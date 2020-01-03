Общество

РБКРБКСотни туристов из России застряли в очередях на границах Белоруссии

В госпогранкомитете отметили, что после снижения количества пересекающих границу с 31 декабря по 1 января «поток лиц, следующих на выезд из Белоруссии, более чем в два раза превысил число въезжающих в страну, и у пунктов пропуска снова появились очереди».
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с чего всё началось
Как сообщается
 на сайте погранкомитета, в преддверии новогодних праздничных дней на границе Белоруссии были зафиксированы ожидаемые колебания пассажиропотока.
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«Очереди связаны с выходными в России»: в Госпогранкомитете прокомментировали ситуацию на границе

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