Общество

РБКРБКСотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

Запрет частично ослабили лишь в июне: сейчас россияне могут выехать за рубеж к больным родственникам, по работе, для учебы или лечения. Наибольшее число приездов в апреле 2020 года было зафиксировано в Южной Корее.
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с чего всё началось

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

В апреле 2020 года, в разгар пандемии, сотни россиян выезжали за границу, свидетельствует доступная зарубежная статистика, которую изучил РБК.
РБК00:00

Подробнее о событии

РБК: Несколько сотен россиян смогли выехать за рубеж в прошлом месяце при закрытых границах

Эхо Москвы04:11

Стало известно о массово выезжавших при закрытых границах за рубеж россиянах

Lenta.ru03:31

Сотни россиян отправились за рубеж в апреле при закрытых границах

РБК00:00

Несколько тысяч россиян побывали за рубежом в апреле при закрытых границах

News.ru01:50

Несколько сотен россиян побывали за границей в апреле вопреки запретам

Московский Комсомолец01:04

Новости за ночь: СМИ насчитали сотни поездок россиян за границу в апреле

Национальная служба новостей00:52

Сотни россиян побывали за границей в разгар COVID-19 в апреле

Газета.Ru02:36
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Энергетика

Минск потребовал пересмотра цен на российский газ

Минск настаивает на пересмотре цен на российский газ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минэнерго Белоруссии.
Газета.Ru вчера в 11:56
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Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
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Происшествия

Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым

Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым В Красноярске завершено расследование дела о подготовке теракта в школе.
Коммерсантъ 04:26
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Происшествия

Актера Михаила Ефремова отправили под домашний арест

Афиша Daily вчера в 14:58
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Экономика

В Петербурге окончательно утвердили «антикоронавирусный» бюджет

Санкт-Петербург, 10 июня 2020, 11:16 — REGNUM В Петербурге депутаты Законодательного собрания утвердили в третьем чтении корректировку бюджета 2020 года, которую провели в связи с последствиями коронавирусной пандемии, передает 10 июня корреспондент ИА REGNUM.
REGNUM 04:16
Происшествия

Источник сообщил о возможной проверке актера Ефремова на вменяемость

Актера Михаила Ефремова, ставшего участником ДТП, в котором погиб человек, могут проверить на вменяемость.
Известия 03:51
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Политика

Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России

Запад попытается дестабилизировать обстановку в России перед голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:30
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Игры

Слухи: JRPG Persona 4 Golden и Persona 3 Portable выйдут на ПК

3DNews 01:19
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Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
1K
Кино

HBO Max убрала из программы фильм «Унесенные ветром» из-за расовых тем

Известия 00:45
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Общество

Умер писатель-сатирик Анатолий Трушкин

Известия 04:28
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Кино

Синопсис «Годзиллы против Конга» интригует эпичной войной и загадкой Острова черепа

Судя по всему, в недрах родного для Конга острова скрывается какая-то тайна, но неясно, будет ли это какая-то ценность, за которую стоит бороться, или же некая третья сила, которая заставит Годзиллу и Конга оставить свои разногласия, чтобы совместными усилиями дать ей отпор.
Popcornnews.ru 08 июня в 10:00
Происшествия

В Одессе обрушился четырехэтажный дом

Четырехэтажный дом частично обрушился в Одессе, эвакуировали 24 жителей, сообщила в среду пресс-служба Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 01:06
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Происшествия

Панкратов-Черный назвал виновных в ДТП с Ефремовым

Профиль вчера в 23:45
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Происшествия

Автомобиль с украинскими военными подорвался в Донбассе

Известия вчера в 17:53
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Спорт

Ласицкене, Шубенков и Сидорова обрушились с критикой на ВФЛА

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Сергей Шубенков и Анжелика Сидорова одновременно опубликовали в своих «инстаграмах» открытое письмо в адрес Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
Чемпионат 03:14
Происшествия

В Швеции назвали имя убийцы премьер-министра Улофа Пальме

Стокгольм, 10 июня 2020, 11:27 — REGNUM 28 февраля 1986 года в центре Стокгольма был убит 37-й премьер-министр Швеции Улоф Пальме, политик, чья смерть до сих остается загадкой в истории современной Швеции.
REGNUM 04:27
Футбол

«Спартак» заинтересовался нападающим «Флуминенсе»

Согласно информации издания Esporte News Mundo, заинтересованность в трансфере 19-летнего исполнителя проявляет московский «Спартак».
Евро-футбол.ру 01:32
Экономика

С 1 июля в РФ будет введена обязательная маркировка обуви и лекарств

Обязательная маркировка обуви и медицинских препаратов будет введена в Российской Федерации с 1 июля 2020 года.
Evo-rus.com 02:53
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Армия и оружие

США «потеряли» гиперзвуковую ракету во время испытаний

Evo-rus.com 02:36
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Общество

В России за сутки выявлено 8404 случая коронавируса

В России за сутки выявили 8404 случая коронавирусной инфекции в 83 регионах. Всего в стране зафиксировано 493 657 человек с COVID-19.
RT на русском 03:36
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Финансы

Китай распродает госдолг США: Пекин больше не верит в доллар

Китайские СМИ сообщают, что власти КНР решили начать продавать госдолг США не дожидаясь, пока доллар обесценится.
Новостной фронт 03:23
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
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Происшествия

Прокурор сообщил об анализе осколков в телах членов экипажа MH17

В теле капитана экипажа потерпевшего крушение Boeing на востоке Украины в июле 2014 года обнаружили осколок в форме бабочки, заявил нидерландский прокурор Тейс Бергер на суде по делу MH17.
РБК вчера в 00:41
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Кино

Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»

Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания 08 июня в 12:39
31
Общество

В Роспотребнадзоре рассчитывают, что 1 сентября дети вернутся в школы

На очную форму обучения в школах с 1 сентября рассчитывает Роспотребнадзор. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу ведомства Анну Попову.
UfaTime.ru вчера в 15:09
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Здоровье

Лимаренко: пандемию мы не победим, ждем вакцину

Валерий Лимаренко особо подчеркнул, что в Сахалинской области нет ни одного летального случая.
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Шоу-бизнес

Панин заявил, что Ефремова нельзя сажать в тюрьму

Актер Алексей Панин заявил, что Михаила Ефремова, по вине которого произошла смертельная авария, нельзя сажать в тюрьму.
YA62.ru 02:05
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Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
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Общество

Собянин отменил пропуска и график прогулок

Известия 08 июня в 07:19
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