Происшествия

КоммерсантъКоммерсантъПри тушении крупного пожара в Ростове-на-Дону погиб пожарный

При тушении крупного пожара, возникшего в камышах в Ростове-на-Дону, погиб пожарный, сообщили ТАСС в правоохранительных органах Ростовской области.
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В Ростове-на-Дону пожарный погиб при тушении горящего поля

РИА Новости12:30

При тушении горящего камыша в Ростове-на-Дону погиб пожарный

ТАСС11:24

Пожарный погиб при тушении возгорания на левом берегу Дона в Ростове

Блокнот Ростов-на-Дону11:42

В Ростове следователи устанавливают обстоятельства гибели пожарного

Don2414:20

На левом берегу Дона пожарные локализовали два очага горения из четырёх

1rnd.ru14:40

МЧС: два из четырех очагов возгорания на Левом берегу Дона локализованы

Дон-ТР14:20

ТАСС: В Ростове пожарный погиб при тушении камыша

Rostof.ru11:50
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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 14:53, Ашберн
Общество

Власти Москвы могут продлить длинные выходные из-за коронавируса

Ракова добавила, что в настоящее время проводится 4 тысячи тестов на коронавирус в сутки.
Эхо Москвы 26 марта в 14:30
Энергетика

На рынке США возникли отрицательные цены на нефть

Элизабет Мерфи, аналитик консалтинговой компании ESAI Energy, пояснила Bloomberg, что из-за удаленности мест добычи вайомингской нефти от морских портов ее сложно транспортировать потребителям.«В местах, где хранилища быстро заполняются, цены могут уйти в минус», — подтвердила она.
РБК вчера в 14:38
Экономика

«Роснефть» сообщила о прекращении работы в Венесуэле и продаже активов

«Роснефть» прекратит свою работу в Венесуэле и продаст активы, связанные с деятельностью в этой стране, говорится в сообщении российской нефтегазовой компании.
РБК 13:53
Здоровье

В России создали препарат для лечения коронавирусной инфекции

РИА Новости 09:03
Политика

Трамп объяснил первое место США по случаям заражения коронавирусом

Выход Соединенных Штатов на первое место в мире по числу выявленных случаев заражения новым коронавирусом объясняется хорошо функционирующей системой тестирования.
ТАСС 26 марта в 19:22
Кино

Дэн Фоглер раскрыл сюжет третьей части «Фантастических тварей»

Политика Сегодня 00:12
Политика

Аваков призвал украинцев не бояться госпереворота

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков призвал граждан не бояться государственного переворота.
Lenta.ru 12:25
Политика

В России ограничат движение через пункты пропуска на границе

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные и другие пункты пропуска на российской границе из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:24
Общество

В Карелии общественный транспорт перестанет ходить из-за коронавируса

Согласно распоряжению правительства Карелии с 29 марта в Карелии прекращается движение общественного транспорта, который является важным звеном в распространении вирусов.
SM News вчера в 07:21
Энергетика

Bloomberg предрек долгую нефтяную войну между Москвой и Эр-Риядом

Заявление Эр-Рияда свидетельствует, что Саудовская Аравия и Россия готовы к долгой ценовой войне, несмотря на протесты членов ОПЕК, считает агентство.
РИА Новости 11:48
Шоу-бизнес

Жена госпитализированного Игоря Николаева обратилась к общественности

Ранее стало известно, что Николаев обратился в больницу в Коммунарке, где у него обнаружили очаговую пневмонию.
Газета.Ru вчера в 07:06
Происшествия

Задержан сбежавший из-под карантина петербуржец

Сотрудники полиции Петербурга задержали мужчину, сбежавшего из-под карантина в Петербурге и ставшего фигурантом уголовного дела, сообщила пресс-служба регионального главка МВД.
Интерфакс 11:49
Экономика

