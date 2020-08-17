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Известия
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем услуги связи с начала года подорожали на 3,5%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание

Сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. Такой прогноз сделали для «Известий» аналитики на фоне падения роуминговых доходов компаний.
Известия17:01
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Аргументы и Факты

Сотовая связь может подорожать на фоне открытия границ — Известия

Аргументы и Факты23:05
Телеканал 360°

Тарифы на сотовую связь в России вырастут в цене

Телеканал 360°21:42
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Известия17:28
REGNUM

В России спрогнозировали рост тарифов на сотовую связь

REGNUM18:11
URA.Ru

С осени в России подорожает сотовая связь

URA.Ru17:46
РЕН ТВ

Сотовые операторы компенсируют потери от роуминга ростом цен

РЕН ТВ17:18
News.ru

Аналитики сообщили, что из-за закрытых границ сотовая связь подорожает

News.ru19:53

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Украина отозвала посла в Белоруссии

Украинский посол в Белоруссии Игорь Кизим отозван на родину для консультаций в связи с событиями последних дней, сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
BFM.ruвчера в 10:19
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Зарубежная недвижимость остается без движения

Парламентарии не спешат избавляться от домов и квартир за границей Согласно опубликованным декларациям о доходах депутатов Госдумы и членов Совета федерации, у почти трех десятков парламентариев и членов их семей есть собственность за границей.
Коммерсантъвчера в 18:13
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В России предложили закрыть кальянные до конца 2020 года

Член Общественной палаты Султан Хамзаев направил обращение на имя главы Минздрава России Михаила Мурашко, в котором предлагает закрыть кальянные заведения до конца текущего года, чтобы минимизировать риск распространения коронавирусной инфекции, передает RT.
Газета.Ru00:14

США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман выразили уверенность в том, что Иран сразу же после снятия эмбарго бросится покупать вооружение и авиацию у Китая и РФ.
Discover2416 августа в 04:34
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Первые жертвы коронавируса могли появиться еще в 2012 году

Первые жертвы коронавируса могли появиться еще в 2012 году Коронавирус появился в 2012 году: восемь лет назад китайские горняки заболели атипичной пневмонией после контакта с пометом летучих мышей.
Экспресс газетавчера в 04:31
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В российских автосалонах почти закончились машины на продажу

Стоит еще отметить, что по данным издания РИА Новости со ссылкой на опрошенных авторитейлеров, еще одной причиной возникнувшего дефицита является послекарантинный всплеск спроса, который в июле вырос на 7% в годовом выражении.
Про Кроссоверы00:47
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