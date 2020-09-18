Сотрудница ФБК рассказала о перевозке бутылки из Томской гостиницы
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Руководитель отдела расследований ФБК Мария Певчих рассказала "Би-Би-Си", что это она перевезла вещи из номера томской гостиницы, где останавливался Алексей Навальный, в Германию. Среди этих вещей была и бутылка воды, на которой затем нашли следы "Новичка".В источнике
С чего всё началось
Относительно возможного отравления Навального собеседница BBC
сообщила, что утром, когда самолет с оппозиционером вылетел из Томска, Георгий Албуров (сотрудник отдела расследований ФБК), стал следить за лайнером через FlightRadar.
Подробнее о событии
Мария Певчих, сопровождавшая Навального, рассказала о доставке бутылок из Томска в Берлин
Коммерсантъвчера в 11:44
Мария Певчих рассказала, как вывезла в Германию бутылку, на которой нашли «Новичок»
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