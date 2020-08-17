Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.