Экономика
РБКСотовые операторы объяснили повышение стоимости тарифов на связь
На этой неделе сотовые операторы «Мегафон» и «ВымпелКом» (работает под брендом «Билайн») повысят стоимость тарифов для некоторых абонентов. Соответствующие сообщения начали поступать клиентам этих компаний в конце декабря, передает «РИА Новости».
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Футбол
Агуэро установил рекорд по числу хет-триков в АПЛ
Нападающий сборной Аргентины и "Манчестер Сити" Серхио Агуэро установил рекорд по числу хет-триков в Английской премьер-лиге (АПЛ).
Происшествия
На Дальнем Востоке снова «заминировали» образовательные учреждения
Прошлый раз в школы и вузы на Дальнем Востоке анонимные сообщения о взрывных устройствах поступали в декабре.
Футбол
«Реал» выиграл Суперкубок Испании
"Реал" выиграл 4:1 и в 11 раз завоевал Суперкубок Испании, розыгрыш которого впервые проходил в Саудовской Аравии.
Хоккей
«Рейнджерс» выставит Георгиева на трансфер
«Нью-Йорк Рейнджерс» выставит на трансфер голкипера Александра Георгиева.
Авто
Бюджетный кроссовер Volkswagen Jetta VS7 появился в продаже
Трехрядный кроссовер предлагается по цене от 93 тысяч юаней или чуть более 800 тысяч рублей.
Общество
В Японии на АЭС произошла внештатная ситуация
В Японии на АЭС «Иката» произошла внештатная ситуация, сообщает агентство Kyodo со ссылкой на компанию Shikoku Electric Power Company.
Кино
В сеть вышел финальный трейлер «Хищных птиц» с Марго Робби
За месяц до премьеры студия Warner Bros. обнародовала финальный трейлер кинокомикса с Марго Робби «Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн», наглядно демонстрирующий ранее скрытый экшн-потенциал картины и каноническую маску готэмского мафиози Романа Сиониса, в исполнении Юэна МакГрегора.
Игры
При выходе Xbox Series X для приставки не появится эксклюзивных игр
Киберспорт
DkPhobos: «Команда Энви сделала Gambit 3-4 подарка»
Казалось, что команда Pandas была сильнее все-таки по драфту.
Экономика
В ЦБ рассказали об особенностях новой схемы пенсионных выплат
В рамках Гарантированного пенсионного плана (ГПП) граждане смогут выбрать — получить все накопления сразу, заплатив подоходный налог, либо приобрести пожизненный пенсионный план.
Гаджеты
Huawei впервые рассказала о продажах гибкого смартфона Mate X
Учитывая, что запуск Huawei Mate X состоялся 15 ноября прошлого года, можно предположить, что общее количество проданных Huawei Mate X приближается к отметке 200 тыс. смартфонов.
Происшествия
Вылетевший в Ставрополь SSJ-100 вынужденно вернулся в Шереметьево
Самолет SSJ-100, вылетевший из Шереметьево в Ставрополь, был вынужден вернуться из-за возможных проблем с двигателем.
Происшествия
Врач объяснил падение модели Ксении Пунтус из окна
Ортопед-травматолог Константин Терновой в беседе с "Пятым каналом" прокомментировал инцидент с падением модели Ксении Пунтус из окна дома в центре Москвы.
Шоу-бизнес
Ксения Корнева рассказала о работе в «Уральских пельменях»
Относительно недавно стало известно, что между участниками популярного юмористического шоу «Уральские пельмени», созданного на основе бывшей одноименной команды КВН, прошла трещина.
Кино
Режиссер «Венома» может экранизировать игру Uncharted
Шутка ли, недавно проект покинул Трэвис Найт, создатель фантастической картины «Бамблби», он был шестым по счету режиссером, который решил не заниматься экранизацией компьютерной игры.
Политика
В Москву прибыл ливийский маршал Хафтар
Глава Ливийской национальной армии (ЛНА) маршал Халифа Хафтар прибыл в Москву, где могут состояться его переговоры с премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файезом Сарраджем.
Армия и оружие
Раскрыты планы атаки на российский военный корабль у берегов Ирана
Авто
Какие новинки подготовил АвтоВАЗ на 2020 год
В конце первого квартала 2020 года АвтоВАЗ планирует начать выпуск «заряженного» универсала Lada Vesta SW Sport.
Общество
FT: Nissan ускорил разработку плана по выходу из альянса с Renault
Автопроизводитель Nissan ускорил разработку плана по возможному выходу из альянса с Renault на фоне скандала с экс-главой альянса Renault - Nissan - Mitsubishi Карлосом Гоном, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники в руководстве компании.
Общество
В Омске травматолог отказался принимать людей с переломами
В Омске дежурный травматолог Евгений Батушенко отказался принимать пациентов, пока в очереди его ждали пациенты с переломами.
Общество
Старый Новый год в России в 2020 году отмечается с 13 на 14 января
Берберский солнечный календарь схож с юлианским, поэтому Старый Новый год, приходящийся на 11 января, отмечают в Марокко, Тунисе, Алжире.
Автоспорт
Команда «Камаз-мастер» заняла весь пьедестал на этапе ралли «Дакар»
Седьмой этап ралли-рейда "Дакар" завершился триумфом для российской команды "Камаз-мастер": три экипажа команды заняли первые три места по итогам этапа, сообщает ТАСС.
Авто
При заправке некоторые водители совершают пять ошибок
Автомобилисты путают дизельный и бензиновый краны.
Хоккей
Илья Ковальчук забил первый гол за «Монреаль»
Гол в ворота «Оттавы», ставший для Ковальчука первым в новой команде, позволил «Монреалю» впервые за 8 поединков одержать победу – 2:1 в овертайме.
Шоу-бизнес
Телеведущая Екатерина Андреева похвасталась фигурой в купальнике
Известная телеведущая Екатерина Андреева поделилась смелым снимком в купальнике.
Кино
Джуд Лоу рассказал о прогулке в трусах для сериала «Новый Папа»
Футбол
Футболисты иркутского клуба «Зенит» уже полгода не получают зарплату
Каждый год клуб предоставляет смету, затем правительство области заключает социально-партнёрское соглашение и деньги футболистам поступают в полном объёме, пояснил министр спорта региона Илья Резник.
Происшествия