ПФР досрочно перечислил пенсии и пособия за апрель

Пенсионный фонд досрочно профинансировал выплату пенсий и пособий за апрель, сообщили в пресс-службе организации.
РИА Новости вчера в 14:10
Политика

Трамп допустил введение карантина в Нью-Йорке

Американский президент Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения карантина в Нью-Йорке и некоторых других штатах в связи с коронавирусом COVID-19.
RT на русском 13:08
Общество

Коронавирус: в Новосибирске создали новую тест-систему для диагностики

Новую тест-систему для выявления коронавируса создали в Новосибирске. Об этом сообщает телеграм-канал стопкоронавирус.рф.
Сиб.фм 05:37
Общество

Представитель ВОЗ заявила о боли из-за гуляющих парами москвичей

«Не надо думать, что погода прекрасная и город прекрасный, гулять можно только строго по одному», — призвала представитель ВОЗ.
РБК 09:29
Общество

Россиян попросили воздержаться от поездок на дачу

Россиянам не следует посещать дачные участки во время пандемии коронавирусной инфекции.
Газета.Ru вчера в 13:10
Политика

Путин назначил начальника управления по развитию IT и связи

Глава государства назначил Татьяну Матвееву главой вышеупомянутого направления, освободив Андрея Липова от этой должности.
Российская газета 12:50
Политика

Зеленский произвёл ключевые перестановки в армии Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначениях на ключевые посты в армии Украины.
RT на русском 08:41
Происшествия

В Москве умерла пациентка с коронавирусом

В Москве умерла 69-летняя пациентка с коронавирусом, сообщили в оперативном штабе.
РИА Новости 10:10
Политика

В Петербург стягивают военную технику

Несколько военных грузовиков направились в сторону Петербурга со стороны трассы «Скандинавия», сообщил в редакцию читатель «Росбалта» днем 27 марта.
Росбалт вчера в 10:05
Экономика

Россияне нашли способ спасти рублевые сбережения

Россияне с помощью ипотеки спасают свои рублевые сбережения от обесценивания.
Lenta.ru вчера в 02:46
Общество

В России увеличат штрафы за нарушение режима карантина

Правительство России предложило увеличить размеры штрафов за нарушение режима карантина для граждан, должностных лиц и компаний.
Молодежь Дагестана 26 марта в 15:49
Общество

Минтруд дал рекомендации работодателям в связи с нерабочей неделей

Министерство труда России дало рекомендации работодателям и сотрудникам в связи с нерабочей неделей из-за распространения COVID-19.
Газета.Ru вчера в 09:34
Общество

Выставку «Иннопром-2020» отменили из-за коронавируса

Министерство промышленности и торговли РФ приняло решение отменить Международную выставку «Иннопром-2020», которая должна была пройти в Екатеринбурге с 7 по 10 июля.
News.ru 13:32
Общество

Число заболевших в области намного больше официальной цифры, считает губернатор

Виталий Невар / Новый Калининград Власти региона считают, что число заразившихся коронавирусной инфекцией превышает официальный показатель.
Новый Калининград.Ru 14:37
Происшествия

В Москве ребенка ранили из пистолета на площадке

Московского школьника, игравшего в футбол, ранили в грудь из пистолета, сообщает ТАСС.
Российская газета 14:42
Происшествия

У прилетевших из Таиланда оренбуржцев не выявлен коронавирус

Глава оренбургского минздрава Татьяна Савинова во время ежедневного «прямого эфира» рассказала, что ни у кого из прибывших накануне из Таиланда жителей области не выявили новой коронавирусной инфекции.
РИА Оренбуржье 04:55
Общество

Почта России вводит особый режим работы с 30 марта

С 30 марта по 1 апреля включительно Почта России вводит особый режим работы.
Ясно 02:14
Общество

Названы регионы России с новыми случаями заражения коронавирусом

Помимо Москвы и Подмосковья новые случаи заражения коронавирусом выявлены в 24 регионах России, лидирует по числу зараженных Санкт-Петербург.
Lenta.ru 05:14
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