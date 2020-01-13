Общество
РИА НовостиСотовые операторы начали повышать стоимость тарифов на связь
По оценке аналитического агентства Content Review, операторы в наступившем году неизбежно станут повышать свои тарифы, это вызвано, среди прочего, расходами на реализацию требований "пакета Яровой" и закона об устойчивом рунете.
Читать в источнике
Оценить371
с чего всё началось
Сотовый оператор "Мегафон" повысит стоимость архивных тарифов с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") - с 16 января, соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.РИА Новости21:11
Подробнее о событии
Показать все источники
Сотовые операторы сообщили о повышении стоимости тарифов на связь
Общественное телевидение России21:33
Автоматически обработано 7038 источников, обновлено в 22:26, Ашберн
Политика
Сергея Лаврова объявили министром нон грата
Как в Тбилиси готовятся встречать главу российской дипломатии Визит главы МИД РФ Сергея Лаврова в Грузию еще не подтвержден, а уже вызвал волну возмущения в рядах грузинской общественности.
Армия и оружие
Трамп заявил, что Иран готовил атаки на четыре посольства США
У Ирана были запланированы нападения на четыре американских посольства к моменту операции Вашингтона по ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, заявил президент США Дональд Трамп в интервью Fox News.
Политика
США предложили КНДР возобновить переговоры в Стокгольме
Соединенные Штаты обратились к Северной Корее с предложением возобновить переговоры, которые были остановлены в октябре, заявил советник по нацбезопасности президента США Роберт О'Брайен.
Общество
В России изменят систему оплаты труда учителей
Министерство просвещения России готовит поправки в Трудовой кодекс, которые поменяют структуру оплаты труда школьных учителей.
Общество
«Касперский» зафиксировал всплеск атак русских хакеров на банки в Африке
В 2020 году «Лаборатория Касперского» зафиксировала «волну целевых атак на крупные банки нескольких стран Тропической Африки», сообщили РБК в пресс-службе компании.
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Происшествия
Известная модель выпала из окна в центре Москвы
В центре Москвы из окна выпала модель и актриса Ксения Пунтус. Пострадавшую экстренно госпитализировали и прооперировали.
Происшествия
Superjet, вылетевший в Ставрополь, экстренно вернулся в Шереметьево
Решение вернуться в московский аэропорт Шереметьево принял экипаж самолета Sukhoi SuperJet 100, выполнявшего рейс Москва — Ставрополь, передает 13 января ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
Происшествия
В Ростове-на-Дону без вести пропали двое детей
В Ростове-на-Дону полицейские ищут детей, которые пропали во время прогулки, сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД РФ по региону.
Общество
FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault
Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Кино
Фильм «1917» возглавил американский прокат
В американском прокате сменился лидер.
Биатлон
Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе
Французский биатлонист Мартен Фуркад выиграл гонку с общего старта на четвёртом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе.
Хоккей
«Рейнджерс» выставит Георгиева на трансфер
«Нью-Йорк Рейнджерс» выставит на трансфер голкипера Александра Георгиева.
Наука
Подтвердились всплески плазмы возле скоплений галактик
Астрофизики из Института Макса Планка зафиксировали движение плазмы возле скопления галактик — Персея и Комы.
Общество
Елизавета II созвала совещание после решения принца Гарри
Королева Великобритании Елизавета II созвала совещание на 13 января, на нём будет обсуждаться решение принца Гарри и его супруги Меган Маркл отказаться от королевских привилегий.
Футбол
«Реал» обыграл в серии пенальти «Атлетико» в финале Суперкубка Испании
Мадридский "Реал" стал обладателем Суперкубка Испании. В финальном матче турнира "королевский клуб" одолел в серии пенальти "Атлетико".
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Музыка
Юный пятничанин выступил на сцене московской Гнесинской школы
Кино
Фильм «Дылда» Балагова получил приз на кинофестивале США
Общество
Министр просвещения рассказала о новшествах в школьных аттестатах
По словам Васильевой, сегодня многие школы оценивают способности ребенка по этим предметам именно зачетами и незачетами, но при получении аттестата следует выставлять оценку по пятибалльной системе.
Происшествия
Женщину с ребенком сбил таксист на переходе во Владивостоке
Таксист 12 января сбил женщину с ребенком, которые в этот момент направлялись через переход во Владивостоке.
Авто
Какие новинки подготовит АвтоВАЗ в 2020 году
В 2019 году «АвтоВАЗ» регулярно радовал новинками – в линейке LADA появились спорт-седан Vesta Sport, кросс-универсал Granta Cross, «драйверская» Granta Drive Active, а также XRay Cross и Vesta с вариатором.
Происшествия
СК нашел доказательства коррупционного происхождения денег Захарченко
Следственные органы имеют подтверждение того, что 8 млрд руб, обнаруженные в квартире осужденного экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, были получены коррупционным путем.
Хоккей
«Питтсбург» по буллитам одолел «Аризону», Малкин набрал 2 очка
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Аризону Койотис» в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3 Б. Победный буллит реализовал Теодор Блюгерс.
Экономика
Чиновники обсудят повышение выплат пособий по безработице
На сегодняшний день нижняя планка пособия по безработице составляет 1,5 тыс. рублей, а прожиточный минимум составляет около 12 тыс.