Общество

ForbesForbesСотовые операторы предупредили о повышении цен

«Билайн» предупредил абонентов безлимитных архивных тарифов о повышении цен с 16 января 2020 года, отмечает газета. В зависимости от тарифа в сообщениях оператора говорилось, что плата вырастет на 17–18%.
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Рост тарифов сотовых операторов повысит средний доход от каждого активного пользователя на 3-5%

ПРАЙМ02:10

«Ростелеком» пересмотрит тарифы, не соответствующие реалиям

РИА Новости00:18

Операторы связи повышают абонентскую плату

Коммерсантъвчера в 17:30

Россиян предупредили о подорожании сотовой связи

URA.Ru00:13

«Билайн» повысит цены на архивных тарифах

Rambler News Serviceвчера в 11:48

«Билайн» предупредил о повышении цен на ряде тарифов

РБКвчера в 09:58

Итоги развития. В Москве провели исследование качества мобильных услуг

Аргументы и Фактывчера в 09:47
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Армия и оружие

Эсминец США вошел в Черное море

Lenta.ru 15 декабря в 11:29
Общество

Телеканалы предъявили операторам ультиматум о вещании в интернете

Национальная медиа группа (НМГ) и «Газпром-Медиа» на этой неделе разослали операторам связи, предоставляющим услуги IPTV (телевидение по протоколу интернета), письма, в которых уведомили о новых правилах распространения их продукции.
РБК 11:18
Армия и оружие

Генштаб РФ отказал иностранным военным кораблям в заходе на Севморпуть

Россия самостоятельно обеспечит безопасность для судов, проходящих по Северному морскому пути, заявил начальник Гештаба ВС РФ Валерий Герасимов, сообщает газета «Красная звезда».
REGNUM 17:28
Космос

Ученые нашли на Марсе обломок космического корабля

Vevby.ru 14:37
Экономика

Накопительную пенсию «заморозили» до 2023 года

"Заморозку" накопительной части пенсии продлили до 2022 года.
Газета.Ru вчера в 10:53
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья Кузнецов получил 14 лет колонии

РИА Новости вчера в 06:10
Политика

Дуболомы наступают: цензура в России дошла до полного абсурда

Главный герой сериала Василий Голобородько в исполнении Владимира Зеленского в одном выбирает часы.
KM.ru 05:28
Происшествия

17 полицейских пострадали в ходе столкновений у Верховной рады

Российская газета 09:21
Общество

Мальчик с вросшей в колени гречкой отправится в школу-интернат

Мальчик, чьи родители наказывали его стоянием на гречке, из-за чего крупа вросла в кожу, отправится в школу-интернат.
Lenta.ru 10:53
Здоровье

Пять лет в палатах. Больничных

После общественного резонанса лед в истории с совершенно здоровой девочкой, пять лет живущей в клинике, тронулся: похоже, ребенок сможет выйти из больницы и обрести семью.
Собеседник 17:08
Шоу-бизнес

Светлана Зейналова показала фото своей особенной дочери

42-летняя телеведущая Светлана Зейналова показала фотографию своей дочери Александры, у которой в 1,5 года обнаружили аутизм.
ТВ Центр вчера в 01:54
Политика

Пелоси назвала дату голосования по импичменту Трампа

Спикера Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси назвала дату проведения голосования в отношении импичмента президента США Дональда Трампа.
Газета.Ru 18:34
Шоу-бизнес

Бывший муж забрал дочь у Даны Борисовой

Бывшая телеведущая заявила, что отец ее 12-летней дочери Полины, бизнесмен Максим Аксёнов, вызвал к ней домой полицию и чуть ли не силой забрал ребенка, обозвав бывшую жену «недоделанной наркоманкой».
НТВ вчера в 08:26
Экономика

Белоруссия подписала соглашение о кредите от Китая на $500 млн

Министр финансов Белоруссии Максим Ермолович подписал соглашение о получении от шанхайского филиала Банка развития Китая срочного кредита на сумму в 3,5 млрд юаней (около $500 млн).
РБК вчера в 02:31
Происшествия

