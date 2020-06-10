Коронавирус

РБКРБКСотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

Запрет частично ослабили лишь в июне: сейчас россияне могут выехать за рубеж к больным родственникам, по работе, для учебы или лечения. Наибольшее число приездов в апреле 2020 года было зафиксировано в Южной Корее.
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с чего всё началось

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.
РБК00:00

Подробнее о событии

Сотни россиян побывали за границей в разгар COVID-19 в апреле

Газета.Ru02:36

Несколько тысяч россиян побывали за рубежом в апреле при закрытых границах

News.ru01:50

Новости за ночь: СМИ насчитали сотни поездок россиян за границу в апреле

Национальная служба новостей00:52

СМИ: Сотни россиян выезжали за границу в апреле

Накануне.Ru00:53

СМИ: В апреле сотни россиян отправились за рубеж при закрытых из-за пандемии границах

Росбалт00:53

Несколько сотен россиян побывали за границей в апреле вопреки запретам

Московский Комсомолец01:04

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

РБК00:00
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Происшествия

За нахождением Ефремова на домашнем аресте проследит прокуратура

Руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова заявила, что ведомство проконтролирует работу ответственных за выполнение требований домашнего ареста артистом Михаилом Ефремовым должностных лиц.
Газета.Ru 03:01
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Здоровье

Почти 27 тысяч человек заболели коронавирусом на Украине

За все время эпидемии на Украине умерли 788 человек, больше 12 тысяч пациентов вылечились.
Украина.ру 07 июня в 03:55
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Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Происшествия

Трое пьяных мужчин сняли изнасилование соседки на видео

Четвертая Власть 01:16
Путешествия

Глава Ростуризма рассчитывает на старт туристического сезона с 1 июля

RT на русском вчера в 07:25
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Политика

Нидерландская прокуратура оправдала украинских военных

Коммерсантъ вчера в 14:30
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Происшествия

В Одессе обрушился четырехэтажный дом

Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
Кино

Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
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Общество

Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России

«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК вчера в 20:11
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Происшествия

Появилось видео с Ефремовым после ДТП

РБК вчера в 23:30
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Гаджеты

Apple полностью откажется от процессоров Intel

Apple планирует отказаться от использования чипов Intel в компьютерах своего производства.
Ореанда-Новости вчера в 15:09
17
Политика

Помпео обвинил Китай в давлении на Великобританию через Huawei

Госсекретарь США Майк Помпео во вторник обвинил власти КНР в оказании давления на Великобританию через компанию Huawei и банк HSBC.
РИА Новости вчера в 17:07
Экономика

Обязательная маркировка обуви и лекарств будет введена в РФ с 1 июля

Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
32
Происшествия

Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

Известия вчера в 17:53
25
Игры

Черная метка для новых «Корсаров»: Сайт игры закрыт

Похоже, что разработка амбициозной RPG «Корсары: Черная метка» прекращена.
Srnsk 02:24
Политика

Рогозин рассказал о насмешках после запуска Crew Dragon со стороны США

После успешного запуска в космос корабля Crew Dragon в свой адрес "Роскосмос" слышал лишь насмешки от американцев и не только.
DixiNews 08 июня в 15:04
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Культура

Арнольда Шварценеггера не хотели брать на роль во «Вспомнить все» из-за «Конана-варвара»

Popcornnews.ru 02:00
Хоккей

«Спартак» объявил о возвращении хоккеиста Радила

Московский хоккейный клуб «Спартак» объявил о возвращении в команду чешского нападающего Лукаша Радила.
RT на русском вчера в 15:46
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Происшествия

Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова

Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
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Происшествия

В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу

Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета вчера в 09:02
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Шоу-бизнес

Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

Ранее ряд СМИ написали, что на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым Панин якобы сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти.
РИА Новости вчера в 18:43
Политика

Саакашвили предупредил об угрозе распада Украины

Глава Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что страна стоит на грани распада из-за усиления центробежных сил во всех регионах.
Известия вчера в 21:10
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
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Энергетика

МЭА прогнозирует рекордное падение спроса на газ

Ожидается, что мировой спрос на газ в этом году снизится на 4%, или на 150 миллиардов куб. м, до 3850 миллиардов куб. м. Это вдвое больше падения, наблюдавшегося после мирового финансового кризиса 2008 года.
Вести.Ru 01:49
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Происшествия

В Петербурге пришли с обысками к официальному дилеру Mercedes

На Приморском проспекте в Петербурге проходят обыски в автосалоне официального дилера Mercedes.
BFM.ru вчера в 07:19
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Путешествия

«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%

Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС вчера в 00:39
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Происшествия

В Сирии взорвали бомбу под бронеавтомобилем российских военных

В Сирии неизвестные взорвали самодельное взрывное устройство под автомобилем патруля российской военной полиции.
РБК вчера в 11:05
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Кино

HBO Max убрала фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Стриминговая платформа HBO Max убрала оскароносный фильм "Унесенные ветром" из-за расового подтекста.
Piter.tv 00:27
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