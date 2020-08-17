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Известия
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Как писали «Известия», в пиковый отпускной сезон операторы могут недополучить 10–16 млрд рублей в связи с закрытием границ. Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова.В источнике
С чего всё началось
Известия

Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание

Сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. Такой прогноз сделали для «Известий» аналитики на фоне падения роуминговых доходов компаний.
Известия17:01
Подробнее о событии
Телеканал 360°

Тарифы на сотовую связь в России вырастут в цене

Телеканал 360°21:42
News.ru

Аналитики сообщили, что из-за закрытых границ сотовая связь подорожает

News.ru19:53
REGNUM

В России спрогнозировали рост тарифов на сотовую связь

REGNUM18:11
ФАН

В России может подорожать сотовая связь

ФАН19:11
URA.Ru

С осени в России подорожает сотовая связь

URA.Ru17:46
РЕН ТВ

Сотовые операторы компенсируют потери от роуминга ростом цен

РЕН ТВ17:18
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Известия17:28

Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет

Первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский заявил, что принятие решения по августовским выплатам на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения ряда инстанций, в том числе социального блока правительства.
Совфед указал условие новых выплат на детей до 16 лет
Газета.Ru21:14
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Сюткин показал первое фото новорожденного сына Лео

На снимке Сюткин вместе с супругой и новорожденным малышом позируют дома в праздничной обстановке: повсюду воздушные шары, игрушки, на заднем плане из золотых шаров составлена надпись — Leo.
Политическая Экспертизавчера в 10:07
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Мишустин пообещал продлить стимулирующие выплаты медикам

Дополнительные выплаты медикам, которые борются с коронавирусом, будут продолжены в том или ином виде, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 17 августа, во время поездки в Магадан.
Известиявчера в 23:33
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Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъвчера в 18:13
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Казахстан заходит на второй круг

Власти вновь ослабляют режим карантина Государственная комиссия под руководством премьер-министра Казахстана Аскара Мамина приняла решение о смягчении с понедельника, 17 августа, жестких карантинных мер, действовавших в стране с 5 июля.
Коммерсантъвчера в 15:59

Природа и происхождение первого пришельца из другой Солнечной системы стали более загадочными

Природа и происхождение Оумуамуа, первого пришельца из другой солнечной системы, стали более загадочными после того, как ученые заявили, что исключили основное объяснение, сообщает The Independent.
BFM.ru22:26

Кургинян: Лукашенко уже почти проиграл, спасти его может только одно

Президента Белоруссии Александра Лукашенко сегодня может спасти только соединение со своей базой поддержки в народе, 17 августа заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян в эфире авторской передачи SolovievLive Владимира Соловьева.
ИА Красная Веснавчера в 16:34
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Израиль нанес удар по объектам ХАМАС в ответ на атаки из сектора Газа

Израильские военные нанесли удар по наблюдательным пунктам радикального движения ХАМАС в секторе Газа в ответ на запуск воздушных шаров со взрывчаткой и провокационные действия палестинцев.
РБКвчера в 22:36
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