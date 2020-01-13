Общество

REGNUMREGNUMСотовые операторы в России объявили о повышении тарифов

В России дорожают услуги операторов сотовой связи. Так, уже с 13 января повышается стоимость архивных тарифов «Мегафон». Также с 16 января вырастут тарифы и у «Вымпелкома» (бренд «Билайн»).
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с чего всё началось

Сотовые операторы начали повышать тарифы на связь

Сотовый оператор "Мегафон" заявил, что повысит архивные тарифы с 13 января, "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") — с 16 января. Соответствующие уведомления абонентам разослали в конце прошлого года. Как пояснили в "Мегафоне", на такой шаг компания пошла с учетом роста потребления услуг абонентами.
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Продажи одежды и обуви в России упали впервые с 2015 года

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СКР установил коррупционное происхождение денег Захарченко

СК нашел доказательства незаконного происхождения восьми миллиардов рублей, ранее изъятых из квартиры экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко.
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