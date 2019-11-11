Экономика
Наша версияСотовые операторы опровергли информацию о возможном повышении тарифов
Крупнейшие в России сотовые операторы опровергли информацию о возможном повышении тарифов на предоставляемые ими услуги связи в следующем году. Соответствующим образом прокомментировали ранее появившиеся в прессе сведения ряд опрошенных РИА Новости представителей компаний.
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с чего всё началось
Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.Известиявчера в 16:01
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Миллиардер Лисин заплатил крупнейший налог с прибыли офшора
Липецкая область в этом году занимает второе место после Москвы по поступлениям в консолидированный бюджет региона налога на доходы физических лиц (НДФЛ) с сумм прибыли контролируемой иностранной компании (КИК), следует из данных ФНС на 1 сентября 2019 года.
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В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа
В Москве женщина с двумя детьми выпала из окна девятого этажа многоэтажного жилого дома.
Газета.Ru 01:37
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Украина одержала новую победу над «Газпромом»
Отказ от взаимных претензий в суде является главным условием России для заключения нового контракта по транзиту газа в Евросоюз через территорию Украины, а также для прямых поставок украинским потребителям.
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Спорт
СМИ: некоторые игроки посвятили себя созданию лучшего мира в Death Stranding
Сайт Gamerant сообщает, что некоторые игроки Death Stranding решили временно игнорировать основную сюжетную линию проекта, чтобы сделать виртуальный мир лучше.
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Общество
Шейнин ответил Галкину на слова о цензуре на российском телевидении
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ТАСС вчера в 20:55
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Обвиняемый в убийстве аспирантки СПбГУ арестован на два месяца
RT на русском 09:17
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Кассано сообщил, что Роналду может грозить двухлетняя дисквалификация
Бывший игрок «Ромы» и сборной Италии Антонио Кассано отметил, что уход нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду до конца матча 12-го тура итальянской Серии А с «Миланом» (1:0) может повлечь за собой дисквалификацию футболиста.
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Жители России потребляют алкоголь неравномерно и в выходные и праздники могут выпить в среднем литр водки.
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Закупавшего бракованные бронежилеты генерала арестовали в Киеве
По версии следствия, 20 тысяч бракованных бронежилетов были куплены умышленно.
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В Кремле состоялся семинар для вице-губернаторов по внутренней политике и доверию главам регионов, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru вчера в 15:59
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Лукашенко стал любимым иностранным лидером украинцев
Президент Белорусси Александр Лукашенко стал самым любимым иностранным лидером, которому симпатизируют украинцы.
Газета.Ru 11:55
Авто
Бюджетный кросс-вэн Renault Triber пользуется высоким спросом
В конце августа в Индии стартовали продажи недорогого кросс-вэна Renault Triber.
Новые автомобили 08 ноября в 08:21
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Военный суд во Владивостоке приговорил к семи годам лишения свободы бывшего ректора Дальневосточного федерального университета Сергея Иванца, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК вчера в 19:24
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Помпео рассказал о поставках оружия Украине для «борьбы с русскими»
Госсекретарь США Майк Помпео объяснил поставки американского оружия на Украину.
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Экономика
В Башкирии рассказали о выделении средств на поддержку нацпроектов
Федеральная поддержка национальных проектов и программ в Башкирии в текущем году превысит 68 млрд рублей.
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Авто
Audi A6 и A7 получат новые моторы в России
Мощность агрегатов составит 190 лошадиных сил. При этом, в продажу поступят как бензиновые, так и дизельные модификации.
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Создателей Apple Card подозревают в гендерной дискриминации.
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Трамп рассказал о бегущих в страхе врагах США
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом в ходе выступления перед американскими военными заявил президент США Дональд Трамп.
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Семья Заворотнюк выразила недоумение заявлением Разина о ее здоровье
Семья Анастасии Заворотнюк ответила на заявление музыкального продюсера Андрея Разина о состоянии здоровья актрисы.
Газета.Ru 07:15
Армия и оружие
Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии
Общественный совет при Министерстве обороны России представит главе ведомства доклад об условиях службы российских военнослужащих в Сирии в декабре 2019 года.
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Россияне не стали отказываться от наличных денег
По данным опроса, 89 процентов россиян регулярно пользуются наличными, 98 процентов не готовы отказаться от них полностью.
Lenta.ru 02:34