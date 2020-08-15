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РБК
РБК

Сотрудница белорусского телеканала сообщила о планах начать забастовку

Режиссер телеканала «Беларусь 3» Наталья Бибикова заявила, что сотрудники государственных телеканалов готовы выйти на забастовку. Слова журналистки передает tut.by.В источнике
С чего всё началось
РИА Новости

Ведущая заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Ведущая и режиссер "Беларусь 1" и "Беларусь 3" Наталья Бибикова заявила о готовности сотрудников государственных телеканалов выйти на забастовку.
РИА Новостивчера в 12:45
Подробнее о событии
РИА Новости

Сотрудники Белтелерадиокомпании намерены бастовать

РИА Новостивчера в 16:47
РБК

Сотрудница белорусского телеканала сообщила о планах начать забастовку

РБКвчера в 14:57
Московский Комсомолец

Ведущая «Беларусь 1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Московский Комсомолецвчера в 12:13
Телеканал 360°

Режиссер и телеведущая белорусских гостелеканалов заявила о забастовке

Телеканал 360°вчера в 12:25
Газета.Ru

Журналистка «Беларусь-1» заявила о готовности работников Белтелерадиокомпании бастовать

Газета.Ruвчера в 12:19
Эхо Москвы

К всеобщей забастовке в Белоруссии готовы присоединиться сотрудники белорусской государственной телерадиокомпании

Эхо Москвывчера в 13:03
Взгляд.ру

Работники белорусского государственного СМИ решили объявить забастовку

Взгляд.рувчера в 12:10

Лукашенко сообщил о договоренности с Путиным по вопросу безопасности

Запросов не поступало Комментируя слова Лукашенко о договоренности с Путиным, пресс-секретарь Организации договора о коллективной безопасности Владимир Зайнетдинов пояснил, что Белоруссия может обратиться за помощью к ОДКБ, если обороне республики угрожает внешняя опасность.
РИА Новостивчера в 16:33
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СБ ООН отклонил резолюцию США по продлению оружейного эмбарго Ирана

Совет безопасности ООН отклонил резолюцию американской стороны о продлении на неопределенный срок эмбарго на поставки оружия Ирану, лишь одна из 15 стран присоединилась к позиции США - Доминиканская Республика.
Газета.Ruвчера в 02:57
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В Хабаровске шестую субботу подряд провели митинг в поддержку Фургала

Жители Хабаровска вновь вышли на не согласованный с властями митинг в поддержку бывшего главы края Сергея Фургала, обвиняемого в организации убийств бизнесменов, сообщил местный портал dvhab.ru.
РБКвчера в 23:14
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Туристические ОЭЗ в России проверят на эффективность

Петропавловск-Камчатский, 15 августа 2020, 06:29 — REGNUM Проанализировать эффективность работы российских туристско-рекреационных особых экономических зон (ОЭЗ) поручил 15 августа Минэкономразвития и Ростуризму вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на совещании в Петропавловске-Камчатском.
REGNUMвчера в 23:29