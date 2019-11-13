Экономика

Gazeta.SPbGazeta.SPbСотрудничество с «РОСНАНО» может принести Петербургу 10 млрд рублей

«РОСНАНО» планирует вложить в развитие национальных проектов «Цифровая экономика» и «Промышленный экспорт», реализующихся по всей России, 20 миллиардов рублей. Санкт-Петербург рассчитывает на получение 4-5 миллиардов по каждому из проектов.
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с чего всё началось

Беглов планирует, что сотрудничество с «РОСНАНО» принесет Петербургу до 10 млрд рублей

Компания планирует инвестировать по 20 млрд рублей в реализацию каждого из национальных проектов «Цифровая экономика» и «Промышленный экспорт» по всей стране. Глава города отметил, что Петербург рассчитывает получить по 4–5 млрд рублей по каждому из проектов.
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В Сети появилось видео жалобы Медведеву от жительницы села на Алтае

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В этом году Алла Пугачева дала сразу два больших концерта. Один из них - концерт примадонны в Минске, состоявшейся менее чем 2 недели назад.
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Туск назвал Россию «стратегической проблемой» Европы

Председатель Европейского совета Дональд Туск считает, что Россия является «стратегической проблемой Европы».
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Министр обороны Украины назвал Россию врагом

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк считает Россию врагом, из-за чего с ней невозможны финансово-экономические отношения.
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Чубайс Анатолий Борисович
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Советский и российский политический, государственный и хозяйственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации «Российская корпорация нанотехнологий». С 2011 года председатель правления ОАО «Роснано».
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Александр Дмитриевич Беглов
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полномочный представитель Президента в Центральном федеральном округе
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