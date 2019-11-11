Экономика
Наша версияСотовые операторы опровергли информацию о возможном повышении тарифов
Крупнейшие в России сотовые операторы опровергли информацию о возможном повышении тарифов на предоставляемые ими услуги связи в следующем году. Соответствующим образом прокомментировали ранее появившиеся в прессе сведения ряд опрошенных РИА Новости представителей компаний.
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с чего всё началось
Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.Известиявчера в 16:01
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Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Происшествия
Историк Соколов назвал причины убийства аспирантки
Происшествия
Прорыв паропровода произошел на заводе «Балтика» в Петербурге
Взрыв произошел на территории пивоваренного завода «Балтика» в Санкт-Петербурге.
Армия и оружие
На Украине отменят призыв в армию
Министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что правительство движется к замене призывной армии на профессиональную.
Экономика
«Норникель» может выплатить дивиденды за 9 месяцев в размере 604,09 рубля на акцию
Совет директоров ГМК "Норникель" рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по результатам 9 месяцев 2019 года в размере 604,09 руб. на одну обыкновенную акцию (около $9,48 по курсу ЦБ РФ на 11.11.2019).
Армия и оружие
Российские журналисты не попадали под обстрел в Донбассе
В пресс-службе ВГТРК заявили, что съемочная команда телеканала "Россия 24" не попала под обстрел в ДНР. Об этом сообщает РИА "Новости".
Общество
Четырёхдневка обрушит зарплаты россиян
Если в России введут четырёхдневную рабочую неделю, то придётся снижать зарплаты сотрудникам, считает 61% работодателей, опрошенных сервисом «Работа.ру».
Происшествия
Женщина с двумя детьми выпала из окна в Москве
Женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа в Бабушкинском районе Москвы. Об этом в понедельник, 11 ноября, сообщает издание Baza.
Общество
Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
Технологии
МегаФон запустил продажи на AliExpress
Политика
Ляшко сообщил о решении Украины прекратить закупки электроэнергии у РФ
Лидер украинской Радикальной партии заявил, что киевские власти решили отказаться от закупок электроэнергии у России.
Политика
Премьер Польши раскритиковал ЕС за поддержку «Северного потока — 2»
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий обвинил страны Евросоюза в поддержке строительства газопровода "Северный поток — 2".
Энергетика
Росстат сообщил о росте цен на дизельное топливо
Средние розничные цены на дизельное топливо в России в период с 28 октября по 5 ноября увеличились на 37 копеек, до 46,83 рубля за литр.
Происшествия
Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о вымогательстве
Тверской суд Москвы заочно взял под стражу журналиста агентства «Росбалт» Александра Шварева, которому вменяются вымогательство (ст. 163 УК) у бизнесмена Кенеса Ракишева и клевета (ст. 128.1) на миллиардера Алишера Усманова.
Армия и оружие
Винтовку на замену СВД запустят в серию в ближайшие два года
Снайперская винтовка Чукавина (СВЧ) на замену снайперской винтовке Драгунова (СВД) пойдет в серию в ближайшие два года, сообщил 11 ноября в интервью «РИА Новости» главный конструктор концерна «Калашников» Сергей Уржумцев.
Общество
При строительстве Восточного украли каждый десятый рубль
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о хищении 11 миллиардов рублей из средств, выделенных на строительство космодрома Восточный.
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Экономика
Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
Футбол
Левандовски побил рекорд Мюллера, державшийся почти 50 лет
Левандовски по итогам 11 матчей забил 16 мячей, что позволило ему превзойти рекорд Мюллера, установленный на старте сезона-1968/69.
Политика
Вопрос о продаже земли на Украине иностранцам вынесут на референдум
«Иностранцы и компании, которые имеют среди основателей иностранцев, получат право покупать украинские земли, украинские земельные участки только в случае, если на это будет дано согласие народа Украины на всеукраинском референдуме», — сказал Зеленский.
Космос
«Роскосмос» создаст Национальный центр зондирования Земли
7 ноября стало известно, что головной институт «Роскосмоса» создал центр по исследованию и освоению планет и тел Солнечной системы.
Политика
Президент Боливии Моралес подал в отставку
Президент Боливии Эво Моралес объявил 10 ноября об отставке.
Общество
Путин одобрил распространение спецрежима для самозанятых
Специальный налоговый режим для самозанятых будет распространен на всю страну. С таким предложением согласился глава государства.
Футбол
Зарплата Слуцкого в «Витессе» составляет около 1 млн евро в год
Ранее Слуцкий заявлял, что зарабатывает в "Витессе" в пять раз меньше, чем в ЦСКА.
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Политика
РБК: Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Политика
Зеленский уволил принявшего участие в драке депутата
Незадолго до увольнения Андрей Герус стал участником потасовки с экс-депутатом и лидером Радикальной партии Олегом Ляшко, который напал на представителя президента в аэропорту в Борисполе.
Общество
Худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Мероприятие прошло 10 ноября в Лос-Анджелесе.