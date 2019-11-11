Экономика
РБКСотовые операторы ответили на прогнозы о повышении тарифов на связь
РБК направил запрос в «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). До этого представитель оператора сотовой связи Tele2 рассказал «Известиям», что пока в компании нет планов повышать тарифы. Ранее «Известия» со ссылкой на аналитиков сообщили, что в 2020 году в России ожидается рост цен на сотовую связь.
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с чего всё началось
Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.Известиявчера в 16:01
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении Андрея Геруса с поста представителя главы государства в кабинете министров.
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Уже 14 ноября местные депутаты планируют принять новый проект градостроительного зонирования, после чего в городе появятся новые промышленные зоны первого класса опасности - проще говоря, самые вредные и опасные производства.
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Солдаты не говорят о дедовщине в части, где Шамсутдинов устроил бойню
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