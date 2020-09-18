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Интерфакс
Интерфакс

Сотрудница ФБК рассказала о перевозке бутылки из Томской гостиницы

Руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих рассказала "Би-Би-Си", что это она перевезла вещи из номера томской гостиницы, где останавливался Алексей Навальный, в Германию. Среди этих вещей была и бутылка воды, на которой затем нашли следы "Новичка".В источнике
С чего всё началось
Относительно возможного отравления Навального собеседница BBC
 сообщила, что утром, когда самолет с оппозиционером вылетел из Томска, Георгий Албуров (сотрудник отдела расследований ФБК), стал следить за лайнером через FlightRadar.
Infox.ruвчера в 12:18
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Интерфакс

Сотрудница ФБК рассказала о перевозке бутылки из Томской гостиницы

Интерфаксвчера в 11:21
Коммерсантъ

Мария Певчих, сопровождавшая Навального, рассказала о доставке бутылок из Томска в Берлин

Коммерсантъвчера в 11:44
Дождь

Глава отдела расследований ФБК Мария Певчих дала первое интервью: о работе в фонде и отравлении Навального. Пересказ

Дождьвчера в 11:43
Znak.com

Мария Певчих рассказала, как вывезла в Германию бутылку, на которой нашли «Новичок»

Znak.comвчера в 12:34
Московский Комсомолец

Мария Певчих рассказала про отравление Навального

Московский Комсомолецвчера в 11:14
РЕН ТВ

Сбежавшая из РФ соратница Навального рассказала о бутылке из его отеля

РЕН ТВвчера в 10:57
БИЗНЕС Online

Спутница Навального, которую после «отравления» ищет МВД, дала интервью

БИЗНЕС Onlineвчера в 09:42

«Траст» подал рекордный иск к экс-владельцу Бинбанка Шишханову

Кроме Шишханова ответчиками по делу указаны бывший первый заместитель председателя правления Бинбанка Александр Лукин, экс-член правления Алексей Фарафонтов и экс-член совета директоров Кирилл Любенцов.
«Траст» подал рекордный иск к экс-владельцу Бинбанка Шишханову
Ведомостивчера в 13:32
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Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон

К первым относится сброс старого и установка нового пароля с помощью альтернативных средств идентификации пользователя, рассказал агентству "Прайм" заведующий лабораторией искусственного интеллекта, нейротехнологий и бизнес-аналитики РЭУ им. Г.В. Плеханова Тимур Садыков.
РИА Новости20:05

Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе на Наталье Зубаревой

Недавно папарацци застукали Воробьева и Зубареву гуляющими по Лас-Вегасу, что сразу породило слухи о возможном венчании пары — ведь в этом «городе греха», как известно, зарегистрировать брак можно буквально на каждом шагу.
Что происходитвчера в 09:59
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В Хабаровском крае диагностику рака включат в услуги ОМС

В Правительстве Хабаровского края врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв и председатель совета директоров компании «МедИнвестГрупп» Виктор Харитонин договорились о создании в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре современных многопрофильных центров амбулаторной онкологической помощи.
Байкал2418:50
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Россия возобновит авиасообщение с Белоруссией с 21 сентября

«По итогам заседания принято решение о возобновлении на взаимной основе международного авиасообщения с 21 сентября с Казахстаном (г. Нур-Султан), Киргизией (г. Бишкек) и Белоруссией (г. Минск), а с 27 сентября — с Южной Кореей (г. Сеул)», — сказано в сообщении.
Известиявчера в 15:18
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Срок доследственной проверки по делу Алексея Навального продлен

По информации источника в российских правоохранительных органах, доследственная проверка по госпитализации блогера Алексея Навального не будет ограничена 30 днями и будет проводиться до тех пор, пока не будет принято процессуальное решение о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела.
Вести.Ru19:47
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Постпред Белоруссии заявил об отсутствии политзаключенных в стране

Постоянный представитель Белоруссии при отделении ООН в Женеве Юрий Амбразевич в ходе экстренных дебатов по ситуации в стране опроверг заявления о наличии политических заключенных в республике.
РБКвчера в 08:30
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На западе Украины зрители выбирают российское телевидение — Страна.UA

Спутниковые каналы российского телевидения выбирают жители западных областей Украины и Карпат вместо цифровых каналов украинского ТВ, заявила журналист Александра Харченко 18 сентября в статье, опубликованной изданием «Страна.UA».
ИА Красная Веснавчера в 04:46
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