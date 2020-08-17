Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ
Смотрите также
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
В направлении Белоруссии двигается колонна машин Росгвардии
Под Волгоградом спасатели тушат крупный степной пожар
Европарламент заявил о непризнании Лукашенко президентом
Ефремов прибыл в Пресненский суд
Лукашенко допустил передачу власти после изменения Конституции
Поддержавший протестующих посол Белоруссии в Словакии подал в отставку
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Мишустин призвал провести генеральную уборку на Дальнем Востоке
Белорусский рабочий показал Соловьеву гениталии в прямом эфире
«Могу убить»: Кудрявцева честно рассказала о тяготах семейной жизни
Лукашенко заявил о возможном превращении Белоруссии в кордон против РФ
В новом учебном году учителей российских школ обяжут носить маски
Дочь Легкоступовой рассказала, как мать объяснила полученные травмы
Германия опровергла информацию о звонке Меркель Лукашенко
Глава Минэнерго РФ Александр Новак заразился коронавирусом
В Совфеде назвали условие новых выплат на детей до 16 лет
В семи регионах России иммунитет к коронавирусу есть у 20% жителей
Лукашенко заявил, что предлагал оппозиции пересчет голосов
Верховный суд запретил в России деятельность движения АУЕ
Трамп назвал Владимира Путина «шахматистом мирового класса»
Илон Маск поднялся на четвертую строчку в списке богатейших людей мира
Ефремов прибыл в Пресненский суд
В Нью-Йорке мужчина угрожал дипломатам генконсульства России
В Белоруссии оппозиция представила состав координационного совета
В российских автосалонах почти закончились машины на продажу
Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем услуги связи с начала года подорожали на 3,5%.В источнике
С чего всё началось
Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание
Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. Цены на связь в заграничных поездках могут в дальнейшем вырасти на 15%, считает Леонид Делицын.
Известия17:01
Подробнее о событии