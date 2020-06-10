Коронавирус
РБКСотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах
Запрет частично ослабили лишь в июне: сейчас россияне могут выехать за рубеж к больным родственникам, по работе, для учебы или лечения. Наибольшее число приездов в апреле 2020 года было зафиксировано в Южной Корее.
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с чего всё началось
В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.РБК00:00
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Новости за ночь: СМИ насчитали сотни поездок россиян за границу в апреле
Национальная служба новостей00:52
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Происшествия
За нахождением Ефремова на домашнем аресте проследит прокуратура
Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что ведомство проконтролирует работу ответственных за выполнение требований домашнего ареста артистом Михаилом Ефремовым должностных лиц.
Газета.Ru 03:01
Здоровье
Почти 27 тысяч человек заболели коронавирусом на Украине
За все время эпидемии на Украине умерли 788 человек, больше 12 тысяч пациентов вылечились.
Украина.ру 07 июня в 03:55
Происшествия
Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
Происшествия
Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео
Четвертая Власть 01:16
Путешествия
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RT на русском вчера в 07:25
Политика
Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных
Коммерсантъ вчера в 14:30
Происшествия
В Одессе обрушился четырехэтажный дом
Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
Общество
Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК вчера в 20:11
Происшествия
Появилось видео с Ефремовым после ДТП
РБК вчера в 23:30
Гаджеты
Apple полностью откажется от процессоров Intel
Apple планирует отказаться от использования чипов Intel в компьютерах своего производства.
Ореанда-Новости вчера в 15:09
Политика
Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию через Huawei
Госсекретарь США Майк Помпео во вторник обвинил власти КНР в оказании давления на Великобританию через компанию Huawei и банк HSBC.
РИА Новости вчера в 17:07
Экономика
Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля
Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
Происшествия
Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе
Известия вчера в 17:53
Игры
Черная метка для новых «Корсаров»: Сайт игры закрыт
Похоже, что разработка амбициозной RPG «Корсары: Черная метка» прекращена.
Srnsk 02:24
Политика
Рогозин рассказал о насмешках после запуска Crew Dragon со стороны США
После успешного запуска в космос корабля Crew Dragon в свой адрес "Роскосмос" слышал лишь насмешки от американцев и не только.
DixiNews 08 июня в 15:04
Культура
Арнольда Шварценеггера не хотели брать на роль во «Вспомнить все» из-за «Конана-варвара»
Popcornnews.ru 02:00
Хоккей
«Спартак» объявил о возвращении хоккеиста Радила
Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о возвращении в команду чешского нападающего Лукаша Радила.
RT на русском вчера в 15:46
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета вчера в 09:02
Шоу-бизнес
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
Ранее ряд СМИ написали, что на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым Панин якобы сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти.
РИА Новости вчера в 18:43
Политика
Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины
Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
Энергетика
МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ
Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
Происшествия
В Петербурге пришли с обысками к официальному дилеру Mercedes
На Приморском проспекте в Петербурге проходят обыски в автосалоне официального дилера Mercedes.
BFM.ru вчера в 07:19
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС вчера в 00:39
Происшествия
В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных
В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
Кино
HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем
Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.
Piter.tv 00:27