Дополнительные траты сотовых компаний также связаны с исполнением «закона Яровой». Кроме того, абоненты всё активнее пользуются мобильным интернетом и видеосервисами, что вынуждает их выбирать более дорогие тарифы.

с чего всё началось

РБК направил запрос в «Т2 РТК Холдинг» (бренд Tele2). До этого представитель оператора сотовой связи Tele2 рассказал «Известиям», что пока в компании нет планов повышать тарифы. Ранее «Известия» со ссылкой на аналитиков сообщили, что в 2020 году в России ожидается рост цен на сотовую связь.

Сотовые операторы ответили на прогнозы о повышении тарифов на связь

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