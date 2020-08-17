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Известия
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем услуги связи с начала года подорожали на 3,5%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание

Сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. Такой прогноз сделали для «Известий» аналитики на фоне падения роуминговых доходов компаний.
Известия17:01
Подробнее о событии
Аргументы и Факты

Сотовая связь может подорожать на фоне открытия границ — Известия

Аргументы и Факты23:05
Телеканал 360°

Тарифы на сотовую связь в России вырастут в цене

Телеканал 360°21:42
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Известия17:28
REGNUM

В России спрогнозировали рост тарифов на сотовую связь

REGNUM18:11
URA.Ru

С осени в России подорожает сотовая связь

URA.Ru17:46
РЕН ТВ

Сотовые операторы компенсируют потери от роуминга ростом цен

РЕН ТВ17:18
News.ru

Аналитики сообщили, что из-за закрытых границ сотовая связь подорожает

News.ru19:53

В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
Газета.Ru00:14

В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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В Нью-Йорке задержали кидавшего камни в генконсульство России

Ранее ИА REGNUM сообщало, что почти всю прошлую неделю неизвестный мужчина приходил к зданию генконсульства России в Нью-Йорке, кидая камни в автомобили диппредставительства и угрожая убийством его сотрудникам.
REGNUM23:07
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Петербуржца ударили ножом за замечание в адрес приезжих из Дагестана

Санкт-Петербург, 18 августа 2020, 09:02 — REGNUM Молодой петербуржец получил удар ножом в ногу после того, как сделал замечание двум пьяным приезжим из Дагестана, грубо пристававшим к прохожим на Дворцовой набережной.
REGNUM02:02
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Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

"В Центральную избирательную комиссию заявителями не предоставлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно", - уточнили в ведомстве, добавив, что доводы заявителей, требующих пересчет голосов, "носят по существу предположительный характер".
Газета.Ru01:24
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Американские конгрессмены осудили предложение России помочь Белоруссии

Председатель комитета по иностранным делам палаты представителей США Элиот Энгел и лидер республиканцев в комитете Майкл Маккол выступили с осуждением того, что Россия, по их мнению, готова оказать Белоруссии "военную помощь" в связи с проходящими в этой стране протестами.
РИА Новости21:25
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Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ruвчера в 10:19
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Арбитры матча «Спартака» с «Сочи» отстранены от судейства

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев заявил, что рефери Василий Казарцев и Алексей Еськов, работавшие на скандальном матче первого тура Премьер-лиги между "Спартаком" и "Сочи" (2:2), отстранены от судейства.
Российская газетавчера в 12:20