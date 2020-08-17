Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ
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Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем услуги связи с начала года подорожали на 3,5%.В источнике
С чего всё началось
Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание
Сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. Такой прогноз сделали для «Известий» аналитики на фоне падения роуминговых доходов компаний.
Известия17:01
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