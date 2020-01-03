с чего всё началось

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией: на пункте пропуска в литовском направлении в очереди стоят 260 автомобилей, в польском направлении — 390. Об этом в пятницу, 3 января, сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на Государственный пограничный комитет республики.

Сотни российских туристов застряли на границе с Белоруссией

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