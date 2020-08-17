В России спрогнозировали рост тарифов на сотовую связь
Москва, 18 августа 2020, 01:11 — REGNUM Тарифы на сотовую связь в России могут вырасти в связи с ограничениями, действовавшими в период объявленной из-за коронавируса эпидемии.В источнике
С чего всё началось
Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание
Сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. Такой прогноз сделали для «Известий» аналитики на фоне падения роуминговых доходов компаний.
Известия17:01
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