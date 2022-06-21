«Путин сказал, что в этом году страна сможет экспортировать 50 миллионов тонн (зерна - Прим. ред.), что соответствует уровню предыдущих лет, что также показывает, что Россия по-прежнему очень ответственно подходит к своим обязанностям», - подчеркнул специалист.