На Сахалине за пытки в отделе полиции осуждены трое мужчин

Как сообщают в региональной прокуратуре, установлено, что 10 ноября 2015 трое оперуполномоченных горотдела полиции Южно-Сахалинска с 13 часов до 22 часов ограничивали движения потерпевшей, били ее, с помощью пакета перекрывали доступ к кислороду.
АСТВ 18:36
Политика

CNN: корабль «Виктор Леонов» совершил небезопасные маневры у Флориды

Российский разведывательный корабль "Виктор Леонов" выполнил "небезопасные" маневры в международных водах у юго-восточного побережья США.
Газета.Ru 03:59
Общество

Грету Тунберг удивило внимание СМИ к её поездке на поезде

Экоактивистку Грету Тунберг удивило то, что СМИ гораздо больше заинтересовала её поездка на поезде Deutsche Bahn, чем провал переговоров по климату (COP25) в Мадриде.
News.ru 04:41
Здоровье

Краевой минздрав опубликовал режим работы медучреждений в праздники

В минздраве рассказали, как будут работать на новогодних каникулах медицинские учреждения Красноярска.
Московский Комсомолец 07:10
Политика

Сенат США одобрил бюджет с санкциями против «Северного потока-2»

Сенат США одобрил оборонный бюджет в размере 738 миллиардов долларов, куда включены санкции против газопровода "Северный поток — 2" и военная помощь Украине, следует из итогов голосования.
РИА Новости 13:02
Экономика

Reuters: у ЦБ могут забрать контрольный пакет акций Сбербанка

Правительство рассматривает вопрос о передаче контрольного пакета акций Сбербанка от Центробанка другой госструктуре, пишет Reuters со ссылкой на источники, близкие к сторонам обсуждения.
Ведомости 09:02
Кино

Анатолий Васильев вернется в сериал «Сваты»

Герой Анатолия Васильева, Юрия Ковалев, появлялся в четырех сезонах популярного сериала «Сваты», после чего исчез.
OvideO.ru вчера в 17:58
Политика

У Путина на компьютере нашли уязвимую версию Windows

Издание нашло на фотографиях, опубликованных пресс-службой президента, что необновляемая версия Windows установлена на компьютере в кабинетах Путина в Кремле и в его официальной резиденции в Ново-Огареве.
Lenta.ru 10:03
Политика

В Польше заявили о возможности выхода из ЕС из-за судебной реформы

В сообщении Верховного суда республики сообщается, что предложенный авторами законопроект о судебной реформе в Польше противоречит законодательству страны и Европейского союза.
RuNews24.ru 15:28
Экономика

Первые четыре заявки на ипотеку под 2% одобрили в Забайкалье

Приём документов начался 12 декабря. Банк одобрил четыре заявки, ещё более 30 в стадии донесения документов.
Чита.Ру 04:13
Авто

Новый документ на автомобили появится в России

Новый сопроводительный документ на легковые и грузовые автомобили до 3,5 тонн появится в России.
Победа 31 15 декабря в 04:00
Политика

Опрос ВЦИОМ показал отношение россиян к итогам «нормандского» саммита

Половина россиян считает, что прошедший 9 декабря саммит "нормандской четверки" никак не повлияет на ситуацию в Донбассе, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
РИА Новости 16:34
Общество

Во Франции бастуют против пенсионной реформы

Как ожидается, в этот день в Парижском регионе выйдут на маршрут только 20% пригородных поездов, также будут закрыты все линии метрополитена, кроме № 1 и 14.
MOS.news 00:01
Общество

Суд в США удовлетворил просьбу Бутиной отозвать апелляцию на приговор

Апелляционный суд округа Колумбия удовлетворил ходатайство ранее освобождённой из американской тюрьмы и вернувшейся на родину россиянки Марии Бутиной отозвать её апелляцию на вынесенный приговор.
RT на русском 16:49
Шоу-бизнес

Тонкая талия и стройные ноги: Лолита похудела еще сильнее

Певица восхитила поклонников тонкой талией и стройными ногами в изящных лодочках.
Wday.ru вчера в 05:11
Происшествия

Четверых участников перестрелки в Ростовской области задержали на границе с Украиной

Четверо участников перестрелки с пятью погибшими в Ростовской области задержаны в Белгородской области при попытке пересечь границу с Украиной.
ТАСС 14:02
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