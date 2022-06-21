«Путин сказал, что в этом году страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн (зерна - Прим. ред.), что соответствует уровню предыдущих лет, что также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям», - подчеркнул специалист.
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации во взаимодействии с МВД России и Росгвардией пресечена преступная деятельность 116 жителей в 38 субъектах страны, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту", - говорится в сообщении.