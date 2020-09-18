Руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих рассказала "Би-Би-Си", что это она перевезла вещи из номера томской гостиницы, где останавливался Алексей Навальный, в Германию. Среди этих вещей была и бутылка воды, на которой затем нашли следы "Новичка".

С чего всё началось Относительно возможного отравления Навального собеседница BBC сообщила, что утром, когда самолет с оппозиционером вылетел из Томска, Георгий Албуров (сотрудник отдела расследований ФБК), стал следить за лайнером через FlightRadar. Infox.ru вчера в 12:18