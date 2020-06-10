В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.

с чего всё началось

Запрет частично ослабили лишь в июне: сейчас россияне могут выехать за рубеж к больным родственникам, по работе, для учебы или лечения. Наибольшее число приездов в апреле 2020 года было зафиксировано в Южной Корее.

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

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