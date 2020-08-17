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Известия
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. По данным Федеральной антимонопольной службы, в среднем услуги связи с начала года подорожали на 3,5%.В источнике
С чего всё началось
Известия

Граждане потребляющие: тарифы на сотовую связь ждет пакетное подорожание

Выпадающие от возможного сокращения роуминга доходы частично компенсируются ростом потребления услуг связи внутри России, отметила представитель Danycom Елена Плеханова. Цены на связь в заграничных поездках могут в дальнейшем вырасти на 15%, считает Леонид Делицын.
Известия17:01
Подробнее о событии
Российская газета

Аналитики спрогнозировали подорожание сотовой связи в России

Российская газета02:25
Известия

Сотовая связь в России может подорожать на фоне открытия границ

Известия17:28
News.ru

Аналитики сообщили, что из-за закрытых границ сотовая связь подорожает

News.ru19:53
REGNUM

В России спрогнозировали рост тарифов на сотовую связь

REGNUM18:11
URA.Ru

С осени в России подорожает сотовая связь

URA.Ru17:46
РЕН ТВ

Сотовые операторы компенсируют потери от роуминга ростом цен

РЕН ТВ17:18
Телеканал 360°

Тарифы на сотовую связь в России вырастут в цене

Телеканал 360°21:42

США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго

Аналитики Фонда, созданного специально для защиты демократий, Шейн Прейсуотер и Брэдли Боуман выразили уверенность в том, что Иран сразу же после снятия эмбарго бросится покупать вооружение и авиацию у Китая и РФ.
США опасаются продажи С-400 в Иран после снятия оружейного эмбарго
Discover2416 августа в 04:34
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В Совфеде назвали условия новых выплат на детей до 16 лет

Принятие правительством решения о возможных выплатах на детей до 16 лет в августе 2020 года будет зависеть от соглашения целого ряда инстанций, заявил во вторник, 18 августа, первый заместитель председателя социального комитета Совета Федерации Валерий Рязанский в интервью Nation News.
Известия06:43
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«Роснефть» попросила приоритетный доступ заправок к трубе «Газпрома»

Нефтяная компания «Роснефть» пожаловалась в правительство на препятствия в развитии сети газовых заправок, главным из них в компании назвали отсутствие приоритетного доступа к газотранспортной системе «Газпрома», пишет газета «Коммерсантъ».
РБК03:41
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Школам рекомендовали быть готовыми вернуться к дистанционному обучению

Школы должны предусмотреть возможность перехода на дистанционное обучение в случае ухудшения эпидемической обстановки, говорится подписанном представителями Роспотребнадзора и Минпросвещения документе «Об организации работы общеобразовательных организаций».
Взгляд.рувчера в 09:09
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Конгресс США осудил готовность России оказать военную помощь Лукашенко

Американские конгрессмены осудили готовность Москвы на фоне продолжающихся мирных протестов в Белоруссии оказать военную помощь Александру Лукашенко, которого ЦИК страны назвал победителем президентских выборов.
Znak.com01:05
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Лукашенко сообщил, что предлагал оппозиции пересчет голосов

В свою очередь соратница кандидата от оппозиции на президентских выборах Светланы Тихановской Мария Колесникова сообщила, что им ничего не известно о предложении главы государства о пересчете голосов.
Инфорос02:08
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