Экономика
ФедералПрессСотовые операторы опровергли планы повысить цены на связь
Представители сотовых операторов опровергли появившуюся информацию о том, что в России планируется повысить цены на связь. Об этом сообщили в пресс-службе МТС, «Билайна» и Tele2. В компаниях отметили, что планов по повышению тарифов на услуги связи пока нет.
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с чего всё началось
Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.Известия10 ноября в 16:01
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Мобильные операторы «Билайн» и МТС не планируют в ближайшее время повышать цены на связь
Агентство Москвавчера в 03:22
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Общество
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РБК вчера в 16:00
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На Дальнем Востоке могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию
Для жителей Дальневосточного федерального округа могут вернуть прежний возраст выхода на пенсию в качестве меры по снижению оттока населения, заявил глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов.
RT на русском вчера в 23:46
Хоккей
«Вашингтон» уступил «Аризоне», несмотря на дубль Кузнецова
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Технологии
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Американские СМИ со ссылкой на инсайдеров и документы сообщают, что компания Google и система медобслуживания Ascension ведут совместный секретный проект по сбору и анализу медицинских данных миллионов американцев.
News.ru вчера в 18:09
Кино
Фильм «Место встречи изменить нельзя» отметил 40-летие
REGNUM вчера в 15:40
Общество
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Вести.Ru вчера в 08:55
Общество
Артемий Лебедев написал поучительное обращение к Кадырову
News.ru вчера в 04:02
Космос
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Роскосмос ввел жесткий контроль за строительством космодрома Восточный
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков со ссылкой на сводную информацию из разных ведомств пояснил, что речь идет о строительстве первой очереди космодрома, во время которого было похищено 11 миллиардов рублей, возвращено 3,5 миллиарда, по делам о хищениях осуждены 32 человека, еще пять уголовных дел расследуются.
РИА Новости вчера в 23:06
Общество
В России предложили сократить период использования шипованной резины
Специалисты государственной компании «Автодор» предложили сократить срок эксплуатации шипованных шин и ввести штрафы за несоблюдение данного условия.
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Происшествия
На автостоянке в Подмосковье сгорели более 10 машин
Пожар произошел на автостоянке в Раменском районе Подмосковья, огнем повреждено более 10 машин. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.
ТАСС вчера в 22:05
Общество
Есть риск совершить немало ошибок. Гороскоп с 11 по 17 ноября
Вторник, 12 ноября Сегодня есть риск совершить немало ошибок – звезды гороскопа склоняют к активным, но не слишком обоснованным действиям.
Катунь 24 вчера в 01:30
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Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 21:47
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Названа стоимость Lada Vesta с вариатором
Продажи Lada Vesta с вариатором начнутся до конца ноября 2019 года.
Известия вчера в 12:47
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Кристине Асмус угрожают расправой из-за секс-сцен в фильме «Текст»
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StarHit.ru вчера в 03:00
Политика
МИД осудил намёки в СМИ на причастность Москвы к смерти Ле Мезюрье
Министерство иностранных дел России отреагировало на материал газеты The Independent, в котором сообщение о гибели британского сооснователя «Белых касок» Джеймса Ле Мезюрье увязывается с разоблачительными заявлениями представителя российского МИД Марии Захаровой относительно британского разведчика.
RT на русском вчера в 13:38
Происшествия
Мужчина облил детей щелочью в детском саду в Китае
Как стало известно, нападавший срезал проволочные заграждения детского сада, проник на территорию и облил детей и воспитателей раствором каустической соды, после чего сбежал.
Газета.Ru вчера в 22:58
Футбол
Бразилия сыграет с Францией в полуфинале молодёжного ЧМ-2019
Завершились четвертьфинальные матчи молодёжного чемпионата мира — 2019 (U17), в которых сборная Италии встретилась с Бразилией, а национальная команда Франции сыграла с Испанией.
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Примечательно, что актриса не стала позировать на красной дорожке с коллегами по съемочной площадке, отказавшись от общей фотографии.
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Общество
Бывший свердловский губернатор Мишарин уходит из РЖД
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Уралинформбюро вчера в 22:12
Политика
Эво Моралес вылетел из Боливии в Мексику
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Суд в Кувейте приговорил россиянку Марию Лазареву к 15 годам тюрьмы
Напомним, весной 2018 года главу компании KGL Investment Марию Лазареву осудили на 10 лет за якобы невыполненный госконтракт по созданию портового хаба.
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Экономика
Danske Bank предлагал русским забрать деньги золотом
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Главный вопрос вселенной: на что способен квантовый компьютер Google
Ученым из Google с помощью квантового компьютера Sycamore удалось решить задачу, которую не способен выполнить даже самый мощный в мире суперкомпьютер IBM Summit.
РБК вчера в 02:42
Авто
Автомобили в России подорожали при падении спроса
«На продаже выпущенного в РФ автомобиля стоимостью 1,5 миллиона рублей производитель зарабатывает не более 3%. И хотя при дальнейшем росте цен на машины и падении доходов населения автомобиль может превратиться в предмет роскоши, повышение цен - единственная возможность для производителей удержаться на плаву в условиях недозагрузки мощностей», - объяснили журналистам эксперты авторынка.
Ридус вчера в 03:45