На этой неделе сотовые операторы «Мегафон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») повысят стоимость тарифов для некоторых абонентов. Соответствующие сообщения начали поступать клиентам этих компаний в конце декабря, передает «РИА Новости».

Происшествия На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре.

Футбол «Реал» выиграл Суперкубок Испании "Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.

Общество В Японии на АЭС произошла внештатная ситуация В Японии на АЭС «Иката» произошла внештатная ситуация, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на компанию Shikoku Electric Power Company.

Кино В сеть вышел финальный трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби За месяц до премьеры студия Warner Bros. обнародовала финальный трейлер кинокомикса с Марго Робби «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», наглядно демонстрирующий ранее скрытый экшн-потенциал картины и каноническую маску готэмского мафиози Романа Сиониса, в исполнении Юэна МакГрегора.

Гаджеты Huawei впервые рассказала о продажах гибкого смартфона Mate X Учитывая, что запуск Huawei Mate X состоялся 15 ноября прошлого года, можно предположить, что общее количество проданных Huawei Mate X приближается к отметке 200 тыс. смартфонов.

Происшествия Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.

Кино Режиссер «Венома» может экранизировать игру Uncharted Шутка ли, недавно проект покинул Трэвис Найт, создатель фантастической картины «Бамблби», он был шестым по счету режиссером, который решил не заниматься экранизацией компьютерной игры.

Политика В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.

Авто Какие новинки подготовил АвтоВАЗ на 2020 год В конце первого квартала 2020 года АвтоВАЗ планирует начать выпуск «заряженного» универсала Lada Vesta SW Sport.

Общество FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.

Хоккей Илья Ковальчук забил первый гол за «Монреаль» Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.