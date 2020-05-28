Прибыль компаний снизится на 2,8 млрд, до 15 млрд руб. Спрос на новостройки, по оценке ЦСР, упадет на 14%: по итогам текущего года будет заключено почти 670 тыс. договоров участия в долевом строительстве, что на 113 тыс. меньше, чем в прошлом году.

с чего всё началось

Эксперты спрогнозировали большой рост безработицы среди строителей. Как пишет РБК со ссылкой на исследование Центра стратегических разработок (ЦСР), число безработных строителей по итогам 2020 года может составить порядка 400 тысяч человек.

Сотни тысяч строителей в России останутся без работы

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