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Сотрудник АОН Китая Полин сообщил, что Россия справится с санкциями благодаря газу и зерну

По словам
 Полин, Россия богата на энергоресурсы и продовольствие, поэтому легко справляется с давлением со стороны Запада и экономика страны в настоящее время "не имеют никаких проблем".
Царьград
Когда цены на газ в Европе значительно выросли, Москва смогла нарастить поставки голубого топлива в Евросоюз на 30 процентов даже в условиях санкционного давления.
Российская газета
«Путин сказал, что в этом году страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн (зерна - Прим. ред.), что соответствует уровню предыдущих лет, что также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям», - подчеркнул специалист.
ТК Звезда
Как заявлял Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
РИА Новости

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Директор отдела АОН КНР заявил, что России помогают справляться с санкциями газ и зерно
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Сотрудник АОН Китая Полин сообщил, что Россия справится с санкциями благодаря газу и зерну
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