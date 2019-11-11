Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.

с чего всё началось

Представители сотовых операторов опровергли появившуюся информацию о том, что в России планируется повысить цены на связь. Об этом сообщили в пресс-службе МТС, «Билайна» и Tele2. В компаниях отметили, что планов по повышению тарифов на услуги связи пока нет.

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