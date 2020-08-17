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Известия
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем услуги связи с начала года подорожали на 3,5%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание

Сотовые операторы начнут стимулировать клиентов к переходу на более дорогие тарифы. Такой прогноз сделали для «Известий» аналитики на фоне падения роуминговых доходов компаний.
Известия17:01
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Аргументы и Факты

Сотовая связь может подорожать на фоне открытия границ — Известия

Аргументы и Факты23:05
Телеканал 360°

Тарифы на сотовую связь в России вырастут в цене

Телеканал 360°21:42
РЕН ТВ

Сотовые операторы компенсируют потери от роуминга ростом цен

РЕН ТВ17:18
REGNUM

В России спрогнозировали рост тарифов на сотовую связь

REGNUM18:11
URA.Ru

С осени в России подорожает сотовая связь

URA.Ru17:46
News.ru

Аналитики сообщили, что из-за закрытых границ сотовая связь подорожает

News.ru19:53
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Известия17:28

Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

"В Центральную избирательную комиссию заявителями не предоставлено данных, свидетельствующих о том, что участковыми комиссиями результаты выборов установлены неправильно", - уточнили в ведомстве, добавив, что доводы заявителей, требующих пересчет голосов, "носят по существу предположительный характер".
Газета.Ru01:24
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Хабиров обещал не преследовать экоактивистов, защищающих Куштау

Уфа, 17 августа 2020, 23:40 — REGNUM Глава Башкирии Радий Хабиров на встрече с экоактивистами, защищающими гору-шихан Куштау, пообещал, что никто не будет преследовать активистов, выступающих против разработки этой горы «Башкирской содовой компанией».
REGNUMвчера в 16:40
123

Банки намерены сократить кэшбэк из-за ограничений эквайринга

Если для предприятий малого и среднего бизнеса комиссию за прием платежей удержат 1%, то банкам придется сократить кэшбэки с покупок в малых торговых точках, кроме того, в таком случае обслуживанием платежных терминалов займутся компании.
Газета.Ru01:19
12

В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей

Регионы с наибольшей долей жителей с иммунитетом к коронавирусу: Москва (занимает первое место по числу заражений); Московская область (второе место); Санкт-Петербург (третье место); Тюменская область (34-е место); Ленинградская область (45-е место); Татарстан (48-е место); Астраханская область (52-е место).
Коммерсантъ00:29
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Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»

Как ранее сообщалось, в частности, в школах в новом учебном году будет усилен дезинфекционный режим, а перед входом будет организован "утренний фильтр": у всех входящих в здание проверят температуру и наличие симптомов простудного заболевания.
Интерфаксвчера в 08:58
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В Омской области от коронавируса умерли ещё четыре человека

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за прошедшие сутки в Омской области зарегистрировано 94 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, общее количество заболевших составляет 8684 человека.
НГС5500:59
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Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ

17 августа Верховный суд РФ признал экстремистской организацией «международное общественное движение «Арестантское уголовное единство» (АУЕ, известное также как «Арестантский уклад един», А.У.Е.)» и запретил его деятельность на территории страны.
RT на русскомвчера в 11:45
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В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет

Решение о возможных августовских выплатах на детей до 16 лет будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, включая социальный блок правительства, заявил первый замглавы социального комитета Совфеда Валерий Рязанский.
РИА Новости18:39
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Счетная палата выявила в СФУ неконкурентные закупки на 4,4 млрд рублей

Общая стоимость заключенных по результатам проверенных Счетной палатой закупок составила 8,75 млрд рублей, а экономия средств, осуществленная университетом, составила 4,6%. Кроме того, Счетная палата выявила и другие нарушения.
ТАСС17:26
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