Как «Бавария» обыграла «Барселону» в четвертьфинале Лиги чемпионов

Противостояние «Барселоны» и «Баварии» вызывало, пожалуй, наибольший интерес у болельщиков, ведь обе команды по умолчанию каждый сезон претендуют на победу в Лиге чемпионов.