Сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января. Соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.

с чего всё началось

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон». Также с 16 января вырастут тарифы и у «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).

Сотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

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