холокоста, который состоится 23 января в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Израиле.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Футбол
Автор первого гола «Тамбова» в РПЛ перешёл в киевское «Динамо»
Шоу-бизнес
Смолов перестал скрывать отношения с 17-летней внучкой Ельцина
Нападающий московского "Локомотива" Федор Смолов поделился совместным фото с 17-летней внучкой экс-президента России Бориса Ельцина Марией Юмашевой.
Армия и оружие
Военные на Урале и в Поволжье получат на вооружение С-400 «Триумф»
В 2020 году зенитные ракетные системы С-400 «Триумф» впервые поступят на вооружение в полки, которые находятся в Самарской и Свердловской областях.