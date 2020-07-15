Жители Хабаровска пятый день подряд проводят уличные акции в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала. Полиция раздает митингующим маски. В среду, 15 июля, сотрудница полиции принесла на место акции сторонников Фургала пачку одноразовых масок, чтобы раздать их протестующим.

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Общество В Москве задерживают участников шествия против поправок к Конституции В Москве полицейские начали задерживать участников стихийного шествия за отмену результатов голосования по поправкам к Конституции, сообщают «МБХ медиа» и телеканал «Дождь». 614

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Общество Свыше 100 штаммов коронавируса выявили в РФ Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова на заседании Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса отметила, что на сегодня в стране учеными выявлено более 100 штаммов коронавируса, передает РИА Новости. 152

Общество В Белоруссии провели точечные задержания стоявших в очередях в ЦИК Правоохранители Белоруссии провели точечные задержания граждан, которые стояли в километровых очередях в приемную ЦИК республики, чтобы подать обращения с требованием зарегистрировать в качестве кандидатов в президенты двух политиков – экс-главу Белгазпромбанка Виктора Бабарико и экс-главу Парка высоких технологий Валерия Цепкало, передает корреспондент РИА Новости. 24

Политика Кремль прокомментировал акции в Хабаровске в поддержку Фургала Акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходят без провокаций и эксцессов, иначе их пришлось бы пресекать, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. 4,9K

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Происшествия В Киеве нашли убитым следователя СБУ по особо важным делам Киев, 15 июля 2020, 12:10 — REGNUM В Оболонском районе Киева в ночь на 15 июля обнаружили убитым следователя по особо важным делам Службы безопасности Украины. 5

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