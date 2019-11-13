Экономика
Gazeta.SPbСотрудничество с «РОСНАНО» может принести Петербургу 10 млрд рублей
«РОСНАНО» планирует вложить в развитие национальных проектов «Цифровая экономика» и «Промышленный экспорт», реализующихся по всей России, 20 миллиардов рублей. Санкт-Петербург рассчитывает на получение 4-5 миллиардов по каждому из проектов.
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Компания планирует инвестировать по 20 млрд рублей в реализацию каждого из национальных проектов «Цифровая экономика» и «Промышленный экспорт» по всей стране. Глава города отметил, что Петербург рассчитывает получить по 4–5 млрд рублей по каждому из проектов.Невские Новостивчера в 04:32
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Петербург может разбогатеть на 10 миллиардов рублей за счет сотрудничества с «Роснано»
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