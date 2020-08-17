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Известия
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем услуги связи с начала года подорожали на 3,5%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание

Сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. Такой прогноз сделали для «Известий» аналитики на фоне падения роуминговых доходов компаний.
Известия17:01
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REGNUM

В России спрогнозировали рост тарифов на сотовую связь

REGNUM18:11
Телеканал 360°

Тарифы на сотовую связь в России вырастут в цене

Телеканал 360°21:42
News.ru

Аналитики сообщили, что из-за закрытых границ сотовая связь подорожает

News.ru19:53
Российская газета

Аналитики спрогнозировали подорожание сотовой связи в России

Российская газета02:25
URA.Ru

С осени в России подорожает сотовая связь

URA.Ru17:46
РЕН ТВ

Сотовые операторы компенсируют потери от роуминга ростом цен

РЕН ТВ17:18
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Известия17:28

Оппозиция Белоруссии отрицает планы вывода страны из союза с Россией

Несколько часов назад Александр Лукашенко заявил, что программа оппозиции на период до 2030 года предусматривает выход Белоруссии из Союзного государства с Россией и ОДКБ, закрытие на территории страны российских военных баз, а также вступление в перспективе в ЕС и НАТО.
Коммерсантъ11:45
11

Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
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