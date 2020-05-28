Прибыль компаний снизится на 2,8 млрд, до 15 млрд руб. Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.

с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали большой рост безработицы среди строителей. Как пишет РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР), число безработных строителей по итогам 2020 года может составить порядка 400 тысяч человек.

Сотни тысяч строителей в России останутся без работы

Транспорт Пенсионерам и льготникам Петербурга разблокируют проездные Санкт-Петербург, 28 мая 2020, 19:15 — REGNUM Пенсионерам и другим льготникам Санкт-Петербурга разблокируют проездные с 1 июня 2020 года. 95

Общество В России за сутки впервые зафиксировали более 200 смертей от коронавируса В России за сутки от COVID-19 умерли 232 пациента, это стало самым большим количеством за все время с начала эпидемии, следует из данных оперативного штаба. 58

Политика Трамп утвердил указ о регулировании работы соцсетей После ссоры с платформой Twitter, пометившей его публикации как "недостоверные", президент США Дональд Трамп подписал указ о регулировании работы соцсетей. 202

Шоу-бизнес Настасья Самбурская сменила имидж и стала блондинкой 33-летняя актриса Настасья Самбурская сделала короткую стрижку и сменила цвет волос, сообщает vokrug.tv.Звезда телесериала «Универ» — яркая брюнетка, удивила своих поклонников сменой имиджа. 10

Общество Опубликован проект нового порядка выдачи школьных аттестатов Министерство просвещения опубликовало проекты нового порядка выдачи школьных аттестатов и золотых медалей в 2020 году. 2

Общество США накрыла самая мощная с 2009 года волна банкротств Вашингтон, 28 мая 2020, 20:47 — REGNUM Волна банкротств, какой не наблюдалось с 2009 года, накрыла в связи с кризисом, вызванным пандемией коронавируса, Соединённые Штаты Америки. 29

Общество В Подмосковье смягчили ограничительные меры Губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал открытие парков с 29 мая. 244

Общество Онищенко назвал подъезд одним из очагов распространения коронавируса Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко в беседе с "Парламентской газетой" рассказал, что из квартиры нужно выходить сразу в маске и перчатках. 928

Здоровье Детский омбудсмен предложила ограничить продажу лекарств для абортов Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова выступила с предложением ограничить в аптеках продажу препаратов для прерывания беременности. 10

Футбол Лигу чемпионов доиграют в формате «Финала четырёх» в Германии Матчи должны состояться в августе, сообщает Sky Sport Italia. Союз может доиграть Лигу чемпионов в формате "Финала четырёх".

Общество Голосование по Конституции России могут растянуть на несколько дней Москва, 29 мая 2020, 11:41 — REGNUM В России голосование по поправкам к Конституции могут растянуть на несколько дней, об этом сообщает РБК со ссылкой на рекомендации Роспотребнадзор, а и Центральной избирательной комиссии Отмечается, что голосование могут провести под тентами или навесами возле зданий, где обычно располагаются избирательные участки. 1,3K

Космос Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA. 1,4K

Общество Галкин спародировал диалог Путина с Собяниным о прогулках в Москве Юморист Максим Галкин спародировал совещание президента России Владимира Путина с мэром Москвы Сергеем Собяниным, посвященное утвержденному в Москве графику прогулок в период пандемии коронавируса. 3,3K

Общество Экс-эпидемиолог Швеции выступила против властей Напомним, что бывший государственный эпидемиолог Анника Линде ранее поддерживала действия Андерса Тегнелла и Агентства общественного здравоохранения, которые предполагали отказ от введения карантина. 3

Кино Кейт Бланшетт сыграет сирену Лилит в экранизации Borderlands Студия Lionsgate и режиссер экранизации Borderlands Элай Рот подтвердили, что актриса Кейт Бланшетт получила роль сирены Лилит. 1

Общество В Красноярском крае продлили режим самоизоляции Режим ограничений из-за коронавируса продлен в Красноярском крае до 14 июня, сообщается в тексте указа губернатора региона Александра Усса, размещенном на официальном портале правительства. 43

Футбол «Реал» сохранил звание самого дорогого футбольного клуба Европы Очередную составила известная аудиторская компания KPMG, которая назвала самые дорогие футбольные клубы Европы 2020 года.