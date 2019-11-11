Экономика

Наша версияНаша версияСотовые операторы опровергли информацию о возможном повышении тарифов

Крупнейшие в России сотовые операторы опровергли информацию о возможном повышении тарифов на предоставляемые ими услуги связи в следующем году. Соответствующим образом прокомментировали ранее появившиеся в прессе сведения ряд опрошенных РИА Новости представителей компаний.
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с чего всё началось

Тариф высокого полета: сотовая связь подорожает в 2020 году

Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.
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Сотовые операторы ответили на прогнозы о повышении тарифов на связь

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