Компенсации могут быть в форме налоговых льгот, которые помогут субсидировать специальные тарифы, включающие безлимитный социальный интернет, полагают компании. С учетом потерь операторов из-за снижения курса рубля связь в 2020 году может подорожать на 20%, полагают эксперты.

с чего всё началось

Услуги сотовой связи подорожают, если государство не компенсирует операторам бесплатный доступ абонентов к социально значимым сайтам, сообщает "Коммерсантъ".

Сотовая связь в России может подорожать на 20 %

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