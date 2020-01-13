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с чего всё началось

Стоимость архивных тарифов у сотовых операторов «Мегафон» и «ВымпелКом» («Билайн») подорожает.

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