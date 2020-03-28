При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.

При тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

Энергетика На рынке США возникли отрицательные цены на нефть Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.

Политика Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.

Политика В России ограничат движение через пункты пропуска на границе Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.

Общество В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.

Происшествия Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

Политика Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.

Политика В Петербург стягивают военную технику Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.

Общество Выставку «Иннопром-2020» отменили из-за коронавируса Министерство промышленности и торговли РФ приняло решение отменить Международную выставку «Иннопром-2020», которая должна была пройти в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.

Происшествия У прилетевших из Таиланда оренбуржцев не выявлен коронавирус Глава оренбургского минздрава Татьяна Савинова во время ежедневного «прямого эфира» рассказала, что ни у кого из прибывших накануне из Таиланда жителей области не выявили новой коронавирусной инфекции.