Общество

Газета.RuГазета.RuВ России повысится стоимость тарифов у сотовых операторов

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов "Мегафон" и "Вымпелком" ("Билайн") повысится, передает РИА "Новости". Так, для пользователей "Мегафона" стоимость вырастет с 13 января, "Вымпелкома" — с 16 января.
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с чего всё началось

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

Сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января. Соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.
РИА Новости12 января в 21:11

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Tele2 скорректировал стоимость около 15% архивных тарифных планов

ПРАЙМвчера в 11:24

Вот и поговорили

Российская газетавчера в 10:50

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

РИА Новости12 января в 21:11

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

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Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

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Сотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь

РБК12 января в 21:19

«Оператору поддерживать весь этот пестрый зоопарк невыгодно». Аналитик — о повышении стоимости тарифов

Телеканал 360°вчера в 07:30
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«Вашингтон» обыграл «Каролину» благодаря дублю Овечкина

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Экс-депутат Рады учинил перепалку в прямом эфире из-за слов о Москве

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Военные из ЧВК «Вагнера», как утверждают в армии Правительства национального согласия Ливии, начали покидать линию фронта в Триполи, сообщают местные СМИ.
Взгляд.ру вчера в 12:23
Политика

Украина допустила созыв Совбеза ООН из-за крушения самолета

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Незаконные вооруженные формирования продолжают обстреливать населенный пункт Захра на окраине крупнейшего города в Сирии - Алеппо.
РИА Новости 12 января в 21:03
Спорт

Мужская сборная России по гандболу пропустит третью Олимпиаду подряд

Право сыграть на Олимпиаде в Пекине получает победитель чемпионата континента, а еще две сборные, лучшие из тех, кто ранее не квалифицировался на Игры, получат возможность выступить в квалификационных соревнованиях.
ProstoProSport вчера в 22:55
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В результате столкновения семи автомобилей на мосту в Кемерове пострадали четыре человека, сообщил начальник отдела пропаганды управления ГИБДД ГУ МВД по Кемеровской области Андрей Ляльков.
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Происшествия

В Перми экстренно сел самолёт, который летел из Красноярска в Москву

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АиФ Пермь вчера в 23:51
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В Иркутской области возбудили дело на «вора в законе» из Татарстана

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Отказ Польши пригласить Путина в Освенцим связали с местью

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Американская газета The New York Times сообщает, что российские хакеры атаковали украинскую газовую компанию Burisma.
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Сегодня в центре Чебоксар открылась новая многопрофильная поликлиника

В Чебоксар открылась новая многопрофильная поликлиника.
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Общество

В Омске матери вернули стоявшего на гречке ребёнка

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Варшава решила не отмечать юбилей освобождения от фашистов

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Ученые сфотографировали редкий феномен свечения глаз человека

Исследователи сфотографировали редкое явление свечения глаз людей.
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Хакан Шюкюр: Эрдоган забрал у меня все, теперь я таксист в США

По рассказу Шюкюра немецкому изданию Welt am Sonntag, он бежал в Сан-Франциско, где открыл кафе.
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Елизавета II поддержала решение принца Гарри сложить полномочия

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RT на русском вчера в 13:14
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Садальский пошутил про выпавшую из окна модель

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Двое взрослых и ребенок ранены в столкновении такси в центре Саратова

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Издание Chevrolet Camaro Heritage Edition достанется только японцам

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Драйв вчера в 11:05
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Определены сроки производства российского стелс-бомбардировщика

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Защитник «Динамо» Иван Ордец в интервью «СЭ» рассказал о периоде, когда команда опустилась в зону вылета.
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